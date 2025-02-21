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    Зеленский продаст ресурсы Украины ради прощения Трампа
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    Путин заявил о необходимости добычи лития в России
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    В Минсельхозе назвали среднюю стоимость хлеба в России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    25 комментариев
    21 февраля 2025, 19:57 • Новости дня

    Минпромторг опроверг информацию о заморозке проекта самолета «Байкал»

    Минпромторг: Проект создания самолета «Байкал» не заморозят

    Минпромторг опроверг информацию о заморозке проекта самолета «Байкал»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проект создания регионального самолета «Байкал» сохранит динамику своего развития, сообщили в Минпромторге России.

    Пресс-служба Минпромторга опровергла информацию о возможной заморозке проекта, подчеркнув, что работы по нему будут продолжены, передает ТАСС.

    Ранее газета «Коммерсант» писала, что проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» могут либо заморозить, либо передать на доработку группе S7.

    В сентябре вице-премьер – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что стоимость самолета «Байкал» со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) снизилась в два раза.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что разработка пассажирской версии самолета «Байкал» должна быть ускорена, в ближайшее время надо запустить его серийное производство.

    20 февраля 2025, 23:07 • Новости дня
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Значительный процент отправленных киевскому режиму американских средств осел в карманах ряда американских же политиков, имеющих отношение как к Демократической, так и к Республиканской партии, заявил миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле оказалась у политиков США, у Национального комитета Демократической партии и у некоторых республиканцев», – написал Маск в X.

    Он отметил, что именно по этой причине украинский президент Владимир Зеленский заявляет, что получил лишь половину направленных средств.

    Ранее американский конгрессмен Марджори Тейлор-Грин обвинила Зеленского в отмене выборов и подавлении свободы слова и назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    В четверг глава оборонного комитета Рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

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    21 февраля 2025, 02:53 • Новости дня
    Опубликованы первые фото новых российских автомобилей Tenet

    Калужский губернатор Шапша опубликовал фото новых российских автомобилей Tenet

    Опубликованы первые фото новых российских автомобилей Tenet
    @ t.me/Shapsha_VV

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Появились фотографии автомашин под новым российским брендом Tenet, их разместил в Сети губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    В регионе готовится запуск производства, необходимо провести много работы и постепенно локализовать эти автомобили, пояснил Шапша в своем Telegram-канале.

    Ранее в Tenet сообщили, что первыми машинами, которые сойдут с калужского конвейера, станут кроссоверы, созданные на базе автомобилей Chery.

    В начале февраля ГК «АГР» анонсировала появление в России нового автомобильного бренда Tenet.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    @ Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Рубио заявил о недовольстве американских властей поведением Зеленского, подчеркнув, что в ряде случаев такая реакция вполне оправданна, передает РИА «Новости».

    По его словам, экс-президент США Джо Байден тоже имел разногласия с Зеленским, в том числе из-за его заявлений.

    Особое раздражение в Вашингтоне вызвало обещание Зеленского рассмотреть в парламенте предложение о сотрудничестве по минеральным ресурсам, однако позднее он публично отверг эту идею.

    «Это не то, что он говорил нам», – отметил Рубио в интервью Кэтрин Херридж.

    Это стало причиной недовольства Трампа, который ожидает уважения и не терпит обвинений в дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

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    20 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Детский психолог назвал последствия воспитания детей «бежевыми мамами»

    Детский психолог Крашенинников: «Бежевые мамы» заставляют детей жить в искусственном мире

    Детский психолог назвал последствия воспитания детей «бежевыми мамами»
    @ Ute Grabowsky/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если родители подвластны веяниям из интернета и под их воздействием стали «бежевыми», то ребенку, которого воспитывают в этой семье, совершенно точно станет хуже, сказал газете ВЗГЛЯД психолог и отец пятерых детей Евгений Крашенинников, комментируя пришедшую в Россию с Запада моду на «бежевых мам».

    «Бежевые мамы» – это тренд, который стал популярным сначала в США и Европе, а потом добрался и до России. Такие матери воспитывают своих детей только в нейтральных, спокойных цветах: бежевый, белый, серый, песочный. Этих расцветок у детей буквально все: одежда, игрушки, интерьер детской комнаты и даже продукты питания.

    «На каждого человека влияет окружающий мир. Причем влияет все: природа и архитектура, дизайн мебели и ее расстановка в квартире, цвета и звуки, голоса окружающих и их молчание. Но при этом ответить на вопрос, как именно что-то влияет на человека, мы почти никогда не можем», – говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии и педагогики МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник лаборатории психологии детства и цифровой социализации ФНЦ психологических и междисциплинарных исследований Евгений Крашенинников.

    Он объясняет, что можно лишь говорить о комфорте, если человеку что-то нравится в обстановке. Но вести речь об общем законе восприятия, воздействии геометрии пространства на человека не приходится.

    При этом дети, по его мнению, любят яркое просто потому, что оно заметнее, привлекательнее. И развивать его вкус, или, как говорят психологи, нюансировку эмоций, полезно. «Вводить в поле восприятия ребенка тонкие оттенки и приглушенные звуки полезно как для раскрытия разнообразия мира, так и для раскрытия неизведанного в себе. Это заставит его задуматься о том, что раз в мире так много иных красок, так может и во мне есть нереализованные возможности», – предупреждает специалист.

    Он обращает внимание на то, что сам по себе  любой цвет ни вреден, ни полезен. Соответственно, нет такого оттенка, которого стоило бы опасаться или наоборот отдавать ему предпочтение. Однако в тренде о «бежевых мамах» говорить, по словам психолога, надо не о взаимодействии ребенка с цветом, а о взаимоотношениях ребенка с родителями, которые перестраивают весь мир ребенка, исходя из своих представлений – например, что надо жить в мире «бежевом», спокойном.

    Однако эти представления ни на чем не базируются, поясняет он: «Чтобы узнать истинное влияние воспитания ребенка в бежевом, необходимо провести очень сложный эксперимент, где одна группа семей будет жить в ярком, вторая – в бежевом, у всех будут замерять частоту пульса, аппетит, контролировать эмоции, развитие. Естественно, ничего подобного не проводилось и осуществить в полной мере не представляется возможным».

    А поэтому, считает он, «бежевые мамы» уверили не только в прочитанное где-то в интернете, но еще и видоизменили после этого и свою жизнь, и жизнь ребенка. «Если такое происходит, и родители стали «бежевыми», то ребенку точно станет хуже. Не из-за влияния цвета. А из-за того, что он начинает жить в искусственном мире и при этом окружен взрослыми, отказывающимися применять свои мыслительные способности к информационному потоку», – заключил Крашенинников.

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    20 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Названа цена сноса замка Пугачевой и Галкина

    Снос замка Пугачевой и Галкина оценили в 40 млн рублей

    Названа цена сноса замка Пугачевой и Галкина
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Снос замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом) в деревне Грязь под Москвой будет стоить 40 млн рублей, включая разбор здания и вывоз мусора.

    Президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин, как передает Telegram-канал «Абзац», оценил стоимость сноса замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь в 40 млн рублей. Эта сумма включает в себя работы по разбору здания, а также вывоз строительного мусора.

    Однако Капустин отметил, что он лично против разрушения готовых капитальных строений. По мнению эксперта, вместо сноса было бы лучше адаптировать здание под современные нужды, чтобы оно могло приносить пользу обществу и сохранить свою историческую ценность.

    «Лучше дать новому зданию новую жизнь, чем просто разрушать его», – подчеркнул Капустин, добавив, что такой подход поможет сохранить архитектурное разнообразие и наследие региона.

    Ранее шоумен Барецкий заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) и планирует сделать там крематорий. Как сообщал продюсер Сергей Дворцов, замок был продан за 1 млрд рублей.

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    20 февраля 2025, 21:20 • Новости дня
    Маск призвал вернуть МКС с орбиты
    Маск призвал вернуть МКС с орбиты
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск заявил о необходимости запуска процесса возвращения МКС с орбиты, указав на низкую эффективность станции, и предложил сосредоточиться на полетах на Марс.

    Маск в четверг публично предложил начать подготовку к выводу Международной космической станции (МКС) с орбиты. Он подчеркнул, что станция выполнила свою задачу и теперь имеет мало дополнительной полезности. Он призвал направить усилия на полеты на Марс, передает РИА «Новости».

    Маск сделал это заявление в своей соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), добавив, что президент США обратился к SpaceX с просьбой вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года. Этот корабль компании Boeing был отправлен в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Предполагалось, что миссия продлится около недели, но из-за технических проблем она затянулась.

    В НАСА сообщили, что космический корабль Crew Dragon полетит на МКС 12 марта, чтобы забрать американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова. Он должен будет вернуться через несколько дней. Пока специалисты не смогли устранить неполадки в двигателе Starliner, и было решено вернуть его на Землю без экипажа, оставив Барри Уилмора и Суниту Уильямс на станции.

    В январе генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что новая российская орбитальная станция начнет формироваться с запуском первого модуля в декабре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роскосмосе предложили рассмотреть возможность строительства белорусского модуля на будущей российской орбитальной станции в рамках укрепления сотрудничества с Белоруссией. Продолжительность пилотируемых полетов на Российскую орбитальную станцию будет ограничена 11 месяцами из-за радиационной обстановки на полярной орбите, хотя ожидаемые дозы радиации не превышают текущие нормы. Россия не исключает кооперации с Индией по орбитальной станции.

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    20 февраля 2025, 21:29 • Новости дня
    США остановили продажи оружия Украине

    В Раде сообщили о приостановке продаж США оружия Украине

    США остановили продажи оружия Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

    «По моей информации, оружие, которое шло на продажу, – поставки остановились», – сказал он, пишет издание «Страна».

    По словам Костенко, фирмы, занимающиеся передачей оружия, в настоящий момент находятся в ожидании окончательного решения. Вопрос заключается в том, будет ли принято решение о продолжении поставок хотя бы на коммерческой основе, добавил он.

    Ранее администрация США выразила недовольство негативной реакцией Киева на сделку по украинским полезным ископаемым, заявив о неприемлемости критики, которую они получают за свои усилия в поддержку Украины. Кроме того, Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги.

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    21 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    В России ввели налог для владельцев бань и сараев с фундаментом

    Юрист Вепренцева сообщила о введении налога на бани и сараи с 2025 года

    В России ввели налог для владельцев бань и сараев с фундаментом
    @ Игорь Агеенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    С 2025 года владельцы хозяйственных построек с фундаментом, включая бани, сараи и теплицы, обязаны будут платить налог, согласно новому закону, который вводит систематизацию учета недвижимости, рассказала основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

    По ее словам, с 1 января 2025 года владельцы хозяйственных построек с фундаментом, таких как бани, сараи и теплицы, будут обязаны платить налог, передает РИА «Новости».

    Введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и корректировать налоговую нагрузку на объекты, ранее не охваченные налогообложением.

    Вепренцева пояснила, что капитальные хозяйственные постройки классифицируются как недвижимость, так как они связаны с землей. Эти здания требуют регистрации в Росреестре, а их кадастровая стоимость служит базой для налогообложения. Ставка налога составит от 0,1% до 0,3%.

    Юрист отметила, что отсутствие регистрации не освобождает от налоговых обязательств, и ФНС может самостоятельно оценить объект.

    Исключение из налогооблагаемой базы возможно на правовом основании, таким как статус некапитального строения или наличие льгот.

    Вепренцева уточнила, что льготный режим предусмотрен для построек площадью до 50 кв. м, при условии выбора одного объекта для освобождения от налога. Льготы также распространяются на инвалидов, ветеранов боевых действий и другие указанные категории.

    Конструкции без фундамента, такие как легкие теплицы и навесы, не облагаются налогом. Тем не менее, некоторые владельцы могут столкнуться с регистрационными и налоговыми требованиями для ранее возведенных построек, теперь признанных недвижимостью.

    Напомним, в России изменились правила уплаты налогов и штрафов. С 2025 года в России вступает в силу пятиуровневая шкала НДФЛ, а также увеличатся штрафы за нарушения ПДД, включая превышение скорости и непристегнутый ремень.

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    21 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    Трюдо высмеял Трампа после победы Канады над США в финале хоккейного турнира
    Трюдо высмеял Трампа после победы Канады над США в финале хоккейного турнира
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал победу своей команды в Турнире четырех наций, шутливо ответив на слова президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады.

    Финальная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Канады в овертайме.

    Трюдо опубликовал в социальных сетях шутливую запись, в которой заявил: «Вы не сможете захватить нашу страну – и вы не сможете захватить нашу игру»». Его комментарий был направлен на слова Трампа, который ранее заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, передает CBC.

    Капитан команды Канады Коннор Макдэвид забил победный гол на 8:18 овертайма, что вызвало бурные торжества среди канадцев. Главный тренер сборной Джон Купер отметил, что эта победа была не для команды, а для всей страны, и игроки понимали это.

    Со стороны США голами отметились Брэйди Ткачук и Джейк Сандерсон, а Коннор Хеллебайк совершил 24 сейва. Игра, привлекшая внимание спортивного мира Северной Америки, прошла на фоне обострившихся политических напряженностей между странами.

    Ранее канадская певица Шанталь Кревязюк изменила текст гимна страны перед хоккейным матчем в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к США.

    Президент США заявил, что Канада могла бы избежать введенных торговых пошлин и получить военную защиту, если бы стала 51-м штатом США.

    Позже Канада и США договорились о 30-дневной приостановке американских пошлин на канадские товары, Оттава принимает новые обязательства по защите границы и борьбе с наркотрафиком.

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    21 февраля 2025, 04:40 • Новости дня
    На маркетплейсах в России заметили товары с символикой ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В нескольких российских маркетплейсах заметили одежду с символами украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил военный корреспондент Даниил Безсонов.

    В продаже обнаружили спортивные костюмы с символикой главного управления разведки (ГУР), сил специальных операций (ССО) ВСУ и погранслужбы Украины, сообщил Безсонов в своем Telegram-канале.

    Сам военкор назвал появление подобных товаров безразличием со стороны российских брендов.

    Через некоторое время Безсонов добавил, что карточки этих товаров удалили.

    «Надеюсь, что в будущем подобных ошибок (девочка дизайнер недоглядела) не будет», – заключил он.

    Ранее суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крыма за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

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    21 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

    «Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», – цитирует Уржумцева ТАСС.

    Разработку РПЛ-20 закончили в сентябре прошлого года, само оружие презентовали в конце августа.

    Коментарии (2)
    21 февраля 2025, 08:49 • Новости дня
    Маск: Украинцы презирают Зеленского

    Илон Маск заявил о презрении украинцев к Зеленскому и объяснил отмену выборов на Украине

    Маск: Украинцы презирают Зеленского
    @ GEORGE NIKITIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинцы презирают Владимира Зеленского, и обвинил его в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти.

    В своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск выразил сомнение в достоверности опросов, которые контролируются Зеленским и заявил, что если бы президент Украины действительно пользовался поддержкой народа, он бы не отменял выборы.

    Маск добавил, что Зеленский отменил выборы, поскольку опасается проигрыша. «Он знает, что проиграет с разгромным счетом», – отметил Маск.

    Кроме того, бизнесмен заявил, что президент США поступает правильно, игнорируя Зеленского и пытаясь решить вопрос мира независимо от того, что миллиардер назвал «гнусной, огромной машиной коррупции» в Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

    Как писал журнал The Economist, в случае проведения выборов на Украине Зеленский проиграл бы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

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    21 февраля 2025, 11:17 • Новости дня
    Датский астронавт обвинил Илона Маска во лжи

    Датский астронавт Могенсен опроверг обвинения Маска в преднамеренном оставлении астронавтов на МКС

    Датский астронавт обвинил Илона Маска во лжи
    @ Kristian Tuxen Ladegaard B/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск заявил, что администрация Байдена намеренно оставила астронавтов на Международной космической станции для политических целей, но датский астронавт Андреас Могенсен опроверг это заявление, назвав его ложью, пишет The Guardian.

    Маск вступил в ожесточенную полемику с датским астронавтом Андреасом «Энди» Могенсеном, который раскритиковал заявление миллиардера о том, что бывший президент Джо Байден якобы оставил на Международной космической станции (МКС) двух американских астронавтов, пишет The Guardian.

    Маск заявил в эфире Fox News, что астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс якобы были оставлены на орбитальной станции по «политическим причинам»

    Могенсен, имеющий опыт полетов на МКС, в том числе на борту SpaceX Crew Dragon, охарактеризовал это заявление как «вранье». Он напомнил, что Маск сам часто критикует недостаточную честность средств массовой информации.

    В ответ Маск назвал Могенсена «полностью недееспособным» и утверждал, что SpaceX могла вернуть астронавтов несколько месяцев назад, но не предоставил никаких деталей по этому поводу.

    Первоначально Уилмор и Уильямс должны были вернуться на Землю после краткосрочной миссии на борту Boeing Starliner, но технические проблемы вынудили НАСА принять решение об их возврате на SpaceX Crew-9. Миссия Crew-9 стартовала в сентябре и отправила на станцию экипаж из двух человек вместо четырех. Возвращение астронавтов было перенесено с февраля на март из-за задержек SpaceX в подготовке следующей миссии Crew-10.

    Могенсен подчеркнул, что возвращение астронавтов вместе с Crew-9 было запланировано еще в сентябре прошлого года, и отметил, что Маск не отправлял никакой спасательной миссии, чтобы забрать их раньше. Он также выразил уважение к достижениям Маска и его компаниям, но подчеркнул, что факты остаются неизменными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости возвращения МКС с орбиты из-за низкой эффективности станции и предложил сосредоточиться на полетах на Марс.

    Между тем астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29».

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    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    21 февраля 2025, 14:46 • Новости дня
    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США

    Американист Дробницкий: Расследование воровства денег для Украины послужит пересборке власти в США

    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США
    @ Brandon Bell/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Либеральные силы в США сделали госбюджет своей кормовой базой. В коррупционных схемах участвуют члены обеих партий. Поэтому глава Белого дома Дональд Трамп с помощью таких деятелей, как Илон Маск, запустил полную пересборку американского государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Маск обвинил демократов и республиканцев в коррупции при поддержке Украины.

    «Трамп уничтожает не глубинное государство, а федеральное государство как таковое, прекрасно осознавая, что коррупция и бюрократия от него уже неотделимы. Приход олигархов к власти начался при Клинтоне, и сейчас процесс принял максимально глубокие и запущенные формы. Федеральный госаппарат США стал политической машиной врагов главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Либеральные силы влияют в США на бюджетную политику, экономику, образование, индустрию развлечений. Кланы Обамы, Харрис и другие сделали госаппарат идеологически своим. Более того, как выяснилось, и внешнеполитический истеблишмент играет на внутреннем поле. Например, USAID выделял деньги американским СМИ на борьбу с Трампом и поддержку либерализма, в том числе – в самих Штатах», – напомнил он.

    «Поэтому обвинения Маска против ряда республиканцев неудивительны. Они создали из госбюджета кормовую базу. Чтобы сломать систему, Трамп начал создавать параллельные структуры, вроде департамента эффективности государственного управления США (DOGE)», – указал аналитик. «В итоге с помощью такого инструмента, который, конечно, в ближайшее время будет расширяться, Трамп проведет полную пересборку государства», – резюмировал политолог.

    Ранее миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск объяснил, почему Владимир Зеленский говорит, что получил только половину денег из сумм, выделенных Вашингтоном.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле принесла пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон потратил на поддержку Киева почти 300 млрд долларов. При этом Зеленский уверял, что Украина получила от США около 75 млрд долларов, а куда пошли остальные средства, он не знает.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выражал уверенность в том, что средства осели в карманах «ворья всех мастей» в США и на Украине. По его мнению, даже усилия Маска по расследованию коррупции не принесут результата.

    Также администрация президента США анонсировала расследование деятельности украинского Центра противодействия коррупции на фоне предположений о его вмешательстве в работу судебной системы республики при поддержке чиновников из американской Демпартии.

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