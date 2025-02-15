Оппозиция потребовала импичмента президента Аргентины из-за криптомошенничества

Оппозиционные депутаты собрались внести предложение об импичменте президента Аргентины Милея из-за криптоскандала

Tекст: Мария Иванова

Оппозиционные депутаты аргентинского парламента объявили о намерении начать процедуру импичмента президента Хавьера Милея, пишет ТАСС.

Поводом для этого стало продвижение Милеем проекта с криптовалютой, который, как заявляют оппоненты, носит мошеннический характер. «Участие Милея в криптомошеничестве – это очень серьезно. Это беспрецедентный скандал. Наш блок депутатов решил представить прошение об импичменте президента страны», – говорится на странице блока партии в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Скандал разгорелся после того, как президент Милей опубликовал в соцсети X пост о проекте, нацеленного на привлечение инвестиций в малый бизнес через использование криптовалюты. Однако вскоре, столкнувшись с критикой, Милей удалил пост, объяснив это тем, что не был в курсе всех деталей проекта, и поэтому решил прекратить его продвижение.

Стоимость используемой в проекте криптовалюты резко выросла до пяти долларов после публикации президента, но вскоре упала ниже одного доллара. Это позволило небольшой группе держателей заработать миллионы долларов. В результате действий президента оппозиция обвинила его в различных преступлениях, включая халатность, отмывание денег и осуществление деятельности, несовместимой с должностью госслужащего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Аргентины Хавьер Милей на саммите G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре прошлого года назвал глобальное управление провалом, Аргентина даже была готова заблокировать итоговое коммюнике саммита из-за несогласия по вопросам налогообложения сверхбогатых и гендерного равенства.

Между тем Венесуэла выдала ордер на арест президента Аргентины.