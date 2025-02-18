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Президент Аргентины Милей оправдался за скандал с криптовалютой
Аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что скандал с криптовалютой связан с добровольными инвестициями граждан, и признал, что необходимо усилить защиту информации.
Хавьер Милей заявил, что не несет ответственности за решения граждан инвестировать в криптовалюту, и указал, что такие вложения делаются добровольно, передает РИА «Новости».
По его словам, государство не принимает участия в этих процессах.
Милей также уточнил, что не продвигал новую криптовалюту, а лишь поделился информацией о ней, исходя из лучших побуждений. Он отметил, что публикация в его социальных сетях появилась всего через три минуты после запуска криптовалюты, но это не должно вызывать подозрений, поскольку ему показалась интересной данная информация.
На вопрос, о том, получал ли он деньги за публикацию, Милей ответил отрицательно. Президент добавил, что намерен усилить защиту информации и ограничить доступ к себе, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Он также упомянул о встрече с руководителями проекта до запуска криптовалюты.
Оппозиция Аргентины заявляла о планах выдвинуть импичмент Милею после того, как он продвинул в соцсетях проект с криптовалютой, из-за чего курс валюты сначала подскочил до пяти долларов, а затем упал ниже одного.