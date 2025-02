Суд отказал Associated Press в возобновлении работы в пуле Трампа

Суд не удовлетворил просьбу Associated Press вернуть доступ к мероприятиям в Белом доме

Tекст: Денис Тельманов

Федеральный суд округа Колумбия отказал агентству Associated Press в возобновлении доступа его журналистов к мероприятиям в пресс-пуле Белого дома, пишет Axios. Судья решил не отменять введенные ограничения и запросил дополнительную информацию о тех мероприятиях, на которые представители Associated Press не были допущены.



Сообщается, что Белый дом отстаивал свою позицию, утверждая, что доступ к президенту США является привилегией, а не конституционным правом журналистов. Associated Press ожидает следующих слушаний по этому делу, назначенных на 20 марта.

Ранее агентство подало в суд на трех сотрудников администрации Белого дома за ограничение доступа его журналистов к пресс-конференциям. Ограничения начались после отказа Associated Press переименовать Мексиканский залив в Американский, как предписывал указ президента Дональда Трампа.

Трамп издал этот указ вскоре после своей инаугурации, утверждая, что залив имеет ключевое значение для экономики Америки. В ООН заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой одного государства и может потребовать одобрения Международной гидрографической организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США ограничила доступ журналистов Associated Press в Белый дом из-за ситуации вокруг названия Мексиканского залива, о чем сообщил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович. Журналисты Associated Press заявили, что это ограничение является нарушением первой поправки к Конституции США. Американский бизнесмен Илон Маск назвал Associated Press «Ассоциированной пропагандой», комментируя информацию о выделении 52 млн долларов из бюджета США для агентства.