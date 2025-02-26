Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Трамп отказался предоставлять Украине значительные гарантии безопасности
Президент США Дональд Трамп сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.
Президент США заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, ответственность за это будет возложена на Европу, пишет РИА «Новости».
«Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе – это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо», – сказал он в присутствии журналистов на заседании кабмина.
Глава Белого дома уточнил, что США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов. Эти элементы, как подчеркнул президент, «очень нужны» американской промышленности. «У них отличные редкоземельные металлы. Мы будем работать... и вместе мы сможем добиться выдающихся результатов», – добавил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.