События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.6 комментариев
Медведев призвал США осматривать туалеты после визита Зеленского
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рекомендовал американской администрации тщательно осматривать туалеты после визита главы киевского режима Владимира Зеленского.
Медведев в своем Telegram-канале выразил мнение, что киевский режим привык вести себя так, как будто весь мир ему что-то должен, но при этом способен «навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля».
Зампред Совбеза добавил, что подобное поведение характерно как для многих украинских мигрантов в Европе, так и для самого Зеленского. «Принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки», – написал он.
Ранее Медведев назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» и призвал к срочной дератизации. Он также призвал Зеленского упасть в ноги американцам и объявить немедленно выборы.