Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.64 комментария
Гидрометцентр сообщил о потеплении в Москве в пятницу
В пятницу в Москве прогнозируется переменная облачность с дневной температурой до плюс 3 градусов, в Подмосковье ожидается до плюс 4 градусов.
Как сообщает ТАСС, согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в Москве ожидается температура от плюс 1 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу температура может снизиться до минус 7 градусов. Ветер будет юго-западный с силой 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до минус 10 градусов, местами – до минус 15 градусов. До 14:00 в пятницу в Подмосковье будет действовать оранжевый режим погодной опасности из-за маловодья на Москве-реке. «Уровень воды будет находиться до 25 см ниже опасно низкой отметки, могут возникнуть перебои в работе понтонных мостов», – говорится на сайте Гидрометцентра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание с температурой до минус десяти градусов, сообщили синоптики. Россиянам рекомендовали не торопиться прощаться с зимой, так как возможны резкие перепады температур. На Солнце произошла мощная вспышка класса M, что может вызвать магнитные бури на Земле.