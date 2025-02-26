Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
ФСБ задержала в Калининграде поджигателей вышки сотовой связи
В Калининграде задержаны граждане России, подозреваемые в попытке поджога вышки сотовой связи, по заданию неустановленного лица в интересах Украины, сообщило региональное УФСБ.
УФСБ заявила, что задержанные намеревались осуществить поджог электропитающего оборудования базовой станции. Подозреваемые действовали по заданию неустановленного лица в интересах Украины, передает РИА «Новости».
По факту попытки поджога возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ, квалифицирующее деяние как диверсию. В данный момент следственные органы активно работают над выяснением всех обстоятельств и причин..
Комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий продолжается.
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