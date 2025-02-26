Лавров заявил о нежелании Сирии решать проблемы внешних игроков на своей территории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе, по итогам визита в Катар, заявил, что Сирия больше не намерена быть полем для решения геополитических проблем внешних игроков, сообщает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Сирия стремится к самостоятельности и независимости от внешнего влияния.

Лавров также отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы текущие процессы в Сирии не вышли из-под контроля и не привели к внутренним конфликтам. Он подчеркнул, что подобные риски все еще существуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что новое руководство в Сирии подтверждает важность стратегических отношений с Россией, а отношения этих стран встали на путь прагматизма.