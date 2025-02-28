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Войска России сократили дистанцию до границы ЛНР в районе Белогоровки
Марочко сообщил о продвижении ВС России к границе ЛНР в районе Белогоровки
Российские войска продвинулись на 500 метров к границе Луганской народной республики (ЛНР), заняв стратегические позиции у Белогоровки и контролируя участок автодороги Белогоровка – Григоровка.
Российские войска продвинулись максимально близко к административной границе ЛНР в районе Белогоровки, сообщает РИА «Новости». Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что в результате активных боевых действий войска заняли позиции, позволяющие контролировать участок автодороги между Белогоровкой и Григоровкой.
Марочко подчеркнул, что продвижение войск также наблюдается севернее Белогоровки вдоль реки Северский Донец. Это позволило сократить расстояние до границы ЛНР до 500 метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России выбили из Белогоровки украинские войска. Сообщалось, что российские войска начали продвижение по руслу Северского Донца в Луганской Народной Республике. Также сообщалось, что российские средства радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии украинских войск в районе Белогоровки.