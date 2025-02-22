Анонсирован визит Лаврова в Тегеран

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Багаи, визит направлен на продолжение консультаций между двумя странами по вопросам развития двусторонних отношений и обсуждению актуальных событий в мире и регионе, передает ТАСС.

В заявлении сказано: «На неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет в Тегеран. Визит главы МИД России направлен на продолжение консультаций между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией по поводу [развития] двусторонних отношений и событий в мире и регионе».

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в январе подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана.