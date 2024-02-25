Президент Аргентины пожелал Трампу победы на выборах

Президент Аргентины Хавьер Милей пожелал Дональду Трампу победы на выборах президента США

Tекст: Денис Тельманов

Встреча Милея и Трампа состоялась на полях Конференции консервативного политического действия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на микроблог аргентинского президента.

Отмечается, что на видео Милей очень эмоционально приветствует и обнимает Трампа. В ответ экс-президент США советует Милею «сделать Аргентину снова великой».

«Я надеюсь, что снова с вами увижусь в следующий раз, надеюсь, когда вы будете президентом», – говорит Милей, обращаясь к Трампу.

Ранее сообщалось, что первые экзитполы показали победу Трампа на праймериз в Южной Каролине с результатом 63 голоса выборщиков против 17 у Никки Хейли.

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в городе Милуоки. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.