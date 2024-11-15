  • Новость часаТрамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    15 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    15 ноября 2024, 06:58 • Новости дня

    Трамп и Маск встретились с президентом Аргентины

    Пресс-служба президента Аргентины сообщила о встрече Милея с Трампом и Маском в США

    Tекст: Антон Антонов

    В резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго состоялась встреча избранного президента США с президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщила пресс-служба лидера южноамериканской страны. Милей стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом США.

    На встрече также присутствовали предприниматель Илон Маск, генсек канцелярии президента Аргентины Карина Милей и глава МИД Херардо Вертейн, передает ТАСС.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликована их совместная фотография, а также видео выступления Милея, в ходе которого президент Аргентины поздравил Трампа с победой на выборах и выступил с критикой социализма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Милей поддерживал Трампа на президентских выборах в США.

    14 ноября 2024, 09:51 • Новости дня
    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине

    CNN: Стефаник изменила проукраинскую позицию и поддержала подход Трампа к конфликту

    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Элиз Стефаник, предложенная Трампом на должность постпреда США при ООН, изменила свои взгляды по Украине, теперь поддерживая мир с позиции силы, что совпадает с политикой Трампа.

    Конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, которой Дональд Трамп предложил должность постоянного представителя США при ООН, изменила свою прежнюю проукраинскую позицию, сообщает CNN со ссылкой на заявление ее коммуникационного директора Али Блэк.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву. Однако ее офис теперь отказался конкретно озвучивать ее текущую позицию, но дал понять, что она поддерживает подход Трампа в отношении украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Блэк заявила: «Стефаник полностью поддерживает политику достижения мира с позиции силы президента Трампа и будет следовать за ним, как главнокомандующим, для оптимального решения вопроса по прекращению войны на Украине».

    Изменение позиции Стефаник произошло на фоне растущего скептицизма Трампа и других республиканцев по поводу роли американской помощи Киеву. В апреле текущего года она проголосовала против пакета помощи Украине на сумму 60 млрд долларов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу расходов.

    Politico, в свою очередь, сообщает, что чиновники ООН планируют приветствовать назначение Стефаник на пост постоянного представителя США и намерены работать с ней конструктивно.

    Между тем Россия заявила, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него, что является «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что такие грузы становятся законной целью для России, а США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций. Также он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа

    Обеспечить безопасность в резиденции Трампа сложно из-за отсутствия ограничений для гостей

    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложности с безопасностью в резиденции Трампа Мар-а-Лаго вызваны отсутствием ограничений для гостей, что приводит к проблемам с контрразведкой и безопасностью.

    По данным источников телеканала CNN, отсутствие ограничений на посещение гостей членами клуба приводит к хаотичной ситуации, что создает значительные трудности для контрразведки и безопасности. Эти условия делают практически невозможной подготовку к предотвращению потенциальных угроз.

    Секретная служба США усилила меры безопасности после выборов в США. Для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ используются собаки-роботы. Ожидается, что Дональд Трамп может сменить директора Секретной службы Рональда Роу.

    Трамп, который уже занимал пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл выборы, прошедшие 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение, а президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружественные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает представитель МИД России Мария Захарова.

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    14 ноября 2024, 12:40 • Новости дня
    Сенатор Рубио пообещал добиваться «мира силой» в должности госсекретаря США
    Сенатор Рубио пообещал добиваться «мира силой» в должности госсекретаря США
    @ Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сенатор Марко Рубио заявил, что в случае утверждения госсекретарем будет добиваться мира силой и ставить интересы Америки превыше всего, а также выразил благодарность за доверие избранному президенту Дональду Трампу.

    Сенатор Марко Рубио, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, заявил, что будет стремиться к достижению мирового порядка через «мир силой», сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что его работа будет направлена на реализацию внешнеполитической программы Трампа, при этом интересы Америки и ее граждан будут всегда на первом месте. На своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) он отметил, что намерен ежедневно работать над этими задачами под руководством президента.

    Рубио выразил благодарность Дональду Трампу за оказанное доверие и подчеркнул, что надеется на поддержку своих коллег в Сенате США для утверждения в должности госсекретаря. Процесс утверждения требует одобрения Сената, и Рубио надеется заручиться необходимой поддержкой.

    Ранее Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Рубио на должность госсекретаря. Сенатор от штата Флорида занимает эту позицию с 2011 года. В прошлом году против него были введены санкции Пекином в ответ на санкции Министерства финансов США против китайских и гонконгских официальных лиц.

    Накануне Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

    Американист Григорий Ярыгин заявил, что Рубио не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику, его политика будет ситуативной. Отмечается, что назначение Марко Рубио может усилить жесткую политику в отношении Китая.

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    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    14 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Лукашенко: Хотелось бы, чтобы Трамп сделал Америку великой не во вред всему миру
    Лукашенко: Хотелось бы, чтобы Трамп сделал Америку великой не во вред всему миру
    @ Rafiq Maqbool/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссиии Александр Лукашенко выразил надежду, что Дональд Трамп, стремясь сделать Америку великой, будет действовать осторожно и не создаст проблем для остального мира, избегая конфронтации с Россией и Китаем.

    Лукашенко считает, что первый срок президентства Трампа должен был научить его осторожности в международных делах. «Очень хотелось бы, чтобы он сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру и не столкнулся с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно», – отметил Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Белорусский лидер также подчеркнул важность выполнения Трампом своих предвыборных обещаний теперь, когда итоги выборов в США уже подведены и имя победителя известно. Он выразил уверенность, что Трамп, благодаря своему опыту, сможет добиться поставленных целей без негативных последствий для мира, добавив, что США остаются ведущей экономикой и страной, влияющей на мировую политику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил выдвинуть бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае прекращения всех войн. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой.

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    14 ноября 2024, 09:20 • Новости дня
    NBC News: В Минюсте США в шоке от идеи Трампа назначить Гетца главой ведомства

    Tекст: Мария Иванова

    Идея Дональда Трампа назначить конгрессмена Мэтта Гетца главой министерства юстиции вызвала бурю негодования и шока среди сотрудников ведомства из-за его прошлых конфликтов с Минюстом и ФБР.

    Как сообщает NBC News, предложение избранного президента США Дональда Трампа назначить конгрессмена Мэтта Гетца главой министерства юстиции вызвало волну недовольства среди работников ведомства. Называя решение «безумием», сотрудники Минюста выразили обеспокоенность последствиями такого назначения, передает РИА «Новости».

    Один из чиновников заявил: «Боже мой», подчеркивая неожиданность выбора. Другой назвал его «поистине ошеломляющим», а третий подчеркнул, что это «смехотворная» идея.

    Телеканал цитирует бывшего высокопоставленного чиновника, который заявил, что Гетц – «наименее квалифицированный человек», когда-либо предлагавшийся на эту должность. Обеспокоенность сотрудников министерства также связана с тем, что в отношении Гетца ранее велось федеральное расследование, хотя обвинения не были предъявлены. Несмотря на это, он продолжал критиковать министерство и ФБР, призывая к сокращению их финансирования.

    Дональд Трамп, выигравший президентские выборы 5 ноября, стал первым с XIX века политиком, вернувшимся в Белый дом после четырех лет перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой. Инаугурация нового президента пройдет 20 января, после утверждения результатов выбора коллегией выборщиков 17 декабря и Конгрессом 6 января.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    Ранее назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.

    Между тем Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы.

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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    14 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали, чего России ждать от Трампа

    Политолог Данилин: На решения Трампа по России будет влиять истеблишмент США

    Эксперты спрогнозировали, чего России ждать от Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рассуждения о якобы пророссийской позиции Дональда Трампа противоречат итогам его первого срока, когда было введено множество санкций против России. Республиканец не станет действовать вопреки воле американского истеблишмента. Поэтому Москве не стоит ждать от его президентства сближения Москвы и Вашингтона, выяснили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Спекуляции на ожиданиях: чего точно не ждать от победы Трампа?»

    «Весь международный политический класс был настроен на поражение Дональда Трампа на президентских выборах США. Его победа породила спекуляции о политике республиканца в отношении России, конфликта вокруг Украины и в целом международной повестки, где также пересекаются интересы России», – напомнил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

    «После поражения в 2016 году штаб Клинтон заявил, что Трамп победил из-за вмешательства Москвы. Республиканец, чтобы обелиться, начал антироссийскую политику, введя порядка 30 пакетов санкций против нашей страны. Рестрикции коснулись 250 физических лиц и различных компаний. Уменьшался товарооборот, ограничения вводились против «Северного потока», – напомнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

    По словам Павла Данилина, директора Центра политического анализа, «Трамп – верхушка айсберга политической системы США». «Он зависим от американского истеблишмента и не может принимать решения вопреки их воле. Он обещал остановить войны на Украине и на Ближнем Востоке, но внешнюю политику Штатов, зависимую от военных авантюр, невозможно изменить за короткий срок», – подчеркнул аналитик.

    Политолог также считает, что до инаугурации 20 января Трамп не будет инициировать звонков в Москву. «Ожидать от него каких-либо шагов, которые идут в диссонанс с позицией американского государства, было бы неправильно. Напротив, от него не стоит ждать ничего хорошего и понимать, что он является президентом официально признанного Российской Федерацией недружественного государства», – добавил спикер.

    «Трамп еще не президент, за него должны проголосовать выборщики. Кроме того, его конкурент Камала Харрис должна утвердить результаты выборов. Много что может произойти, например, возбуждение уголовных дел. В истории Америки нередко принимались указы, чтобы испортить жизнь будущей команде президента», – указал Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем, выборов, конституционного устройства государств.

    «Украина не будет приоритетным направлением для новоизбранного президента США. Я думаю, главным противником Трампа станет даже не Россия и не Китай. Говорят, что главным его оппонентом будет БРИКС. Республиканец попытается расколоть объединение», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «На Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин сказал, что Трамп связан определенными обязательствами. Он не является независимой фигурой. Его кампания стоила около 400 млн долларов. А кто спонсоры? Это крупнейшие магнаты, нефтебизнес, ВПК и технологические гиганты. Лозунг Трампа: «Америка превыше всего». Лозунг исключительности, поэтому нужно относиться к риторике Трампа с предельной осторожностью. Вместе с тем Россия готова к диалогу с любым американским лидером и никогда от него не отказывалась», – заключил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

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    15 ноября 2024, 02:25 • Новости дня
    Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене

    Заместитель представителя Пентагона Синхг сочла трудной задачу передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов до ухода Байдена

    Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон ожидает тяжелая работа, если он хочет успеть передать Киеву оружие на 7,1 млрд долларов в рамках оставшегося бюджета до того, как Джо Байден покинет пост президента страны, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. При этом она признала, что Киев должен будет получить часть выделенной Байденом военной помощи уже при президентстве Дональда Трампа.

    «Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло», – сказала Синхг, сообщив, что США намерены передавать Украине оружие с регулярной частотой исходя из имеющихся в наличие ресурсов на американских армейских складах. Оружие собираются передавать «на еженедельной основе».

    «Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание», – приводит слова Синхг РИА «Новости».

    При этом запасы на складах регулярно восполняются, заявила она. Синхг заверила, что Пентагон «не позволит, чтобы они истощились до некомфортного уровня».

    При этом она признала, что, хотя часть обещанного Киеву «снаряжения и систем дойдут до Украины очень быстро», в других случаях будет нужно «больше времени», а «на доставку отдельных уйдут годы».

    Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные Конгрессом средства. Байден перед уходом с поста намерен запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины в 2025 году.

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    15 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    WSJ сообщила о нежелании республиканцев видеть Гетца генпрокурором США

    WSJ усомнилась в готовности республиканцев поддержать выдвинутого Трампом кандидата на пост генпрокурора США

    Tекст: Антон Антонов

    Конгрессмену Мэтту Гетцу, кандидату на пост генерального прокурора США, вряд ли удастся заручиться поддержкой Сената, необходимой для утверждения на должность, пишет Wall Street Journal.

    Как отмечает Wall Street Journal, все демократы, предположительно, будут голосовать против Гетца. В связи с этим противников его назначения среди республиканцев должно быть не более трех, передает РИА «Новости».

    Однако источники, знакомые с внутрипартийными обсуждениями, сообщают, что против Гетца намерены голосовать более трех сенаторов-республиканцев, их даже «значительно больше четырех». В кулуарах Сената обсуждается возможность убедить Трампа отозвать номинацию Гетца или заставить самого Гетца отказаться от выдвижения.

    Сенатор-республиканец Кевин Крамер выразил мнение, что Гетц не сможет получить даже поддержку Судебного комитета, необходимую для дальнейшего голосования Сената.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил, что Гетц выдвинут на пост генерального прокурора США. Также сообщалось, что идея Трампа назначить Гетца главой министерства юстиции вызвала бурю негодования и шока среди сотрудников ведомства из-за его прошлых конфликтов с Минюстом и ФБР.

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    15 ноября 2024, 00:45 • Новости дня
    Трамп собрался назначить Кеннеди-младшего министром здравоохранения США

    Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

    Трамп собрался назначить Кеннеди-младшего министром здравоохранения США
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Роберт Кеннеди-младший будет номинирован на пост министра здравоохранения США, сообщил избранный президент страны Дональд Трамп.

    В Truth Social Трамп заявил: «Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем, бывшую конгрессвумен Тулси Габбард – директором национальной разведки США, а конгрессмена Мэтта Гетца – генеральным прокурором. ЦРУ в новой команде избранного президента США возглавит Джон Рэтклифф, а министром обороны станет майор в отставке Пит Хегсет. Советником Трампа по нацбезопасности станет Майк Уолц.


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    14 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    Маск анонсировал еженедельные трансляции департамента госэффективности США

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск, возглавивший новый департамент по достижению госэффективности США, анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций с сообщениями о деятельности ведомства; созданный аккаунт уже набрал почти миллион подписчиков.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE) будет проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о своей деятельности, передает РИА «Новости». Это решение призвано повысить прозрачность работы ведомства и информировать общественность о прогрессе в достижении заявленных целей.

    Аккаунт нового департамента был создан в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) и уже набрал почти миллион подписчиков. По состоянию на утро четверга количество подписчиков достигло 920 тыс. человек, что свидетельствует о высоком интересе общественности к деятельности нового ведомства.

    Ранее Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, анонсировал, что Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности. Название ведомства, DOGE, имеет связь с криптовалютой Dogecoin, сторонником которой является Маск. Эта криптовалюта названа в честь интернет-мема Doge, изображающего собаку породы сиба-ину.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США для радикального реформирования системы. Американист Малек Дудаков пояснил, что создание этого министерства связано с бюрократией американского госаппарата и желанием Трампа убрать нелояльных представителей глубинного государства. Сам Маск заявил об опасности, нависшей над бюрократией в США, после своего назначения на пост руководителя министерства эффективности правительства.

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    15 ноября 2024, 02:59 • Новости дня
    New York Times заявила о встрече Маска с постпредом Ирана при ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск обсудил в Нью-Йорке с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани пути снижения напряженности в отношениях США и Ирана, пишет New York Times.

    Маск и Иравани говорили более часа. По данным источников New York Times, встречу следует считать «хорошей новостью», переговоры были позитивными, передает ТАСС.

    New York Times называет Маска самым влиятельным частным лицом в переходной команде избранного президента США Дональда Трампа. Встречу с ним New York Times считает «обходным вариантом» для Ирана, так как Маск пока не является чиновником.

    Как пишет издание, иранский чиновник заявил, что Иравани предложил миллиардеру добиться от минфина США позволения «перенести часть своего бизнеса в Тегеран».

    Директор по коммуникациям в штабе Трампа Стивен Чунг и постоянное представительство Ирана при ООН не стали давать комментарии New York Times.

    Напомним, Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами.

    Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери и его сообщников в заговоре с целью подготовить покушение на Трампа. Иран отверг обвинения.

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    14 ноября 2024, 14:08 • Новости дня
    Песков: Москва наблюдает за формированием администрации Трампа, но это не приоритет

    Песков заявил, что Кремль следит за формированием администрации Трампа, но контактов пока нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль наблюдает за формированием команды избранного президента США Дональда Трампа, но это не является приоритетом для России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указав, что контактов Москвы и Вашингтона пока нет.

    Он заявил, что «говорить о чем-то рано», и подтвердил, что контактов с представителями команды Трампа на данный момент не было, сообщает ТАСС.

    Песков также отметил, что в отношениях между Россией и США существует множество «вопросов-раздражителей», и выделить один приоритетный вопрос для обсуждения было бы неверным. Он подчеркнул, что надеяться на быстрое решение проблем, особенно связанных с работой штаб-квартиры ООН, пока рано.

    Ранее Песков заявлял, что команда Трампа не направляла Москве запрос на подготовку телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Также сообщалось, что Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    Избранный президент США определился с тем, кто возглавит ключевые силовые ведомства в его администрации, как ЦРУ и Пентагон.

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