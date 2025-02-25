Российские войска освободили Белогоровку от украинских формирований

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска полностью выбили Вооруженные силы Украины из населенного пункта Белогоровка, который является одним из двух остававшихся под контролем украинских сил на территории Луганской Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА «Новости». По его словам, в ходе активных боевых действий были уничтожены очаги сопротивления украинских боевиков в этом районе, и российские войска вошли в населенный пункт.

В конце января Марочко уже сообщал, что для полного освобождения ЛНР необходимо было освободить несколько населенных пунктов: Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и Белогоровку в Лисичанском округе. Министерство обороны Российской Федерации 22 февраля объявило об освобождении Новолюбовки, таким образом, Белогоровка была последней целью для достижения этой цели.

После того, как Белогоровка была освобождена, украинские силы отступили в район Григоровки и укрепили вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки. Российские войска, по словам Марочко, продолжают развивать успех в западном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства радиоэлектронной борьбы успешно мешают артиллерии украинских вооруженных сил в районе Белогоровки. Сообщалось, что силы ВСУ оставили свои позиции у Белогоровки из-за интенсивного давления России. Российские войска успешно отразили контратаки ВСУ в Луганской Народной Республике.