  • Новость часаМИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
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    Британия ищет способ второй раз сорвать переговоры по Украине
    СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам
    Полиция Румынии задержала экс-кандидата в президенты Джорджеску
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    Пушков назвал задержание Джорджеску примером либеральной диктатуры
    Суд приговорил президента Республики Сербской Додика к году тюрьмы
    Рубио заявил, что США больше не могут субсидировать союзников по НАТО в Западной Европе
    Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
    Бывший замминистра транспорта Чалик задержан в Москве
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    20 комментариев
    26 февраля 2025, 18:02 • Новости дня

    Сестра убитой под Челябинском женщины заявила об угрозах от депутата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Челябинский районный депутат Александр Брухаль и его сын Андрей угрожали убитой Гульназ Валеевой, заявила ее сестра Гульсум, она выразила уверенность в том, что парламентарий также причастен к другим преступлениям.

    Брухаль и его сын угрожали ее сестре Гульназ и ей самой, заявила Гульсум «Газете.Ru».

    Собеседница уверена, что эти мужчины должны получить пожизненное заключение, так как они, по ее мнению, причастны и к другим смертям.

    Она заявила, что местная полиция покрывает преступления Брухаля и его сына, так как отец Андрея ранее работал в полиции и находится в дружеских отношениях с начальником полиции. Гульназ неоднократно подавала заявления в полицию, но никаких мер принято не было.

    Гульсум также отметила, что в день смерти ее сестры полиция не сразу отреагировала на вызов Гульназ. Она считает, что мотивом для убийства стала личная неприязнь и безнаказанность властей.

    СК ранее сообщал о задержании депутата собрания депутатов Брединского муниципального района, его сына и главы Рымникского сельского поселения. По версии следствия, они похитили и убили женщину.

    26 февраля 2025, 09:31 • Новости дня
    В Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских
    В Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В подмосковном Ермолино 27 человек были задержаны после нападения на полицейских при задержании нарушителя, который отказался выполнять их законные требования, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

    В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из магазинов в подмосковном поселке Ермолино, передает ТАСС.

    По прибытии на место полицейские обнаружили уроженца Дагестана в неадекватном состоянии. Он отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. При попытке его задержания, при посадке мужчины в служебный автомобиль, его знакомые попытались воспрепятствовать действиям полиции, провоцируя конфликт.

    В результате правоохранители были вынуждены задержать 27 человек из общежития, включая главного зачинщика инцидента, 1998 года рождения.

    В отношении нарушителя было составлено административное дело за неповиновение законным распоряжениям полиции, он был арестован на 13 суток. По предварительным данным, его знакомые во время задержания повалили одного из полицейских на землю и нанесли ему удары по голове. Все задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    В Дагестане водитель 2002 года рождения открыл огонь по полицейским на въезде в село Хучни и был ранен при задержании.

    Ранее сообщалось, что Дербентский горсуд арестовал сына бывшего главы Табасаранского района по обвинению в нападении на полицейского.

    В начале февраля в Дербенте полицейский ППС получил огнестрельное ранение в бедро, в нападении подозревают нескольких человек, включая сына бывшего главы Табасаранского района.

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    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    25 февраля 2025, 20:48 • Новости дня
    Депутат объяснил необходимость упрощения допуска газовщиков в квартиры

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил упростить процедуру допуска сотрудников газовых служб в квартиры, что позволит предотвратить отключение газа всему подъезду.

    Пахомов предложил упростить доступ сотрудников газовых служб в квартиры, передает RTVI. По его мнению, это поможет избежать ситуаций, когда из-за отказа одного жильца пустить специалистов в помещение страдает весь подъезд. В текущих условиях газовая компания вынуждена обращаться в суд, чтобы получить разрешение на вход в квартиру, и это может занять до 30 дней.

    Пахомов отметил, что из-за невозможности доступа к квартире может пострадать весь стояк, так как в таких случаях специалисты вынуждены отключать газ всему подъезду. Он предложил сократить срок рассмотрения исков о доступе газовщиков с 30 до 12 дней, что позволит более оперативно решать возникающие проблемы без отключения газа.

    Парламентарий подчеркнул, что речь не идет о предоставлении сотрудникам компаний ключей от квартир, а только о сокращении времени на судебные процедуры. Это, по его мнению, поможет предотвратить неудобства для жителей и улучшить безопасность в многоквартирных домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России поддержало законопроект группы сенаторов о повышении штрафа за недопуск в квартиры газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов с 1–2 тыс. рублей до 5–10 тыс. рублей, что позволит сократить число аварий с бытовым газом.

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    25 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать предложение о новой военной помощи Украине из-за финансовых разногласий и отсутствия солидарности, пишет Politico.

    Ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Португалию, не поддержали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Politico, передает ТАСС. По данным издания, эти страны отказались тратить средства из своих национальных бюджетов на помощь Киеву.

    Недовольство вызвано отсутствием равенства и солидарности между государствами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия требуют от Европы пересмотреть подход к оказанию помощи. Они считают необходимым учитывать, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, и предлагают выпускать специальные еврооблигации или проявлять финансовую гибкость, например исключая расходы на оборону из расчетов дефицита бюджетов.

    Два других европейских дипломата отметили, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, поскольку уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По мнению дипломатов, Германия и Франция были более активны, чем другие страны ЕС.

    Politico сообщает, что конкретные решения по поводу помощи Киеву вряд ли будут приняты на саммите 6 марта. Главы государств и правительств ЕС должны определить детали и объем новой военной помощи Украине на этом экстренном саммите. Однако, по мнению наблюдателей, странами ЕС может быть выделено до 700 млрд евро. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости скорейшего завершения конфликта и компенсации уже предоставленной американской помощи.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы.

    Позже она сообщила, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать позиции по предложенной ею новой военной помощи киевскому режиму.

    Сообщалось, что Нидерланды поддержали план Каллас по помощи Украине.

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    26 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Таксист-мигрант в Москве отказался везти раненого участника СВО в военной форме

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО с позывным «Каспер», увидев его военную форму.

    В Москве таксист-мигрант отказался перевозить раненого участника спецоперации с позывным «Каспер», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская Община».

    Военнослужащий вызвал такси в госпиталь, где проходит лечение. Однако, по его словам, водитель, увидев военную форму пассажира, развернулся и отказался от поездки.

    Несмотря на отказ, деньги за ожидание были списаны со счета бойца.

    Общественникам удалось вычислить таксиста, в беседе с ними водитель выразил поддержку спецоперации и извинился перед солдатом. Сам «Каспер» поблагодарил тех, кто помог ему в этой ситуации.

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    25 февраля 2025, 21:45 • Новости дня
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты после урегулирования конфликта на Украине планируют обсудить с Москвой ее замороженные активы и тему имущества покинувших Россию американских компаний.

    Рубио в интервью изданию Breitbart подчеркнул, что есть возможности для совместной работы и обсуждения не только российских активов, замороженных Европой и Соединенными Штатами, но и оставшегося в России имущества американских компаний. Он отметил, что эти вопросы могут стать частью более широкого разговора о перезагрузке отношений между двумя странами.

    В частности, Рубио упомянул, что США хотели бы потребовать имущество американской компании «Главпродукт». Это дочернее предприятие по выпуску консервированных продуктов американской Universal Beverage, перешедшее под управление России в последние дни президентства Джо Байдена.

    «Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были арестованы европейцами, США или кем-то еще, но и американских компаний, которые тоже пострадали. Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения», – заявил Рубио.

    Однако он также указал, что такие обсуждения преждевременны, так как сначала необходимо урегулировать конфликт на Украине. По его словам, необходимо сосредоточиться на разрешении этого вопроса, прежде чем переходить к экономическим и дипломатическим аспектам сотрудничества.

    Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

    Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную США, в отношении конфликта на Украине, внесенную с рядом изменений, имеющих антироссийский характер. За документ проголосовали 93 страны, восемь, включая Россию и Белоруссию, были против, а 73, включая США, воздержались от голосования. При этом Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

    На ваш взгляд
    Какую эмоцию у вас вызывают активные двусторонние контакты России и США?




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    26 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Российская песня «Сигма-бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Проукраинский митинг в южноафриканском Дурбане не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит «Сигма-бой» под российскими флагами, сообщает радио SABC.

    Проукраинский митинг, планировавшийся в Дурбане, крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь, был сорван, передает ТАСС.

    Участники митинга были дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, исполнявшая песню «Сигма-бой».

    Полиция вмешалась, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами.

    Провинция Квазулу-Наталь является политической опорой партии «Умконто ве сизве», основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Партия активно поддерживает политику России и занимает одну из ведущих позиций среди политических сил страны.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма-бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма-бой», назвав их клинической русофобией.

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    25 февраля 2025, 19:50 • Новости дня
    Вассерман объяснил разницу между украинскими налистниками и русскими блинами
    Вассерман объяснил разницу между украинскими налистниками и русскими блинами
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Налистники – тонкие, плотные и упругие, они всегда идут с начинкой. Русские же блины пышные и ажурные, они могут существовать и как самостоятельное блюдо, рассказал газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

    «Налистники называются так в основном потому, что они сделаны как бы из листов теста. Блин же, как правило, толще, и, скорее, приближен к оладьям», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что украинские налистники пекутся из очень жидкого теста, часто довольно плотного и упругого, в то время как русские блины – пористые и воздушные. Однако, во многих регионах России на Масленицу также пекут и тонкие блинчики, но они тоже не похожи на украинские, так как сами по себе ажурные, «в мелкую дырочку».

    Кроме того, продолжает собеседник, налистники всегда идут с разными начинками, а блин может быть самостоятельным блюдом, когда его макают в сметану, варенье или иной продукт.

    При этом депутат пояснил, что в старину блины в различных частях Руси имели разные названия. «Было довольно много говоров, поэтому в разных уголках страны блины могли называть по-разному. Если, например, открыть толковый словарь русского языка Владимира Даля, то можно увидеть, что девять слов из десяти – не из литературной нормы, а из разных местных говоров. Кроме того, там содержатся и множество синонимов понятию блин. Их приготовление, кстати, тоже отличалось», – рассказал Вассерман.

    Ранее историк кулинарии Максим Сырников в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил истинный смысл выражения «первый блин комом», а также рассказал о возможных истоках данной фразы на Руси.

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    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

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    26 февраля 2025, 10:07 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен советником главы Росавиации

    Участник программы «Время героев» Шептухин стал советником главы Росавиации по взаимодействию с Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России и участник программы «Время героев» Александр Шептухин назначен на должность советника руководителя Росавиации, где займется развитием взаимодействия между Росавиацией и Министерством обороны.

    Герой России Александр Шептухин был назначен советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). В этом качестве он будет отвечать за развитие взаимодействия между Росавиацией и Министерством обороны, сообщается на сайте «Время героев».

    В мае прошлого года Шептухин стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным. Он положительно отозвался о программе, отметив, что она предоставила ему новый опыт и знания.

    «Решение подать заявку пришло быстро – хотелось и дальше приносить пользу государству. Очень горжусь, что мне удалось войти в число 83 участников первого потока», – заявил Шептухин.

    В ходе стажировки наставником Героя России был вице-премьер правительства Виталий Савельев, Шептухин отметил уникальные качества своего куратора и то, что он лично составил ему план стажировки.

    «За время обучения я детально погрузился в работу сферы гражданской авиации России, изучил ее структуру, понаблюдал, как работает этот механизм, и предложил свои пути оптимизации процесса», – заявил Шептухин.

    Савельев отозвался о Шептухине положительно, отметив его дисциплину, характер и интерес к новым знаниям. По его словам, эти качества позволят ему развиваться и добиваться высоких результатов на новом месте работы.

    Шептухин родился в Ахтубинске в 1987 году и окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2024 году он был удостоен звания Героя России и награжден медалью Нестерова.

    Ране участник программы «Время героев» Денис Диденко был назначен главным советником управления президента России по мониторингу и анализу социальных процессов.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о растущем спросе на кадровую программу обучения «Время героев» для участников СВО.

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    26 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

    По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

    Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

    Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

    Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 12:43 • Новости дня
    Стало известно о требованиях Зурабишвили пойти на эскалацию с Россией
    Стало известно о требованиях Зурабишвили пойти на эскалацию с Россией
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии с самого начала СВО требовала от правительства Грузии пойти на эскалацию с Россией, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в среду глава высшего законодательного органа Грузии рассказал, что 25 февраля 2022 года он и тогдашний лидер парламентского большинства, а ныне премьер-министр Ираклий Кобахидзе находились в президентском дворце, встречаясь с Зурабишвили.

    «Зурабишвили назвала (украинского лидера Владимира) Зеленского героем и спросила, что мы собираемся делать», – вспомнил он.

    Как заявил Шалва Папуашвили, экс-президент «хотела эскалации в отношениях с Россией, чтобы Грузия в том числе послушалась призывам Украины и отправила добровольцев, чтобы тем самым Грузия стала бы участником военных действий, чтобы Грузия открыла «второй фронт».

    Председатель парламента также обвинил Зурабишвили «во лжи» из-за ее слов о том, что Грузия решила не вводить прямые санкции против России еще до того, как о санкциях объявило международное сообщество.

    «Грузия заявила, что не будет вводить прямые санкции 25 февраля 2022 года, когда уже начали вводить рестрикции США, ЕС», – указал он.

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    26 февраля 2025, 08:22 • Новости дня
    Ростех выпустил первый импортозамещенный фрезерный станок для авиастроения

    Ростех представил станок VMB 800 для высокоточной обработки авиационных деталей

    Ростех выпустил первый импортозамещенный фрезерный станок для авиастроения
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Станкостроительный холдинг «СТАН» разработал первый отечественный пятиосевой станок VMB 800 для авиастроения, который оптимально подходит для высокоточной обработки корпусных деталей.

    Как сообщает Telegram-канал Ростеха, станкостроительный холдинг «СТАН» выпустил новый пятиосевой фрезерный станок VMB 800. Этот станок полностью отечественного производства предназначен для высокоточной обработки литых корпусных деталей, которые используются в авиа- и вертолетостроении.

    Конструкция VMB 800 имеет уникальные особенности, которые позволят минимизировать вибрации при обработке. Это обеспечивает высокое геометрическое качество изготавливаемых деталей. Станок способен производить такие элементы, как интерцепторы, которые регулируют подъемную силу на крыле самолета, а также элементы силового каркаса хвостового оперения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали лишать российские самолеты иностранных комплектующих. Россия делает ставку на самолеты советского прошлого. Ростех и китайская авиапромышленная корпорация «Авик» ранее договорились о сотрудничестве.

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    26 февраля 2025, 01:09 • Новости дня
    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»

    Украинский мэр прифронтового города обратился к Зеленскому с просьбой о мире для людей

    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский мэр города Красноармейске (Покровск) в ДНР Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну.

    Покровск находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ.  Обращение мэра Покровска Руслана Требушкина к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир, появилось в соцсетях. Город находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ. Требушкин отметил, что жители Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (Мирнограда), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах и хотят мира.

    «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он.

    По словам Требушкина, на самом деле люди устали и не хотят воевать. Он выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в недавнем репортаже Euronews житель Красноармейска  заявил о своей русской идентичности и отказался уезжать из города. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится прихода российских войск, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

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    26 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии

    Екатерину Барабаш задержали в Москве за распространение фейков о российской армии

    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии
    @ Екатерина Барабаш

    Tекст: Денис Тельманов

    Екатерина Барабаш была задержана в Москве по обвинению в распространении фейковой информации о российской армии, что подтвердил ее сын Юрий Барабаш, ссылаясь на адвоката.

    Как передает РИА «Новости», в Москве была задержана кинокритик Екатерина Барабаш. Причиной задержания стало распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. О задержании сообщил сын кинокритика Юрий Барабаш, который сослался на слова адвоката.

    «По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», – написал Юрий Барабаш на своей странице в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову, а также признало иноагентами журналиста Илью Азара, блогера Рустема Адагамова, комика и бывшего резидента Comedy Club Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.

    Таганский суд Москвы постановил оштрафовать политика Леонида Гозмана, также признанного иноагентом, на 45 тыс. рублей за публикации в сети без указания его статуса как иноагента.

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