Медведев заявил о скором завершении спецоперации и уничтожении врага

Tекст: Дмитрий Зубарев

В своем Telegram-канале Дмитрий Медведев напомнил, что завтра исполняется три года с начала специальной военной операции. Он подчеркнул, что решение о ее начале было принято после того, как была пройдена точка невозврата в противостоянии с коллективным Западом. Медведев отметил, что это было единственным возможным шагом для защиты Родины и ее граждан, а российский народ сплотился в борьбе с «циничным и жестоким врагом».

По мнению Медведева, несмотря на то что война с неонацизмом еще не завершена, ее итог уже близок. Он выразил уверенность в том, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует. Медведев также провел параллели с событиями 80-летней давности, когда СССР победил фашизм, и добавил, что его «омерзительным потомкам» не избежать расплаты на поле боя.

Медведев подчеркнул, что Россия не допустит всемирного Апокалипсиса и должна сделать невозможным реванш нацизма. Он заявил о необходимости сохранить историческую память и оставить достойное наследие будущим поколениям. Главной задачей Медведев считает сбережение Родины и создание условий для ее процветания во имя будущих поколений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США не исключили возможность скорой договоренности по завершению конфликта на Украине, предложение президента Франции Макрона и лидера Лейбористской партии Британии Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой войны, а Украина попросила США уменьшить фонд по ископаемым в пять раз.