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Зеленский заявил, что «не знал» погибшего в украинской тюрьме журналиста Лиру
Зеленский назвал погибшего в украинской тюрьме журналиста Лиру «наполовину американцем»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не был знаком с блогером Гонсало Лирой, умершим в тюрьме Украины, и не считает его угрозой.
Журналист из Чили отметил, что, по словам семьи Лиры, приказ об убийстве отдал сам Зеленский. Украинский лидер делал вид, что не понимает вопрос. Когда журналист сказал, что должен был задать вопрос на эту тему, Зеленский ответил: «Вы уверены?». «Я не знаю этого человека, я никогда не знал его», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Он выразил сомнения в том, что «один журналист из Чили, который наполовину американец, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лира восемь месяцев находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. В январе 2024 года Госдеп подтвердил, что Лира скончался в украинской тюрьме.
На днях Маск обвинил Зеленского в гибели американского журналиста. Позднее он еще раз заявил, что «Зеленскому не стоило убивать американского журналиста».