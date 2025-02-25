Экс-заведующую детсадом в Екатеринбурге осудили за молчание о побоях ребенка

Tекст: Алексей Дегтярев

Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил экс-заведующую детсадом к двум годам лишения свободы, заменив наказание на принудительные работы с удержанием 15% заработка, передает РИА «Новости».

Отмечается, что она не уведомила правоохранительные органы о побоях на теле мальчика и его пропусках в детском саду.

Напомним, мальчик пропал в июне 2023 года, об исчезновении заявил его опекун. Три дня спустя тело было найдено в гараже. Опекунша Вероника Наумова обвиняется в убийстве ребенка с применением пыток. В декабре 2022 года она утопила мальчика, после чего скрыла тело и продолжала получать соцвыплаты.

Судебное разбирательство в отношении Наумовой продолжается, ей вменяется 61 эпизод преступлений, включая лишение свободы и причинение вреда ребенку. Ее муж Александр Наумов получил пять лет за истязание мальчика. Также оштрафована бывшая сотрудница опеки.

В ноябре воспитательницу детсада в Красноярском крае осудили на два года ограничения свободы за преступную небрежность, приведшую к смерти трехлетнего мальчика.