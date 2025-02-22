Медведев призвал Зеленского упасть в ноги американцам и немедленно объявить выборы

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он предложил киевскому режиму два варианта дальнейших действий.

Медведев считает, что один из вариантов для Украины – это «упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны, по сути – к капитуляции».

По мнению зампреда, у Киева есть и другой путь, который, как он выразился, уже стал привычным: «достать белый порошок из стола, разделить его кредиткой на дорожки и успокоиться, подружившись с самим собой».

Медведев добавил, что очевидно, какой из путей выберет Владимир Зеленский.

Ранее Медведев назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» и призвал к срочной дератизации.

Кроме того, Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что этот инцидент является ударом по международному активу.