Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
Минюст признал иноагентом экс-клирика РПЦ Кураева
Лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев решением Министерства юстиции России внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.
Иноагентами также признаны мультипликатор Олег Куваев, политолог Александр Рыклин и издание «Можем объяснить», передает РИА «Новости».
В обновленном списке иноагентов, опубликованном на сайте Минюста, также оказались журналисты Александр Баунов и Валерия Ратникова, адвокат и правозащитник Саркис Дарбинян, интернет-издание «Верстка Медиа».
На прошлой неделе в список иноагентов внесли пять человек, включая актера Анатолия Белого (Анатолия Вайсмана).