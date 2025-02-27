Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.
«Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.