В Госдуме предложили увеличить штраф за самовыгул собак

Замглавы комитета Госдумы Бурматов предложил увеличение штрафов за самовыгул собак до 50 тыс рублей

Tекст: Вера Басилая

Бурматов предложил внести поправку в Кодекс об административных правонарушениях, которая увеличит штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. рублей, передает ТАСС.

На заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Бурматов подчеркнул необходимость ужесточения уголовной ответственности для владельцев собак, если от их нападения погибли люди. По его словам, предлагается ужесточить уголовную статью, касающуюся причинения смерти по неосторожности, с наказанием до 3 лет лишения свободы.

«Владелец, который либо не уследил, либо отпустил на самовыгул, в случае причинения он должен нести соответствующую ответственность», – отметил Бурматов.

Ранее суд в Ставрополе принял решение заключить под стражу на два месяца хозяйку собак, которые насмерть загрызли девятилетнюю девочку.

Сообщалось, что стая собак в Ставрополе напала на девятилетнюю девочку, от полученных ранений она умерла, а хозяйку животных задержали.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты разработать меры для защиты детей от нападений бездомных собак.