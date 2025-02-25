Пятерых россиян обвинили в попытке теракта в воинской части в Подмосковье

Пятерых россиян обвинили в попытке теракта в воинской части в Балашихе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, пятеро российских граждан, включая несовершеннолетнего, планировали проникнуть на территорию воинской части в Балашихе, вырыв подкоп под забором. Их целью было поджечь военную технику. На данный момент обвиняемые арестованы, и дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.

По данным следствия, всем подсудимым предъявлено обвинение по статьям 30 и 205 УК РФ за приготовление к теракту. Также в их деле имеется эпизод с поджогом медицинского автомобиля, в котором находились баллоны с кислородом. Эти баллоны использовались для медицинского оборудования.

Следствие установило, что обвиняемые получали инструкции через мессенджер Telegram от кураторов, связанных с украинскими спецслужбами.

Обвиняемые, находящиеся под стражей, ожидают решения суда. Следствие продолжается, и выясняются все обстоятельства дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителей Ангарска за попытку поджога военной техники. В Дагестане арестовали семерых человек за подготовку терактов. Также задержали подозреваемого в подготовке теракта в воинской части в Екатеринбурге.