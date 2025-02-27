Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Дело заведено после нападения собаки на ребенка в Амурской области
Уголовное дело возбуждено из-за нападения пса на ребенка в поселке Ромны Амурской области, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент произошел 26 февраля, пострадавшему 10 лет, он получил травмы от укусов, передает ТАСС со ссылкой на сообщения местной прессы.
Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Проводятся следственные мероприятия.
В январе стая бродячих собак в Волгограде напала на девятилетнего ребенка, его спас от животных прохожий. В феврале в Ставрополе стая собак напала на девятилетнюю девочку, она погибла, хозяйку животных арестовали.