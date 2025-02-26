Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Лавров заявил о нежелании Сирии решать проблемы внешних игроков
Лавров заявил о нежелании Сирии решать проблемы внешних игроков на своей территории
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Сирия не желает быть ареной для решения геополитических проблем внешних игроков, а также выразил обеспокоенность возможностью междоусобиц в стране.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе, по итогам визита в Катар, заявил, что Сирия больше не намерена быть полем для решения геополитических проблем внешних игроков, сообщает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Сирия стремится к самостоятельности и независимости от внешнего влияния.
Лавров также отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы текущие процессы в Сирии не вышли из-под контроля и не привели к внутренним конфликтам. Он подчеркнул, что подобные риски все еще существуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что новое руководство в Сирии подтверждает важность стратегических отношений с Россией, а отношения этих стран встали на путь прагматизма.