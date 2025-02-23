Бывшему протодиакону Кураеву пригрозили тюрьмой за нарушение закона об иноагентах

Генерал-майор авиации объяснил потерю Украиной трех МиГ-29 за одну неделю

Генерал-майор Попов: Сбитые украинские МиГ-29 подлетали очень близко к границам России

Tекст: Андрей Резчиков

«Противник активизирует свои действия в воздухе и выполняет боевые задачи, подходя к линии боевого соприкосновения на удалении, где могут работать российские средства противовоздушной обороны. Наша ПВО задействуется по мере необходимости, если дальность обнаружения и автоматического сопровождения воздушной цели совпадает с режимом работы той или иной системы», – отметил генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

Собеседник пояснил, что для перехвата вражеской авиации Россия задействует не только наземные комплексы ПВО, но и истребители. «Может работать истребитель-перехватчик Су-35С или Су-30СМ, который оборудован ракетами дальнего действия. Дуэльный момент зависит от тактической ситуации, от того, кто где оказался и когда начал работать», – отметил собеседник.

Эксперт объяснил, почему с начала недели Украина потеряла уже несколько МиГ-29. «Возможно, самолеты подлетали очень близко к нашим границам, когда пытались отражать налет беспилотников или крылатых ракет. И таким образом их быстро уничтожили», – предположил спикер.

Попов напомнил, что после обретения независимости на балансе Украины оставалось более 240 МиГ-29, не считая других моделей. «Это целая воздушная армия. Именно поэтому мы сбиваем эти самолеты три года подряд. И надо учитывать, что на территории Украины более 20 авиационно-ремонтных заводов, а также авиационные конструкторские бюро. Страна может восстанавливать самолеты, которые находились на хранении или в «донорском» состоянии», – добавил генерал-майор.

В субботу российские средства ПВО уничтожили МиГ-29 Воздушных сил Украины. Ранее на этой неделе были сбиты два самолета МиГ-29.

Всего с начала спецоперации уничтожены 656 украинских самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотников, 594 ЗРК, 21534 танка и других бронемашин.

Напомним, в мае прошлого года российские средства ПВО сбили три самолета МиГ-29 за сутки.

МиГ-29 – это советский истребитель четвертого поколения, предназначенный для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей.