Гидрометцентр сообщил о потеплении в Москве в пятницу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в Москве ожидается температура от плюс 1 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу температура может снизиться до минус 7 градусов. Ветер будет юго-западный с силой 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до минус 10 градусов, местами – до минус 15 градусов. До 14:00 в пятницу в Подмосковье будет действовать оранжевый режим погодной опасности из-за маловодья на Москве-реке. «Уровень воды будет находиться до 25 см ниже опасно низкой отметки, могут возникнуть перебои в работе понтонных мостов», – говорится на сайте Гидрометцентра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание с температурой до минус десяти градусов, сообщили синоптики. Россиянам рекомендовали не торопиться прощаться с зимой, так как возможны резкие перепады температур. На Солнце произошла мощная вспышка класса M, что может вызвать магнитные бури на Земле.