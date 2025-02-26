Трамп отказался предоставлять Украине значительные гарантии безопасности

Tекст: Ольга Иванова

Президент США заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, ответственность за это будет возложена на Европу, пишет РИА «Новости».

«Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе – это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо», – сказал он в присутствии журналистов на заседании кабмина.

Глава Белого дома уточнил, что США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов. Эти элементы, как подчеркнул президент, «очень нужны» американской промышленности. «У них отличные редкоземельные металлы. Мы будем работать... и вместе мы сможем добиться выдающихся результатов», – добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.