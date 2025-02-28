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    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    0 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    76 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    28 февраля 2025, 08:21 • Новости дня

    Войска России сократили дистанцию до границы ЛНР в районе Белогоровки

    Марочко сообщил о продвижении ВС России к границе ЛНР в районе Белогоровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись на 500 метров к границе Луганской народной республики (ЛНР), заняв стратегические позиции у Белогоровки и контролируя участок автодороги Белогоровка – Григоровка.

    Российские войска продвинулись максимально близко к административной границе ЛНР в районе Белогоровки, сообщает РИА «Новости». Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что в результате активных боевых действий войска заняли позиции, позволяющие контролировать участок автодороги между Белогоровкой и Григоровкой.

    Марочко подчеркнул, что продвижение войск также наблюдается севернее Белогоровки вдоль реки Северский Донец. Это позволило сократить расстояние до границы ЛНР до 500 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России выбили из Белогоровки украинские войска. Сообщалось, что российские войска начали продвижение по руслу Северского Донца в Луганской Народной Республике. Также сообщалось, что российские средства радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии украинских войск в районе Белогоровки.

    27 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Никольский в Курской области
    Российские войска освободили Никольский в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Никольский, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины и Суджи. были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Богдановки, Бондаревки, Горналя, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой и Старой Сорочины, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Белополья, Журавки, Кровного, Мирополья, Новой Сечи, Новенького и Юнаковки Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе американская САУ «Паладин», миномет, две пусковые установки ЗРК «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция ЗРК «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, 382 танка, 290 машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2072 бронемашины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области.

    Кроме того на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. А в минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.

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    27 февраля 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине произойдет «либо относительно быстро, либо не случится вообще», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как отметил президент США, «следующий шаг, который мы делаем – навстречу вполне достижимому соглашению о прекращении огня», которое, по мнению Вашингтона, «может произойти быстро».

    Президент США заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину, по его мнению, она не понадобится: «Я не считаю, что у будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся».

    «Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться», – сказал он.

    Напомним, он выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Как заявил глава американского государства, если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    27 февраля 2025, 12:56 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты семь американских управляемых авиабомб JDAM и 104 беспилотных летательных аппарата.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 720 беспилотников, 597 ЗРК, 21 756 танков и других бронемашин, 1522 боевые машины РСЗО, 22 060 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 139 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и склады беспилотников ВСУ. За день до этого ВС России также поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины.

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    27 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    Пленный ВСУ заявил о желании украинцев присоединиться к России

    Пленный ВСУ заявил о желании многих украинцев войти в состав России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий заявил, что многие украинцы хотели бы, чтобы страна вошла в состав России, и отметил, что Одесская область забита кладбищами погибших.

    Многие жители Украины хотели бы, чтобы конфликт завершился, а страна вошла в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, передает РИА «Новости». Он отметил, что в Одесской области много кладбищ с погибшими бойцами, и кладбища продолжают расти. По его словам, за последние тридцать лет в стране не было построено новых фабрик или заводов, а старые предприятия разрушаются или продаются.

    Высоцкий также выразил недоумение по поводу сноса памятников российским историческим фигурам на Украине. Он сообщил, что за время своей службы не встречал офицеров, только сержантов, что, по его мнению, говорит о том, что командный состав находится в тылу.

    Высоцкий рассказал, что был насильственно мобилизован и отправлен в Курскую область в район населенного пункта Малая Локня. Он отметил, что там не было полноценно оборудованных позиций и даже окопов. Сейчас он считает, что ВСУ должны направиться в Киев, чтобы положить конец войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Петр Наливако испугался обмена из-за риска повторной мобилизации на Украине. Наливако рассказал, что территориальные центры комплектования на Украине мобилизуют пожилых и больных людей. Также военнослужащий ВСУ Александр Доминик сообщил о жестоких издевательствах со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей.

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    28 февраля 2025, 00:25 • Новости дня
    Стармер выразил готовность «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами

    Стармер заявил о готовности Британии разместить «силы на земле и самолеты в воздухе» в рамках урегулирования на Украине

    Стармер выразил готовность «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования, заявил британский премьер Кир Стармер.

    «Великобритания готова разместить силы на земле и самолеты в воздухе, чтобы поддержать сделку», – приводит слова Стармера РИА «Новости».

    Стармер подчеркнул, что сотрудничество с союзниками является единственным путем к достижению долгосрочного мира в регионе.

    Он также рассказал, что в 2025 году Британия планирует предоставить Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Он отметил, что Британия берет на себя «большую часть бремени в области безопасности».

    Кроме того, Стармер выразил согласие с мнением о необходимости более активного участия Европы в поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривает, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции. США считают, что сначала нужно добиться договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, прежде чем обсуждать отправку «миротворцев».

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    27 февраля 2025, 09:47 • Новости дня
    Удар в Киевской области нанесен по тренировочному лагерю нацистской организации

    Tекст: Мария Иванова

    В Киевской области был нанесен удар по тренировочному лагерю запрещенной в России нацистской организации, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области нанесены удары по объектам, связанным с военной инфраструктурой и запрещенными в России организациями, передает РИА «Новости».

    По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, один из ударов пришелся на лагерь запрещенной нацистской организации в Обухове. Лебедев уточнил: «В Обухове – прилет по тренировочному лагерю одной из запрещенных в России нацистских организаций».

    Кроме того, в Киевской области удары были нанесены по вероятному складу Вооруженных сил Украины с артиллерийскими установками в Броварах. Лебедев, однако, подчеркнул, что информация о попадании в склад пока не подтверждена. В Борисполе произошло два удара в районе аэродрома, добавил Лебедев.

    Также сообщается о нанесении удара по аэродрому в Хмельницкой области. Детали и последствия этих атак пока не раскрываются.

    Напомним, в четверг в Сумской области была поражена группа ВСУ, готовившаяся отправиться в Курскую область, чтобы поддержать окруженных украинских военных.

    Ранее в Черкассах под удары попали иностранные наемники ВСУ, включая граждан Франции и Прибалтики, о чем сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. А в пригороде Житомира 23 февраля был нанесен удар по складам, используемым ВСУ, что вызвало мощную вторичную детонацию и сопровождалось работой ПВО в районе комбината хлебопродуктов.

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    28 февраля 2025, 02:21 • Новости дня
    В ВСУ появились шевроны «бусифицирован ТЦК»

    Депутат Рады Скороход сообщила о шевронах «бусифицирован ТЦК» у мобилизованных в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Среди военнослужащих ВСУ появились шевроны с надписью «бусифицирован ТЦК» (территориальным центром комплектования, аналогом военкомата), сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    «Смотрите, у нас из тех, кого сейчас мобилизуют, к слову, у парней уже есть шевроны «бусифицирован ТЦК», это уже, знаете, перешло в такой мем», – приводит слова Скороход ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Скороход указала, что из десяти мобилизованных только трое в лучшем случае готовы выполнять боевые задания. Это, по ее словам, поднимает вопрос о качестве подготовки. Она заявила: «Воевать нужно качеством, а не количеством».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, термин «бусификация», который означает отлов на улицах украинскими военкомами и насильственную отправку на фронт, стал на Украине словом 2024 года. Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами.

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    27 февраля 2025, 12:29 • Новости дня
    Стало известно о попытках ВСУ вырваться из «клещей» под Красноармейском

    Водолацкий сообщил о попытках ВСУ прорвать окружение Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим хабом для украинской армии, и украинское командование, стремясь прорвать окружение, перебрасывает к городу дополнительные силы, прошедшие обучение в Европе.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли Красноармейск в «клещи». По его словам, украинские войска стягивают к городу дополнительные подразделения, обученные в Франции, Германии и Британии, чтобы удержать значимый логистический хаб, передает ТАСС.

    Водолацкий отметил, что руководство ВСУ ранее перебралось в Днепропетровскую область, а центр Красноармейска был заминирован в ходе подготовки к отступлению.

    По мнению Водолацкого, утрата Красноармейска для ВСУ означала бы потерю всех логистических цепочек в регионе, что делает его удержание приоритетным. В связи с этим ВСУ продолжают направлять в Красноармейск дополнительные силы, несмотря на сложившуюся ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ расстреливал подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Мэр города Покровска Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, в котором подчеркнул, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир. Также сообщалось, что ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления под Красноармейском.

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    27 февраля 2025, 23:23 • Новости дня
    США отказались говорить об отправке «миротворцев» на Украину

    США заявили об отказе обсуждать отправку «миротворцев» на Украину до соглашения об урегулировании конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Сначала нужно добиться договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, а уже потом обсуждать отправку «миротворцев», заявил Белый дом.

    Белый дом отказался обсуждать тему «миротворцев», пока «не будет соглашения» об урегулировании, передает РИА «Новости».

    США считают, что сперва следует «заключить сделку». Вашингтон отметил, что в данном вопросе удалось «хорошо продвинуться», но «сейчас у нас нет сделки», передает ТАСС.

    Напомним, Вашингтон посетили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер. Сообщалось, что стороны обсуждали план европейцев по отправке военного контингента на Украину.

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    27 февраля 2025, 09:09 • Новости дня
    ВС России начали продвижение по руслу Северского Донца в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России начали продвижение по руслу Северского Донца в ЛНР в районе Белогоровки, но операция осложняется заминированными территориями, и использованием украинскими силами кассетных боеприпасов западного производства, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Киселев отметил, что противник не просто заминировал территорию, а «засеял» минами западного образца, что затрудняет использование техники и масштабное разворачивание сил, передает ТАСС.

    Кроме того, эксперт сообщил о сложных погодных условиях в зоне боевых действий. По его словам, на линии соприкосновения в ЛНР наблюдаются сильные морозы, достигающие минус 26 градусов, а также туманы, которые влияют на видимость и общую динамику боевых действий. Эти факторы также препятствуют быстрым и эффективным операциям на местности.

    Ранее российские войска полностью освободили Белогоровку в ЛНР, выбив оттуда украинские формирования, а также успешно отразили контратаки ВСУ в Луганской Народной Республике.

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    27 февраля 2025, 09:30 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожен пункт запуска дронов-камикадзе в Сумской области

    Российские войска ударом «Искандера» уничтожили базу БПЛА-камикадзе в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска ракетным ударом ОТРК «Искандер» уничтожили замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Министерство обороны сообщило о ракетном ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированному пункту подготовки запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области, севернее населенного пункта Шостка, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Удар был нацелен на базу украинских военных, откуда осуществлялся запуск беспилотников, уничтожено несколько единиц автомобильной техники противника с оборудованием, порядка четырнадцати единиц БПЛА-камикадзе дальнего действия самолетного типа «Кобра», ликвидированы более двадцати специалистов из расчетов БПЛА.

    Ранее на этой неделе в городе Сумы на севере Украины прогремели два взрыва и была объявлена воздушная тревога.

    В результате удара в Сумской области была поражена группа ВСУ, готовившаяся отправиться в Курскую область, чтобы поддержать окруженных украинских военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что формирования ВСУ в Курской области находятся на грани коллапса, так как российские войска начали наступление на Сумскую область, что может лишить украинскую армию последнего логистического узла их группировки в российском приграничье.

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    28 февраля 2025, 01:22 • Новости дня
    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в пятницу

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в пятницу и заявил об уважении к украинскому лидеру

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится в пятницу. При этом он заявил об уважении к Зеленскому. Как заявил Трамп, он не верит, что называл Зеленского диктатором.

    «Завтра очень хорошая встреча. В 11 часов (19.00 мск). Я думаю, что у нас будет очень хорошая встреча завтра утром», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он заявил, что «очень уважает» Зеленского и выразил уверенность, что «хорошо поладит» с украинским лидером. «Мы дали ему много техники и много денег», – отметил глава американского государства.

    Хозяин Белого дома сказал, что США и Украина «подпишут историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа». Он заявил: «Мы будем на месте, будем копать. Копать мы должны».

    При этом он отметил, что США, поддерживая Украину, «заплатили куда больше, чем любая другая страна», причем речь идет о «лучшем оружии в мире». Как заявил президент США, сейчас американской стороне нужно «начать восстанавливать собственные склады».

    Кроме того, в четверг на вопрос о том, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором, президент США ответил: «Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал». При этом он признал, что отношения с Зеленским «стали немного раздражающими» после того, как Вашингтон захотел «иметь немного того, что было у европейских стран».

    На вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО президент США заявил: «Этого попросту не произойдет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства. Отношения Вашингтона и Киева обострились после отказа Украины подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов.

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    28 февраля 2025, 02:48 • Новости дня
    Премьер Британии захотел полноценного участия Европы в «сделке» по Украине

    Премьер Британии Стармер заявил о готовности Лондона взять «лидирующую роль» в участии Европы в «сделке» по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо полноценное участие Европы в урегулировании украинского конфликта, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер отметил, что для достижения мира необходимо заключить «прочную сделку». Он также заявил, что Европа «должна принимать в этом полноценное участие». По его словам, Британия может взять на себя «лидирующую роль», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер заявил, что Британия готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Калла заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Министр обороны США Пит Хегсет осудил критику стратегии США по переговорам с Россией, а спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине.

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    28 февраля 2025, 02:58 • Новости дня
    Британия выразила надежду на участие 18 стран в саммите по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В саммите по Украине в Великобритании в воскресенье могут принять участие представители 18 стран, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Стармер подчеркнул, что Британия активно сотрудничает с другими европейскими странами, включая Францию, а также с НАТО в вопросах, касающихся Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии пройдет саммит европейских лидеров по конфликту на Украине. Франция также провела неформальный саммит, на котором участникам не удалось согласовать единой позиции ни по одному из вопросов.

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    В России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации. И в первую очередь она может помочь обучению и появлению в России новых пилотов. После запрета поставлять в Россию не только самолеты, но и запчасти для них, летные училища в России тоже столкнулись с проблемами. Что собой представляет новый отечественный самолет? Подробности

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    Спецслужбы помогут диалогу России и США

    Спецслужбы и дипведомства должны пресекать провокации недоброжелателей в период восстановления диалога США и России. Об этом Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ. По словам экспертов, в западных странах много противников активизации связей Вашингтона и Москвы, способных организовать провокации с целью срыва переговоров. Как спецслужбы смогут повлиять на противников мира? Подробности

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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

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    От Зеленского побежали артисты

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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