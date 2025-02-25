Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
СК: Пьяные глава поселка и депутат похитили и убили женщину в Челябинской области
Депутат собрания депутатов Брединского муниципального района, его сын и глава Рымникского сельского поселения похитили и убили женщину, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
Инцидент произошел вечером 23 февраля, подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения похитили в Рымникском 46-летнюю местную жительницу и убили ее, указало ведомство на своем сайте.
Преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки, подозреваемых задержали. Дела возбудили по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору».
Решается вопрос о предъявлении обвинения, СК ходатайствует об аресте подозреваемых.
Ранее по подозрению в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова арестовали его внучку.