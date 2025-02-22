Tекст: Валерия Городецкая

Медведев в своем Telegram-канале выразил мнение, что киевский режим привык вести себя так, как будто весь мир ему что-то должен, но при этом способен «навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля».

Зампред Совбеза добавил, что подобное поведение характерно как для многих украинских мигрантов в Европе, так и для самого Зеленского. «Принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки», – написал он.

Ранее Медведев назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» и призвал к срочной дератизации. Он также призвал Зеленского упасть в ноги американцам и объявить немедленно выборы.