Первые экзитполы показали победу Трампа на праймериз в Южной Каролине

Первые экзитполы показали победу Дональда Трампа на праймериз в Южной Каролине

Tекст: Денис Тельманов

Перевес Трампа над Хейли может достичь 30 процентных пунктов – Трамп получает 63 голоса выборщиков, Хейли 17, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Отмечается, что если Трамп победит в этом штате, он станет первым республиканским кандидатом, который, не будучи действующим американским лидером, одержал победу на первичных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине.

В истории Демократической партии было два подобных случая: в 1976 году во всех трех ключевых штатах победил Джимми Картер, в 2000 году – Альберт Гор. Они оба стали кандидатами в президенты страны от демократов.

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в городе Милуоки.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил помощникам дискредитировать экс-главу страны Дональда Трампа. Он распорядился представить бывшего американского лидера Дональда Трампа невменяемым и непригодным для второго срока.