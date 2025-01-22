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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    8 комментариев
    22 января 2025, 06:00 • Новости дня

    Российские войска отразили контратаки ВСУ в ЛНР

    Российские бойцы уничтожили более 10 мест сосредоточения ВСУ в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате безуспешных попыток контратак ВСУ в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.

    Российские войска успешно отразили контратаки Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские формирования пытались замедлить продвижение российских сил, однако понесли большие потери.

    Марочко сообщил: «За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций. Все контратаки украинских боевиков отбиты».

    Эксперт подчеркнул, что российские силы уничтожили более 10 мест сосредоточения врага, включая два пункта управления БПЛА и один командно-наблюдательный пункт. Всего было выполнено около 100 огневых задач для сдерживания украинских контратак в ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов и другим объектам ВСУ на артемовском направлении, использовав управляемые авиационные боеприпасы, российские военнослужащие с помощью ЗРК «Бук-М1-2» уничтожили крупногабаритный разведывательный дрон вооруженных сил Украины в небе над Горловкой, а украинская армия в последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении.

    21 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
    @ Chip Somodevilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине, и выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.

    Трамп вновь подтвердил свое обещание завершить российско-украинский конфликт в течение суток после вступления в должность, передает РБК.

    Он отметил, что из этого времени «прошло только полдня», поэтому у него остается еще достаточно времени для реализации своих намерений.

    «Мы хотим успеть», – подчеркнул Трамп, добавив, что планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения текущей ситуации и возможных путей разрешения конфликта.

    Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в заключении сделки, остаются вопросы по желанию Путина участвовать в переговорах.

    Отвечая на вопрос о санкциях против России, Трамп сказал, что предпочитает использовать тарифы. Он также подчеркнул, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

    Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго.

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    21 января 2025, 12:57 • Новости дня
    Залужный обвинил Зеленского и Запад в давлении на ВСУ летом 2023 года
    Залужный обвинил Зеленского и Запад в давлении на ВСУ летом 2023 года
    @ Alberto Pezzali/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров на командование вооруженных сил Украины в ходе подготовки к летнему контрнаступлению 2023 года.

    Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, заявил о том, что на украинскую армию оказывалось значительное давление в период подготовки к контрнаступлению летом 2023 года, передает ТАСС.

    В своей книге он отмечает, что офис президента Украины Владимира Зеленского и западные партнеры, в том числе генерал Марк Милли, требовали от украинской армии быстрых побед, несмотря на недостаточную обеспеченность подразделений.

    Залужный подчеркнул, что в то время армия была оснащена лишь на 50–60%, а инженерные средства на 10–15%. Он выразил сожаление по поводу того, что командование и партнеры не хотели слушать предупреждения о возможных последствиях такого давления. В результате настойчивое продвижение вперед привело к потерям техники и гибели воинов.

    «Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении – это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи», – цитирует его «Украинская правда».

    Залужный также признал, что наступательная операция по трем основным направлениям едва не вызвала кризис в отношениях с международными партнерами. Он отметил, что в Министерстве обороны Украины были сторонники переброски боеспособных частей на восток, а сам Зеленский надеялся на скорые победы. Залужный подтвердил слухи о его конфликте с офисом президента, подчеркивая, что его отношения с руководством обострялись с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Киев мобилизовал 200 тыс. человек, что стало одним из крупнейших наборов в армию на Украине. В поездке в США глава офиса президента Украины Андрей Ермак искал гарантии безопасности для Зеленского и страны в целом. Европейские политики предсказывали, что Валерий Залужный может повторить путь Зеленского и стать следующим президентом Украины.

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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    21 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заверил, что Украина не намерена сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Зеленский заявил, что Киев не согласится на сокращение вооруженных сил в пять раз, передает ТАСС. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Зеленского, такие требования могут возникнуть в процессе переговоров по урегулированию конфликта.

    «Не будет. Мы не дадим этого сделать», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

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    21 января 2025, 09:55 • Новости дня
    ВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ
    ВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар в Днепропетровской области в районе сбора ВСУ, где планировался возможный прорыв или ротация украинских подразделений, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Днепропетровской области был нанесен удар, где, по данным подполья, ВСУ могли планировать серьезную ротацию или попытку прорыва. После удара в направлении Апостолово и Никополя отправились многочисленные машины скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Между тем украинские власти также сообщили о повреждениях железнодорожной инфраструктуры в результате атаки. Компания «Украинские железные дороги» заявила о разрушении зданий и подвижного состава. Украинский телеканал «Общественное» ранее в тот же день передал информацию о взрывах в Днепропетровске.

    Ранее подполье сообщило об ударах по Богодухову в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, что вызвало детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Также в Одесской области был нанесен удар по румынским наемникам.

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    21 января 2025, 18:15 • Новости дня
    Хинштейн назвал нелюдями военных ВСУ, замучивших стариков из села Русское Поречное

    Хинштейн: От кадров из подвалов в селе Русское Поречное кровь стынет в жилах

    Хинштейн назвал нелюдями военных ВСУ, замучивших стариков из села Русское Поречное
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При освобождении села Русское Поречное Суджанского района российские воины в подвалах обнаружили тела убитых и замученных мирных жителей. Преимущественно среди них – люди пожилого возраста, которые при всем желании не смогли бы дать отпор вооруженным и подготовленным украинским боевикам, заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале врио главы региона заявил, что украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – написал Хинштейн.

    По его словам, в настоящее время ситуация в Русском Поречном не позволяет эвакуировать тела погибших, это будет сделано при первой возможности. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «террористический акт, повлекший смерть».

    «Убежден, что нелюди, совершившие это бесчеловечное преступление, как и их командиры, обязательно понесут заслуженное наказание», – заявил Хинштейн. Правительство Курской области окажет помощь семьям погибших, в том числе в организации похорон.

    Ранее в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное были обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, которые, как предполагается, были убиты украинскими военными при отступлении. Как считает боец 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север», вероятнее всего, людей сначала подвергли гранатной атаке, а затем добили выстрелами из автоматов.


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    21 января 2025, 14:37 • Новости дня
    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины

    Депутат Рады Тарасенко назвал приостановку помощи США вызовом для Украины

    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины
    @ REUTERS/Daniel Becerril

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам на 90 дней.

    По его словам, это может стать значительным вызовом для Украины, поскольку пока неясно, будет ли приостановка распространяться на страну и на действующие проекты, передает РИА «Новости».

    Тарасенко также отметил, что действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на три месяца. «Они уверили, что точно на три месяца у них есть предусмотренное финансирование», – подчеркнул он.

    Кроме того, депутат добавил, что программы, начатые в 2024 году, будут продолжать действовать. Он выразил надежду, что проведенный аудит покажет эффективное использование средств Украиной и американская поддержка продолжится: «Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно и американская поддержка будет продолжаться».

    Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Трамп также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он утверждает, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


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    21 января 2025, 10:59 • Новости дня
    Пленный военнослужащий подписал контракт с ВСУ ради побега в Россию

    Украинский пленный подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Вербицкий, пленный украинский военнослужащий, заявил, что подписал контракт с ВСУ, стремясь сдаться и попасть в Россию, что было его давней мечтой.

    Как сообщает РИА «Новости», пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий рассказал, что его решение подписать контракт с вооруженными силами Украины было мотивировано стремлением попасть в Россию. По словам Вербицкого, он сделал это добровольно, считая, что это увеличит его шансы на осуществление своей мечты.

    «Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь», – заявил Вербицкий.

    Вербицкий также отметил, что предложение подписать контракт с ВСУ поступило к нему после того, как он попал в исправительную колонию за мародерство. После заключения контракта его подготовили и отправили служить в подразделение под Сумы, откуда он позднее оказался в Курской области, где и был взят в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Виктор Гордиенко, находящийся в плену, рассказал, что ему приходилось готовить дрова для командиров, и он не видел никого по званию выше сержанта, а пленный украинский военный Евгений Аксенов заявил, что войска Украины намеренно добивали своих же пленных бойцов дронами-камикадзе.

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    21 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к диалогу с США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к диалогу с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждениям с новой администрацией Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры», – добавил Ушаков, выступая на брифинге.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    21 января 2025, 08:15 • Новости дня
    Марочко: Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех пунктов
    Марочко: Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех пунктов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для полного освобождения ЛНР необходимо выбить ВСУ из населенных пунктов в трех муниципальных округах, где сейчас идут активные бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    До полного освобождения Луганской народной республики (ЛНР) необходимо выбить вооруженные силы Украины (ВСУ) из нескольких ключевых населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    По словам Марочко, войскам предстоит освободить Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить украинские силы из Белогоровки в Лисичанском округе.

    Марочко отметил, что за эти населенные пункты уже ведутся активные бои. Эксперт также указал на текущие военные действия в кременских лесах, где продолжаются интенсивные боестолкновения между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные создали огневой мешок для вооруженных сил Украины в окрестностях Новоегоровки в ЛНР, ранее российские войска продвинулись у этого населенного пункта, а также выбили украинские силы со стратегической высоты в регионе.

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    21 января 2025, 12:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Волково в ДНР
    Российские войска освободили Волково в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Вооруженных сил России в последние сутки освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Волково в ДНР, ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и девять артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе Волчанска. Потери украинской стороны составили до 60 военнослужащих, один танк и четыре артиллерийских орудия.

    В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия потеряла свыше 510 военнослужащих и американский бронетранспортер М113.

    «Южная» группировка поразила подразделения ВСУ в Константиновке и Белогоровке, уничтожила склад боеприпасов и станцию РЭБ. В зоне ее ответственности украинская сторона за сутки потеряла до 290 человек.

    Группировка «Восток» ударила по украинским формированиям в районе Великой Новоселки и Константинополя, ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк и гаубицу.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по украинским войскам в Запорожской и Херсонской областях, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и станцию РЭБ.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенные пункты Шевченко в Донецкой народной республике и Новоегоровку в Луганской народной республике.

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    21 января 2025, 22:43 • Новости дня
    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США

    Сторонница инклюзивности адмирал Линда Ли Фаган уволена с поста главы Береговой охраны США

    Tекст: Денис Тельманов

    Адмирал Линда Ли Фаган, первая женщина-командующий вооруженным подразделением США, была уволена по распоряжению администрации Дональда Трампа за «провалы в лидерстве» и акцент на политике разнообразия.

    Как сообщает Reuters, администрация Трампа уволила адмирала Линду Ли Фаган, первую женщину-командующего вооруженным подразделением США. Фаган была назначена руководителем Береговой охраны в 2021 году.

    Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Бенджамин Хаффман подтвердил ее увольнение. Он отметил, что причиной стали «провалы в лидерстве, операционные ошибки и неспособность продвинуть стратегические цели Береговой охраны США».

    Анонимный чиновник добавил, что Фаган уделяла «чрезмерное» внимание политикам разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). В свою очередь Дональд Трамп ранее заявлял о намерении устранить такие программы в федеральных агентствах.

    Конгрессмен-демократ Рик Ларсен назвал это решение «ошибочным» и отметил, что оно «навредит готовности». Он подчеркнул, что «женщины и мужчины Береговой охраны заслуживают лучшего, чем безрассудные кадровые решения».

    Береговая охрана подвергается критике за случаи сексуального насилия, о которых стало известно из медиаотчетов. Более дюжины бывших курсантов подали иски в прошлом году, требуя компенсации в 130 млн долларов за насилие и бездействие руководства.

    Советник Трампа Илон Маск, ведущий усилия по сокращению затрат в федеральных агентствах, упомянул в соцсетях о DEI, но не подтвердил увольнение Фаган напрямую, заявив, что «подрыв вооруженных сил и безопасности границ в пользу расистских/сексистских DEI-программ больше не приемлем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают его выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Трамп отменил 78 указов и меморандумов, инициированных его предшественником Джо Байденом. Предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо, что вызывает недовольство у Илона Маска.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку, и это событие выходит далеко за рамки внутриканадских событий, так как явное влияние на это оказал вступающий в должность новый президент США Дональд Трамп.

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    21 января 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников

    Средства ПВО за ночь перехватили 55 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь уничтожила 55 украинских БПЛА, почти половину из них над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурными средствами ПВО было уничтожено 22 беспилотника над Брянской областью, 12 – над Ростовской областью, 10 – над Смоленской областью.

    Кроме того, над Воронежской областью было сбито шесть аппаратов, четыре над Саратовской и один над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Ростовскую область в районах Шолоховского и Чертковского, силы ПВО сбили дюжину дронов. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших.

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    21 января 2025, 17:19 • Новости дня
    В Раде заявили, что приостановка зарубежной помощи Трампом не затронет Украину

    Депутат Рады Железняк сообщил, что приостановка помощи Трампом не затронет Украину

    В Раде заявили, что приостановка зарубежной помощи Трампом не затронет Украину
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи другим странам на 90 дней не затронет Украину, так как она уже почти исчерпала ранее утвержденные США ресурсы.

    «Нас это не касается», – заявил он.

    По словам Железняка, Украина уже почти полностью использовала утвержденную помощь, которую предоставил предыдущий президент США Джо Байден в последние месяцы своего пребывания на посту, передает РИА «Новости».

    Железняк отметил, что для получения нового пакета помощи от США Украине потребуется одобрение Конгресса. Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает работать над вопросом получения дополнительной помощи и уверена в поддержке со стороны американских партнеров.

    Ранее Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением Трампа о приостановке помощи другим странам.

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    21 января 2025, 23:24 • Новости дня
    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира

    Марко Рубио заявил, что США не будут жертвовать интересами для предотвращения конфликтов

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей.

    Как пишет ТАСС, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться к продвижению мира во всем мире. Однако при этом он подчеркнул, что США не будут жертвовать своими национальными интересами, безопасностью и ключевыми ценностями ради предотвращения конфликтов.

    Рубио отметил, что все страны действуют в интересах своих национальных приоритетов, и выразил надежду, что в случаях совпадения этих интересов с другими государствами, США будут готовы к сотрудничеству. Основной целью Трампа, по словам Рубио, остается продвижение мира и недопущение конфликтов.

    Госсекретарь также добавил, что иногда в международных отношениях выбор сводится к двум плохим вариантам, и задачей Госдепартамента является выбор наименее плохого. Это, по мнению Рубио, является сложной, но важной работой ведомства.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Госдепартамент должен идти в ногу со временем, занимая достойное место в международной политике. Он отметил важность не только проведения, но и формулирования внешней политики США.

    Кандидатура Марко Рубио была утверждена Сенатом США 20 января, в день инаугурации Трампа. До назначения на пост госсекретаря он представлял штат Флорида в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Марко Рубио также заявил на канале CNN о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

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