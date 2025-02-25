Госдума приняла закон об использовании автомобилей граждан во время КТО

Tекст: Валерия Городецкая

Внесенный в октябре прошлого года документ был принят сразу во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

Изменения касаются статьи закона «О противодействии терроризму», которая регулирует правовой режим контртеррористических операций. Ранее на территориях с режимом КТО можно было задействовать лишь транспорт организаций независимо от форм собственности и физлиц в случаях срочной необходимости. Теперь в рамках КТО транспорт может использоваться для всех мероприятий по борьбе с терроризмом.

Согласно новому закону, транспортные средства могут быть использованы как для доставки лиц, нуждающихся в медицинской помощи, так и для преследования подозреваемых в совершении терактов, если промедление может угрожать жизни и здоровью людей.

Напомним, в правительство дало положительное заключение на законопроект, который позволяет использовать транспортные средства граждан для борьбы с терроризмом в условиях контртеррористической операции.