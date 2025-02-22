Прокуратура Аргентины начала расследование против президента Милея

Прокурор Аргентины начал расследование в отношении президента Милея из-за криптовалюты LIBRA

Tекст: Вера Басилая

Прокуратура Аргентины начала расследование в отношении президента Хавьера Милея и группы предпринимателей, связанных с запуском криптовалюты $LIBRA, передает ТАСС.

Прокурор Эдуардо Тайано намерен выяснить детали, касающиеся времени, способа и места создания и продвижения данной криптовалюты, а также степень участия в этом процессе Милея и других ключевых фигурантов, включая Хейдена Марка Дэвиса, Хулиана Пе и Маурисио Гаспара Новелли.

Одной из задач расследования является установление наличия признаков таких преступлений, как злоупотребление властью, мошенничество, торговля влиянием и взяточничество. В рамках расследования Эдуардо Тайано поручил запросить данные у Центрального банка Аргентины и компании Google. Это поможет установить возможные нарушения и их степень.

Ранее оппозиция Аргентины заявила о планах выдвинуть импичмент Хавьеру Милею после его продвижения проекта с криптовалютой в соцсетях, что вызвало резкие колебания курса валюты.

Аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что скандал с криптовалютой был связан с добровольными инвестициями граждан и признал необходимость усиления защиты информации.