Российские бойцы уничтожили более 10 мест сосредоточения ВСУ в ЛНР

Tекст: Денис Тельманов

Российские войска успешно отразили контратаки Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские формирования пытались замедлить продвижение российских сил, однако понесли большие потери.



Марочко сообщил: «За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций. Все контратаки украинских боевиков отбиты».

Эксперт подчеркнул, что российские силы уничтожили более 10 мест сосредоточения врага, включая два пункта управления БПЛА и один командно-наблюдательный пункт. Всего было выполнено около 100 огневых задач для сдерживания украинских контратак в ЛНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов и другим объектам ВСУ на артемовском направлении, использовав управляемые авиационные боеприпасы, российские военнослужащие с помощью ЗРК «Бук-М1-2» уничтожили крупногабаритный разведывательный дрон вооруженных сил Украины в небе над Горловкой, а украинская армия в последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении.

