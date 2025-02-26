Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Сестра убитой под Челябинском женщины заявила об угрозах от депутата
Челябинский районный депутат Александр Брухаль и его сын Андрей угрожали убитой Гульназ Валеевой, заявила ее сестра Гульсум, она выразила уверенность в том, что парламентарий также причастен к другим преступлениям.
Брухаль и его сын угрожали ее сестре Гульназ и ей самой, заявила Гульсум «Газете.Ru».
Собеседница уверена, что эти мужчины должны получить пожизненное заключение, так как они, по ее мнению, причастны и к другим смертям.
Она заявила, что местная полиция покрывает преступления Брухаля и его сына, так как отец Андрея ранее работал в полиции и находится в дружеских отношениях с начальником полиции. Гульназ неоднократно подавала заявления в полицию, но никаких мер принято не было.
Гульсум также отметила, что в день смерти ее сестры полиция не сразу отреагировала на вызов Гульназ. Она считает, что мотивом для убийства стала личная неприязнь и безнаказанность властей.
СК ранее сообщал о задержании депутата собрания депутатов Брединского муниципального района, его сына и главы Рымникского сельского поселения. По версии следствия, они похитили и убили женщину.