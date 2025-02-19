С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.8 комментариев
Лавров: Сирия осознает стратегический характер отношений с Россией
Новое руководство в Сирии подтверждает важность стратегических отношений с Россией, и на следующей неделе запланированы встречи на высоком уровне между двумя странами для укрепления двусторонних связей, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, новое сирийское руководство понимает исторически сложившийся стратегический характер отношений с Россией, передает ТАСС.
Министр отметил, что сирийские лидеры публично подтверждают необходимость уважения этого стратегического партнерства.
Лавров также прокомментировал итоги визита российской делегации в Сирию, состоявшегося в конце января. По его словам, результаты поездки, которую возглавлял спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, были весьма позитивными.
Также Лавров сообщил, что на следующей неделе запланированы встречи на высоком уровне между Россией и Сирией. Министр подчеркнул, что после этих контактов будут предоставлены дополнительные подробности.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, что переговоры России с новыми властями Сирии проходят успешно, а стороны близки к реализации своих интересов.