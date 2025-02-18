  • Новость часаДелегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва
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    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    В Европе заявили об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    Россиянам рассказали о введении сервиса «Мои чеки онлайн»
    Российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    Еврокомиссия объявила о планах увеличить военные расходы на Украину
    Названы потери американских компаний из-за ухода из России
    Каспийский трубопровод продолжил транспортировку нефти после атаки украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

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    18 февраля 2025, 13:19 • Новости дня

    Суд оштрафовал Кураева за нарушение закона об иноагентах

    Таганский суд Москвы оштрафовал Кураева на 45 тыс/ рублей за посты без метки иноагента

    Tекст: Мария Иванова

    Таганский суд Москвы повторно назначил Андрею Кураеву (признан в РФ иноагентом) штраф в 45 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах из-за отсутствия соответствующей метки на посте в соцсетях.

    Таганский суд постановил оштрафовать религиозного и общественного деятеля Андрея Кураева на 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранных агентов, передает ТАСС.

    Судья Александра Анохина огласила решение, признав Кураева виновным в админправонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

    Причиной штрафа стал пост Кураева, опубликованный во «ВКонтакте» без указания его статуса иноагента. Представитель Кураева на заседании суда заявил, что данный аккаунт не принадлежит его доверителю и уже удален.

    Ранее в 2025 году Кураев также подвергался штрафу в размере 30 тыс. рублей по той же статье. Минюст признал его иноагентом в декабре 2023 года, ссылаясь на его противодействие специальной военной операции на Украине и участие в поддержке ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2023 году подписал указ о лишении протодиакона Андрея Кураева священного сана, после чего Кураев решил уехать из России в Чехию. Впоследствии Константинопольский патриархат восстановил его в диаконском сане.

    17 февраля 2025, 20:16 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить нарушение прав россиян в Абхазии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Петренко уточнила, что в ряде СМИ появились сведения о том, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, включая обладателей российского гражданства, поддерживать определенные политические силы, передает Telegram-канал СК. При этом звучали угрозы насилия в адрес граждан Абхазии и России армянской национальности.

    В соответствии с российским законодательством, отмечается в сообщении, иностранные граждане, совершившие преступления за пределами России, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если преступление было направлено против граждан РФ. Эта норма закреплена в части 3 статьи 12 Уголовного кодекса РФ, как напомнила Петренко.

    «С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль», – заявляет СК.

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    17 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде

    Зеленский отказался признавать итоги российско-американских переговоров

    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде
    @ Sven Hoppe/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не будет признавать результаты переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, поскольку Киев не участвует в обсуждениях и не был осведомлен о них, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не будет признавать результаты этих переговоров, поскольку считает любые обсуждения, касающиеся Украины, без ее участия недействительными, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, его предстоящий визит в Саудовскую Аравию не связан с российско-американскими переговорами. Он отметил, что планирует обсудить ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы узнать его мнение по поводу этих переговоров.

    Напомним, российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.

    Ранее Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

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    17 февраля 2025, 20:25 • Видео
    У Зеленского осталось три варианта действий

    Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    17 февраля 2025, 21:55 • Новости дня
    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой

    Стали известны детали соглашения США с Украиной о полезных ископаемых

    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предъявил Киеву требование на 500 миллиардов долларов в качестве «компенсации». На эту сумму США хотят взять на Украине контроль не только над важными месторождениями, но также портами, инфраструктурой, нефтью и газом.

    Как пишет The Telegraph, недавно на стол президента Владимира Зеленского лег проект контракта, который вызвал панику в Киеве. Условия документа фактически предполагали экономическую колонизацию Украины Соединенными Штатами на бессрочной основе, накладывая на страну непосильное бремя репараций.

    По данным издания, контракт, датированный 7 февраля 2025 года, носит отметку «Конфиденциально». В нем говорится о создании совместного инвестиционного фонда США и Украины. Соглашение охватывает «экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины», включая «минеральные ресурсы, нефть и газ, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)». Также указано, что «договор регулируется законодательством штата Нью-Йорк, без учета принципов коллизионного права».

    Согласно предлагаемому контракту, 50% всех доходов Украины от добычи ресурсов должны отчисляться США, Вашингтону достанется также 50% финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим сторонам» для будущей монетизации ресурсов. «Этот контракт означает: "Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей"», – заявил газете источник, близкий к переговорам.

    Вашингтон также получает приоритет на покупку экспортируемых минералов и почти полный контроль над украинской сырьевой экономикой. Управление фонда должно осуществляться исключительно США, что фактически передает контроль над природными ресурсами Украины американской стороне.

    Сам Владимир Зеленский предлагал США участие в добыче критически важных полезных ископаемых Украины еще в сентябре 2024 года, во время своего визита в Trump Tower. Он рассчитывал, что присутствие американских компаний создаст политический барьер для возможного повторного нападения России. «Однако Зеленский вряд ли ожидал столь жестких условий, сравнимых с репарациями, наложенными на Германию после Первой мировой войны. Экономические требования Трампа превышают условия Версальского договора, которые в дальнейшем были смягчены Лондонской конференцией 1921 года и планом Дауэса в 1924 году», – говорится в статье.

    Выступая на телеканале Fox News, Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» компенсировать Вашингтону 500 млрд долларов. «Если они не согласятся, их просто отдадут Путину», – предупредил он. По его словам, США уже потратили 300 млрд долларов, а продолжение поддержки Украины было бы «глупостью». Однако, по данным Конгресса, общий объем помощи составил 175 млрд долларов, из которых 70 миллиардов пошли на производство оружия в самих США.

    Опрошенные газетой эксперты ставят под сомнение заявления о гигантских ресурсных запасах Украины, оцениваемых в 26 триллионов долларов. Украинские литиевые месторождения действительно значительны, но с 2022 года цены на литий рухнули на 88%, а крупные запасы обнаружены по всему миру. К примеру, в Неваде месторождение McDermitt Caldera содержит 40 млн тонн лития, что делает США крупнейшим игроком в этой сфере.

    «Редкоземельные металлы вовсе не являются редкими. США отказались от их добычи в 1990-х из-за низкой рентабельности, что позволило Китаю получить монополию. Однако сейчас Вашингтон активно устраняет эту проблему», – пишет The Telegraph. Отмечается, что месторождения украинского сланцевого газа также сомнительны как источник прибыли: часть месторождений контролируется Россией, а другие расположены в сложных геологических условиях. Ранее компания Chevron уже отказалась от добычи газа в Польше и на Украине из-за высоких издержек.

    Ранее представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз выразил недовольство недальновидностью Владимира Зеленского в оценке соглашения о разработке полезных ископаемых.

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    17 февраля 2025, 17:37 • Новости дня
    Приднестровье демонтировало КПП на границе с Молдавией

    МИД Приднестровья сообщил о временном демонтаже КПП на границе с Молдавией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приднестровье решило временно убрать ряд контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдавией после просьбы Кишинева, однако при возобновлении террористической угрозы их планируют вернуть.

    Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о временном демонтаже ряда контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдавией, передает ТАСС. Эти пункты были установлены после событий весны 2022 года, когда регион подвергся серии террористических атак.

    Игнатьев подчеркнул, что решение о демонтаже КПП принято также по просьбе Кишинева. Он отметил, что в случае увеличения террористической угрозы или других предпосылок, вопрос о восстановлении КПП будет обсуждаться с точки зрения необходимости такой защиты.

    В сентябре военный из молдавского миротворческого контингента получил смертельное ранение на посту в разделительной зоне безопасности между двумя берегами Днестра.

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    17 февраля 2025, 19:24 • Новости дня
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, подчеркнув недоговороспособность ЕС и Британии.

    Небензя заявил о безвозвратной потере Украиной ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом он сообщил на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, которая утвердила Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, передает ТАСС.

    Небензя также отметил, что страны ЕС и Британия не обладают способностью к заключению соглашений и не могут быть стороной будущих договоренностей по Украине. Он подчеркнул, что соглашения должна реализовывать новая власть в Киеве, избранная на демократических выборах.

    По словам дипломата, будущая Украина должна стать демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим в военные блоки и альянсы. «Сегодня мы понимаем, что гаранты «Минска», да и в целом страны Евросоюза и Британия абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса», – добавил Небензя.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в намерении использовать «территориальные уступки» для этнической резни, отметив, что США играют важную роль в украинском кризисе.

    Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц. Глава МИД также подчеркнул, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

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    18 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    Названы потери американских компаний из-за ухода из России

    Американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за ухода из России

    Названы потери американских компаний из-за ухода из России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за прекращения бизнеса в России, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи в Эр-Рияде.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о значительных потерях американских компаний в размере 300 млрд долларов, связанных с их уходом из России, передает РИА «Новости». Дмитриев отметил важность возобновления диалога между Россией и США, подчеркнув, что потери такой величины могли возникнуть из-за отсутствия совместной работы в экономике.

    Возможность обсуждения этих вопросов представится на встречах в Эр-Рияде, куда прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Дмитриев может присоединиться к делегации для обсуждения экономических вопросов с американской стороной.

    Со стороны США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили запретить возвращение в Россию международным компаниям, финансировавшим Вооруженные силы Украины. Сообщалось, что с 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. При этом объявлено о планах 13 международных брендов выйти на рынок России.

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    17 февраля 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров: Территориальные уступки Украине сделаны при СССР

    Лавров рассказал о территориальных уступках Украине при создании СССР на пресс-конференции

    Tекст: Вера Басилая

    При образовании СССР Украине были предоставлены значительные территории, освоенные ранее русскими людьми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем напомнил, что огромные территории, которые столетиями осваивались русскими, были включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики, передает ТАСС.

    Российский министр подчеркнул, что по причинам, которые были озвучены президентом России, эти земли, на которых русские строили города и порты, были переданы Украине.

    Кроме того, Лавров отметил, что американские представители обсуждают подходы к украинскому кризису, хотя неясно, кто будет уполномочен представлять администрацию Вашингтона по этой теме.

    Лавров добавил, что представители США начинают упоминать тему территориальных уступок, и призвал ознакомиться с историей, как это делает президент России Владимир Путин. Министр подчеркнул, что это обсуждение связано с поиском компромиссов в решении украинского кризиса.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал, что США считают возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистичным.

    Министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

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    17 февраля 2025, 18:28 • Новости дня
    США могут вывести войска из Балтии после переговоров с Россией
    США могут вывести войска из Балтии после переговоров с Россией
    @ U.S. Army/Sgt. Seth LaCount, 126th Press Camp, Michigan Army National Guard

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США рассматривает возможность вывода американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, пишет обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников.

    Рахман отмечает, что европейские чиновники опасаются, что американский лидер может согласиться на вывод войск из стран Балтии и, возможно, других стран Западной Европы, передает РИА «Новости». Такой шаг, по их мнению, может ослабить ЕС перед лицом российской армии.

    Журналист подчеркивает, что США больше не считаются надежным союзником для европейских стран.

    Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген предположил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских сил из Европы.

    Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

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    18 февраля 2025, 08:34 • Новости дня
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» российского производства был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда он был доставлен из Ливии через Германию в июне 2020 года.

    Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С1Э» был обнаружен на территории Национального учебного центра вооруженных сил США Форт Ирвин в штате Калифорния.

    Известно, что данный «Панцирь-С1Э» был вывезен из Ливии после боев за Триполи в июне 2020 года. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС США доставил его с аэродрома Зувара в Ливии на американскую базу Рамштайн в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о получении права на экспорт в 2024 году нескольких десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е».

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    17 февраля 2025, 14:42 • Новости дня
    Лавров риторически ответил на вопрос о возможных уступках территорий России

    Лавров риторически ответил на вопрос о территориальных уступках с русскими людьми

    Лавров риторически ответил на вопрос о возможных уступках территорий России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции риторически ответил на вопрос американского журналиста о «территориальных уступках».

    Лавров на пресс-конференции ответил на вопрос американского журналиста о возможных территориальных уступках в ходе урегулирования украинского кризиса, сообщает ТАСС.

    Лавров выразил удивление относительно возможности обсуждения подобных уступок. Он подчеркнул риторический аспект вопроса, задав встречный вопрос: «Уступить-то как: с людьми русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?»

    Министр акцентировал внимание на важности учета интересов и прав русскоязычных граждан в любых предложениях по изменению границ.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции заявил что ожидает от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.


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    18 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.

    По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.

    Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.

    Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.

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    17 февраля 2025, 22:11 • Новости дня
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На намеченных на вторник переговорах в Эр-Рияде будут представлены российская и американская стороны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние», – пояснил Ушаков в эфире «России 24», говоря о приезде в Саудовскую Аравию украинской делегации, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что других переговоров в Эр-Рияде не может быть.

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

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    17 февраля 2025, 21:45 • Новости дня
    Участники переговоров в Париже разошлись в вопросе отправки военных на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.

    Как заявил корреспондент BFMTV Леопольд Одебер, стороны разделились на два лагеря, передает ТАСС. По его словам, британские представители высказались за отправку военных на Украину, в то же время польская и немецкая делегации выступили против такого шага.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии. До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об отказе США отправить военных на Украину.

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    17 февраля 2025, 15:52 • Новости дня
    Комплекс ПВО «Панцирь» решили оснастить лазерным оружием

    Мантуров анонсировал лазерное оружие для комплекса «Панцирь»

    Комплекс ПВО «Панцирь» решили оснастить лазерным оружием
    @ Анастасия Савиных/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зенитный комплекс «Панцирь» в рамках модернизации получит лазерное оружие, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, что привлечет дополнительное внимание иностранных заказчиков.

    Мантуров заявил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» скоро будет оснащен лазерным комплексом в рамках модернизации. «Сегодня работа ведется по лазерному комплексу, который в том числе будет использоваться на «Панцирях» в ближайшее время», – отметил он на выставке IDEX-2025, передает РИА «Новости».

    Мантуров подчеркнул, что «Панцирь» активно применяется Вооруженными силами России, но также существует значительный портфель заказов от других стран. Комплекс постоянно модернизируется: недавно он получил мини-ракеты для борьбы с дронами, что позволило избежать использования более дорогих традиционных зенитных управляемых ракет. Это нововведение привлекло дополнительный интерес со стороны иностранных заказчиков.

    Выставка IDEX-2025 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля и является одной из крупнейших международных выставок вооружений, где страны демонстрируют достижения в области военной технологии.

    Ранее экспортная версия модернизированного танка Т-90МС была впервые представлена за рубежом на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где Россия показала множество новинок.

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    18 февраля 2025, 07:33 • Новости дня
    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Премьер Италии Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС, пишет Sole 24 Ore.

    По данным газеты, Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по ситуации на Украине, передает «Российская газета».

    Премьер посчитала, что обсуждение должно было проводиться с участием лидеров всех стран ЕС, особенно тех, которые географически ближе к России.

    По информации Sole 24 Ore, Мелони дала понять, что противостоит созданию «антитрамповского формата» для решения украинского вопроса, подчеркнув, что Соединенные Штаты хотят решить конфликт, и Европа должна помочь Вашингтону в его урегулировании.

    Премьер добавила, что только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут привести к успешному разрешению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

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