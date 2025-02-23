Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…3 комментария
Бывшему протодиакону Кураеву пригрозили тюрьмой за нарушение закона об иноагентах
Кураев может получить два года за уклонение от обязанностей иноагента
Бывшему протодиакону Андрею Кураеву, признанному иноагентом в России, угрожает уголовное дело и лишение свободы на два года за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
Бывшему православному протодиакону Андрею Кураеву, признанному в России иностранным агентом, могут предъявить обвинение в нарушении закона об иноагентах, сообщает ТАСС. По информации правоохранительных органов, ему грозит уголовное дело в соответствии со статьей 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
Собеседник агентства отметил, что в случае возбуждения уголовного дела Кураеву может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы повторно назначил Андрею Кураеву штраф в 45 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах из-за отсутствия соответствующей метки на посте в соцсетях, Константинопольский патриархат восстановил диакона Андрея Кураева в сане, а Министерство юстиции России внесло его в реестр иноагентов.