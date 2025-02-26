Сестра убитой под Челябинском женщины заявила об угрозах от депутата

Tекст: Алексей Дегтярев

Брухаль и его сын угрожали ее сестре Гульназ и ей самой, заявила Гульсум «Газете.Ru».

Собеседница уверена, что эти мужчины должны получить пожизненное заключение, так как они, по ее мнению, причастны и к другим смертям.

Она заявила, что местная полиция покрывает преступления Брухаля и его сына, так как отец Андрея ранее работал в полиции и находится в дружеских отношениях с начальником полиции. Гульназ неоднократно подавала заявления в полицию, но никаких мер принято не было.

Гульсум также отметила, что в день смерти ее сестры полиция не сразу отреагировала на вызов Гульназ. Она считает, что мотивом для убийства стала личная неприязнь и безнаказанность властей.

СК ранее сообщал о задержании депутата собрания депутатов Брединского муниципального района, его сына и главы Рымникского сельского поселения. По версии следствия, они похитили и убили женщину.