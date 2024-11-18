  • Новость часаКоманда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
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    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»
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    Си Цзиньпин обозначил четыре красных линии в отношениях Китая и США
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России в 1918–1920 годах, полярный исследователь, ученый-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное – человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера: быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    177 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    17 комментариев
    18 ноября 2024, 04:55 • Новости дня

    Аргентина пригрозила заблокировать коммюнике саммита G20

    Financial Times сообщила об угрозах Аргентины заблокировать коммюнике G20 из-за пунктов о налогах и гендерном равенстве

    Tекст: Антон Антонов

    Аргентина готова заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Рио-де-Жанейро в связи с несогласием по вопросам налогообложения сверхбогатых и гендерного равенства, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Как поясняет Financial Times, Аргентина выступила с «возражениями, связанными с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством», передает РИА «Новости».

    Указывается, что президент Аргентины Хавьер Милей – «близкий союзник Трампа». Угроза вето со стороны Аргентины вызывает обеспокоенность среди западных дипломатов. Они опасаются, что недавнее избрание Дональда Трампа президентом в США усилило позиции его консервативных союзников, таких как Аргентина, и может привести к выходу ряда стран из важных соглашений, в частности по борьбе с глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит глав государств «Группы двадцати» пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.

    Милей поддерживал Трампа на выборах в США и стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом Соединенных Штатов.

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    16 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский миллиардер Илон Маск высмеял высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

    Маск в своем X (бывший Twitter) обратил внимание на отрезок интервью с Зеленским, где тот заявлял, что США не могут заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, а также отмечал, что Украина - это «независимая» страна.

    «Мы – независимая Украина, и, как видится мне, в ходе этой войны наш народ и я лично в отношениях с Соединенными Штатами и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», – сказал Зеленский.

    «Его чувство юмора восхитительно», – иронически прокомментировал заявление украинского президента миллиардер. Также Маск разместил рядом с подписью эмоджи, изображающее плачущее от смеха лицо.

    Ранее сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    До этого Илон Маск высказался в поддержку предположения о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США для поддержания военного конфликта.

    Маск, как сообщают СМИ, является одним из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа. Трамп даже заявил, что Маск возглавит новое ведомство по эффективности в правительстве США.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»

    Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном на гала-вечере в Мар-а-Лаго

    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильвестр Сталлоне, выступая на гала-вечере в Мар-а-Лаго, назвал Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном» и выразил восхищение его достижениями после победы на выборах.

    Сильвестр Сталлоне, известный актер и режиссер, выступил с речью на гала-вечере, организованном America First Policy Institute в клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает AP News, Сталлоне назвал будущего президента Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном», утверждая, что его достижения впечатляют и сравнимы с подвигами отцов-основателей США.

    Во время своей речи Сталлоне подчеркнул, что Трамп – это «мифический персонаж», который смог достичь невероятного успеха. «Никто в мире не смог бы сделать то, что он сделал», – заявил актер, добавив, что его восхищение Трампом сравнимо с тем, чем было восхищение Джорджем Вашингтоном за защиту страны.

    Сталлоне также отметил, что, как и Вашингтон, Трамп может изменить мир к лучшему. «Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он не знал, что изменит мир. И вот у нас есть второй Джордж Вашингтон», – сказал актер.

    Сталлоне, поддерживавший республиканцев в прошлом, ранее также высказывал свою симпатию к Трампу, но не был активным в предыдущих избирательных циклах. В интервью Variety в 2016 году он признавался, что восхищается Трампом, но сомневался, как такие личности, как Арнольд Шварценеггер или Бейб Рут, могут управлять миром.

    Ранее сообщалось, что американский актер Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа. На одном из концертов Гэсс, загадывая желание на свой день рождения, заявил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа». В итоге из-за шквала осуждения Tenacious D отменила тур, а австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа должна быть незамедлительно депортирована из страны. Позже Гэсс извинился за шутку и назвал ее «ужасной ошибкой».

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    16 ноября 2024, 21:35 • Новости дня
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине, сообщили источники.

    Эпштейн выдвинул свою кандидатуру во время первого после победы Трампа полета в Вашингтон для встречи с действующим президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение New York Times.

    Члены команды политика встретили идею с удивлением, поскольку у Эпштейна нет опыта в международных отношениях, а также он находится под следствием в Аризоне по обвинениям в фальсификации выборов 2020 года.

    Однако, по данным издания, Дональд Трамп с интересом выслушал предложение Эпштейна и не отверг его, хотя и не дал никаких обязательств.

    В издании также отмечается, что даже близкий к Трампу миллиардер Илон Маск удивился этому предложению.

    В 2017 году СМИ сообщали, что Эпштейн как бывший советник предвыборного штаба Трампа стал фигурантом американского расследования якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы.

    Эпштейн родился в 1982 году в Москве, в 1993 году его семья переехала в США.

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    16 ноября 2024, 03:36 • Новости дня
    Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома

    Кэролайн Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома

    Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома
    @ Jabin Botsford/Reuters

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выбрал Кэролайн Ливитт на пост пресс-секретаря Белого дома, она станет самой молодой на этой должности в возрасте 27 лет, говорится в сообщении переходной команды республиканца.

    Сообщается, что Ливитт ранее работала в команде Трампа в качестве пресс-секретаря его предвыборной кампании. Она также занимала должность помощника пресс-секретаря в предыдущей администрации Трампа. Этот опыт позволил ей завоевать доверие избранного президента и получить новое назначение, передает ТАСС.

    До этого стало известно, что Трамп хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

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    17 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине

    Политолог Межуев: Вероятный спецпосланник Трампа по Украине – крайне ловкий переговорщик

    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны нестандартные кадровые решения. В прошлый раз Дэвид Кушнер, не имевший дипломатического опыта, неплохо изменил геополитические реалии Ближнего Востока. Возможно, с Борисом Эпштейном республиканец попытается повторить этот успех, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине может стать Борис Эпштейн.

    «Борис Эпштейн – фигура крайне интересная. Известно о нем немного: личный юрист Дональда Трампа, выходец из Москвы. Некоторые СМИ говорят о том, что он достаточно сильно вовлечен в процесс подбора кандидатов на основные должности будущей администрации республиканцев», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Иными словами, видно, что Трамп ему доверяет, и на это имеются все основания. В частности, Эпштейну удалось свести к минимуму влияние уголовных дел против его нанимателя. Это нетривиальная задача, решение которой представляется достаточно сложным. То есть мы, действительно, имеем дело с крайне ловким переговорщиком», – говорит он.

    «Интересно, что во всех медиа подчеркивается, что Эпштейн предложил свою кандидатуру на столь специфическую должность самостоятельно. Очевидно, что данное назначение не будет простым. Человеку, который будет работать на этом направлении, предстоит столкнуться с колоссальным давлением. Видимо, он к этому готов», – рассуждает собеседник.

    «Напомню, что в прошлую каденцию Трампа вопросами Украины занимался Курт Волкер. Он был, очевидно, ориентирован на поражение России, ущемление интересов Москвы. Эпштейн кажется более приемлемым номинантом, который, вероятно, сможет договориться о более приемлемом решении конфликта для всех сторон», – добавляет эксперт.

    «Что касается отсутствия у него дипломатического опыта, то для Трампа это никогда не являлось проблемой. При нем же за Ближний Восток отвечал Дэвид Кушнер – человек, максимально далекий от официального протокола. Тем не менее, ему удалось сделать гораздо больше, чем многим профильным специалистам», – полагает он.

    «То есть в возможном назначении Эпштейна на данный пост чувствуется почерк Трампа. Как минимум, это свидетельствует о серьезных намерениях нового президента в отношении урегулирования конфликта на Украине. Ему нужен посланник, который не будет скован официозом, но сможет с трезвой головой подойти к переговорам и поиску решения проблемы», – объясняет собеседник.

    «Эпштейн кажется как раз таким человеком. К тому же, его происхождение позволяет нам говорить о том, что русский является для него родным языком. Это важный фактор, ведь ход мысли формирует, в том числе и лингвистические черты. Может быть, данный фактор позволит ему более тонко общаться с обеими сторонами», – акцентирует Межуев.

    Если инсинуации про Бориса Эпштейна имеют основания, значит Трамп хочет реально попробовать решить конфликт посредством махерских комбинаций и перемещения наперстков, пишет Федор Лукьянов, главный редактор «России в глобальной политике». «Это не так уж абсурдно, учитывая, что классический политико-дипломатический подход  в данном случае упирается в неразрешимые противоречия и фатальное отсутствие доверия», – напоминает он.

    «Это не значит, что умелый сутяжник-манипулятор чего-то добьется. Но, во всяком случае, такой подход ближе представлениям Трампа о разруливании конфликтов. А представления эти мы знаем по «соглашениям Авраама». Само собой, что сравнивать украинский и арабо-израильский сюжеты нельзя, речь только о психотипе эмиссара», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине в администрации Трампа может стать Борис Эпштейн. По данным The New York Times, личный юрист будущего президента США самостоятельно предложил свою кандидатуру на борту самолета по пути в Вашингтон. Он добавил, что у него «имеются родственники по обе стороны конфликта».

    Отмечается, что некоторые пассажиры были шокированы подобной инициативой Эпштейна. Однако Трамп не отверг его предложение, а, по словам ряда американских чиновников, он выслушал идею своего адвоката «с явной заинтересованностью». Примечательно, что кандидат на пост посланника по Украине не имеет дипломатического опыта.

    Кроме того, в настоящий момент против него возбуждено уголовное дело в Аризоне за попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года. Издание также сообщает, что Эпштейн в настоящий момент является одной из «наиболее влиятельных фигур в окружении Трампа». Интересно, что он также является уроженцем Москвы. В столице России он жил до 11 лет.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала возможные назначения в будущей администрации Трампа и изучала, как выбранные им люди могут изменить отношения США и КНР.

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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    18 ноября 2024, 00:55 • Новости дня
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России

    Tекст: Антон Антонов

    Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике решение позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России. В то же время сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс поддержал нанесение таких ударов.

    Трамп-младший заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!» – передает РИА «Новости».

    В то же время Алекс Сорос назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами «отличной новостью».

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост пользователя в Х, в котором тот написал, что «либералы любят» войну и что она ведет к росту «большого правительства». «Правда», – ответил Маск.

    Миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что избранный глава американского государства Дональд Трамп «получил явный мандат на прекращение войны на Украине». «Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами, но он сам и Пентагон не стали комментировать эти сообщения. Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

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    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

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    15 ноября 2024, 10:03 • Новости дня
    Кеннеди-младший попал в базу украинского сайта «Миротворец»

    Кеннеди-младший попал в базу сайта «Миротворец» за отрицание суверенитета Украины

    Кеннеди-младший попал в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ DAVID BLAKEMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский политик Роберт Кеннеди – младший, назначенный Трампом на пост министра здравоохранения, числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» с обвинениями в пророссийской риторике.

    Роберт Кеннеди – младший, недавно выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и социальных служб, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. Он обвиняется в отрицании права Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности, а также в участии в информационных мероприятиях, связанных с Россией.

    Профиль Кеннеди-младшего на сайте «Миротворец» появился в июне 2023 года.

    Кроме Кеннеди-младшего, в списках сайта также остается Тулси Габбард, назначенная на пост главы Национальной разведки США. Габбард попала в базу «Миротворца» еще в 2022 году за предполагаемое участие в информационных спецоперациях России против Украины. Она известна своей критикой американской политики на Украине и призывами к мирным переговорам.

    Также ранее в списках «Миротворца» числился Илон Маск, но его профиль был удален. Маск стал известен своими предложениями по урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время Маск возглавляет новое ведомство по повышению эффективности правительства США.

    Помимо этого, в базе остаются личности, близкие к окружению Трампа, такие как тележурналист Такер Карлсон.

    Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью установления личностей и публикации данных тех, кого считают угрозой национальной безопасности Украины. На данный момент на сайте отсутствуют профили других членов команды Трампа, включая сенатора Марко Рубио и тележурналиста Пита Хегсета.

    Ранее Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Киев и устроил ему «кэнселлинг», а украинский МИД раскритиковал его появление в Казани, назвав  выбор неправильным, «не способствующим делу мира» и «подрывающим репутацию ООН», отмечалось, что в итоге Гутерриш оказался в скандальной базе «Миротворца».

    В ноябре футболисты и тренеры московских клубов «Спартак» и ЦСКА оказались в базе сайта «Миротворец» из-за участия в церемонии с детьми ветеранов СВО во время матча чемпионата России.

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    17 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о настойчивых попытках Зеленского встретиться с Трампом

    Welt: Киев планирует встречу Зеленского с Трампом для привлечения его на свою сторону

    Tекст: Максим Попов

    Киев стремится провести встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ближайшее время из-за опасений об условиях возможного мирного соглашения между США и Россией, сообщило Welt.

    По информации издания, Киев усердно ищет способы привлечь Трампа на свою сторону, так как опасается за неопределенный статус Украины в глазах будущего президента США и возможные требования, которые могут возникнуть в ходе переговоров о мирном урегулировании, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что киевское руководство с тревогой наблюдает за тем, как детали мирного плана Трампа просачиваются в СМИ. Опасения вызваны тем, что возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном может определить судьбу Зеленского и его политической карьеры. В случае, если итоговый результат мирного процесса окажется менее выгодным для Киева, чем условия 2022 года, это может поставить под угрозу позиции Зеленского.

    Обозреватели подчеркнули критическую важность фигуры Трампа для Киева, что заставляет украинские власти принимать отчаянные меры. В частности, обсуждается возможность передачи будущей администрации США контроля над ресурсами Украины и права на размещение украинских сил как замену американских войск в Европе.

    Накануне Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

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    15 ноября 2024, 08:53 • Новости дня
    WSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР

    The Wall Street Journal: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР

    WSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР
    @ Phil Schmitten/United States Department of Defense/Wikipedia

    Tекст: Александра Юдина

    США рассматривают возможность увеличения ядерного арсенала из-за якобы угроз со стороны Китая, России и КНДР, пишет The Wall Street Journal.

    Издание отмечает, что США могут пойти на увеличение своего ядерного арсенала из-за угроз, якобы поступающих со стороны Китая, России и КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Это решение будет принято будущей администрацией Дональда Трампа, который победил на президентских выборах.

    Wall Street Journal пишет, что США должны быть готовы «расширить свои ядерные силы для предотвращения растущих угроз», а окончательное решение о развертывании дополнительных ядерных вооружений остается за новой администрацией Трампа. На данный момент в Пентагоне продолжается обсуждение планов обороны.

    Издание подчеркивает, что США видят угрозу в наращивании военных сил Китаем и КНДР, а также в приостановке диалога с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тысяч северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

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    16 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Иран пообещал ответить на враждебную резолюцию МАГАТЭ

    Иран примет меры в ответ на антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.

    Арагчи сообщил о намерении Тегерана ответить на возможную враждебную резолюцию, которую может принять Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости». По его словам, если резолюция будет принята, Иран примет новые меры в отношениях с МАГАТЭ, которые включают ускорение развития ядерной программы.

    Аббас Арагчи отметил, что в ответ на все враждебные шаги агентства в прошлом Иран всегда усиливал свои ядерные разработки. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами также заявил, что Тегеран не допустит давления от европейской тройки, включающей Британию, Германию и Францию, через антииранские резолюции.

    Заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором возможно принятие резолюции, пройдет в Вене с 18 по 22 ноября. Тегеран считает, что США и европейская тройка применяют враждебный подход к иранской ядерной программе, обвиняя Иран в недостаточном сотрудничестве с МАГАТЭ.

    В июне этого года Совет управляющих МАГАТЭ уже принял резолюцию, требующую от Ирана объяснения происхождения следов урана на незаявленных ядерных объектах, а также допуска инспекторов агентства на эти объекты.

    Напомним, ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке.

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    15 ноября 2024, 06:58 • Новости дня
    Трамп и Маск встретились с президентом Аргентины

    Пресс-служба президента Аргентины сообщила о встрече Милея с Трампом и Маском в США

    Tекст: Антон Антонов

    В резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго состоялась встреча избранного президента США с президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщила пресс-служба лидера южноамериканской страны. Милей стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом США.

    На встрече также присутствовали предприниматель Илон Маск, генсек канцелярии президента Аргентины Карина Милей и глава МИД Херардо Вертейн, передает ТАСС.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликована их совместная фотография, а также видео выступления Милея, в ходе которого президент Аргентины поздравил Трампа с победой на выборах и выступил с критикой социализма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Милей поддерживал Трампа на президентских выборах в США.

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    15 ноября 2024, 20:45 • Новости дня
    Лавров: Россия будет ждать предложений от Трампа по урегулированию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в способности избранного президента США Дональда Трампа предложить конкретный план урегулирования кризиса на Украине.

    «Не представляю (как Трамп собирается урегулировать – прим. ВЗГЛЯД). Будем ждать предложений», – сказал Лавров. Министр подчеркнул, что Москва будет ожидать предложений от Трампа и его администрации, которые будут направлены на мирное урегулирование конфликта. Он также отметил, что политик, заявляющий о стремлении к миру, заслуживает внимания и уважения, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине. The Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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