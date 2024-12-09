Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.3 комментария
Правительство одобрило законопроект об использовании автомобилей граждан для КТО
Правительство поддержало законопроект об использовании личных автомобилей граждан в рамках КТО
Правительство дало положительное заключение на законопроект, который позволяет использовать транспортные средства граждан для борьбы с терроризмом в условиях контртеррористической операции, предложив внести соответствующие поправки в закон.
Правительство одобрило законопроект, позволяющий использовать личный транспорт граждан для борьбы с терроризмом в случае введения режима контртеррористической операции (КТО), пишет ТАСС.
Инициативу предложили в том числе Дмитрий Вяткин, первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме, и Василий Пискарев, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Поправки будут внесены в статью закона «О противодействии терроризму», определяющую правовой режим КТО. В проекте отзыва кабмина подчеркивается, что предлагаемый законопроект не противоречит документам более высокой юридической силы, включая договор о Евразийском экономическом союзе.
Законопроект получил поддержку от правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Это решение подчеркивает значимость и актуальность борьбы с терроризмом, а также необходимость использования всех доступных ресурсов для обеспечения безопасности граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, соседние с Украиной Курская, Брянская и Белгородская области неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, в связи с чем в этих регионах был усилен режим безопасности и введены различные меры поддержки для местных жителей, включая налоговые льготы. В Курской области была введена отсрочка на уплату транспортного, земельного и имущественного налогов в связи с введением режима контртеррористической операции, что является частью мер поддержки населения в условиях регулярных атак.