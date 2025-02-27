Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
В Госдуме предложили увеличить штраф за самовыгул собак
Замглавы комитета Госдумы Бурматов предложил увеличение штрафов за самовыгул собак до 50 тыс рублей
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. рублей и ужесточить уголовную ответственность.
Бурматов предложил внести поправку в Кодекс об административных правонарушениях, которая увеличит штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. рублей, передает ТАСС.
На заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Бурматов подчеркнул необходимость ужесточения уголовной ответственности для владельцев собак, если от их нападения погибли люди. По его словам, предлагается ужесточить уголовную статью, касающуюся причинения смерти по неосторожности, с наказанием до 3 лет лишения свободы.
«Владелец, который либо не уследил, либо отпустил на самовыгул, в случае причинения он должен нести соответствующую ответственность», – отметил Бурматов.
Ранее суд в Ставрополе принял решение заключить под стражу на два месяца хозяйку собак, которые насмерть загрызли девятилетнюю девочку.
Сообщалось, что стая собак в Ставрополе напала на девятилетнюю девочку, от полученных ранений она умерла, а хозяйку животных задержали.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты разработать меры для защиты детей от нападений бездомных собак.