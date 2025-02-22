События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
Анонсирован визит Лаврова в Тегеран
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По словам Багаи, визит направлен на продолжение консультаций между двумя странами по вопросам развития двусторонних отношений и обсуждению актуальных событий в мире и регионе, передает ТАСС.
В заявлении сказано: «На неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет в Тегеран. Визит главы МИД России направлен на продолжение консультаций между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией по поводу [развития] двусторонних отношений и событий в мире и регионе».
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в январе подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана.