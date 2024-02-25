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Первые экзитполы показали победу Трампа на праймериз в Южной Каролине
Первые экзитполы показали победу Дональда Трампа на праймериз в Южной Каролине
Бывший американский президент Дональд Трамп одерживает победу над экс-постпредом США при ООН Никки Хейли на праймериз в ее родном штате Южная Каролина, показывают данные экзитполов.
Перевес Трампа над Хейли может достичь 30 процентных пунктов – Трамп получает 63 голоса выборщиков, Хейли 17, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Отмечается, что если Трамп победит в этом штате, он станет первым республиканским кандидатом, который, не будучи действующим американским лидером, одержал победу на первичных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине.
В истории Демократической партии было два подобных случая: в 1976 году во всех трех ключевых штатах победил Джимми Картер, в 2000 году – Альберт Гор. Они оба стали кандидатами в президенты страны от демократов.
Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в городе Милуоки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил помощникам дискредитировать экс-главу страны Дональда Трампа. Он распорядился представить бывшего американского лидера Дональда Трампа невменяемым и непригодным для второго срока.