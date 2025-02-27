Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Рязанский губернатор сообщил о задержании экс-зампреда правительства региона
Бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина задержали, сообщил губернатор региона Павел Малюков.
Областное правительство намерено оказать все возможное содействие следствию по этому делу, пояснил Малюков в соцсетях, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации.
До этого сообщалось, что Никитина задержали по подозрению в получении взятки на сумму более 17 млн рублей.