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Швеция начала расследование диверсии на кабеле в Балтийском море
Reuters: Швеция начала расследование диверсии на кабеле в Балтийском море
Шведские власти начали расследование возможной диверсии на подводном телекоммуникационном кабеле в Балтийском море после повреждения кабеля C-Lion1 в экономической зоне страны.
Шведская полиция, передает Reuters, начала расследование подозреваемой диверсии на подводном телекоммуникационном кабеле в Балтийском море. В районе острова Готланд, где произошло повреждение, шведская береговая охрана развернула судно для исследования ситуации.
Финская телекоммуникационная компания Cinia сообщила о небольшом повреждении своего кабеля C-Lion1, который соединяет Финляндию и Германию. Несмотря на это, функциональность кабеля не была нарушена. Это уже третий случай повреждения кабеля за последние месяцы после его полного разрушения в ноябре и декабре прошлого года.
Пресс-секретарь шведской полиции Маттиас Рутегард рассказал, что инцидент произошел в экономической зоне Швеции и расследуется как возможная диверсия. Хотя прокуратура страны не участвует в расследовании, премьер-министр Ульф Кристерссон отметил, что правительство внимательно следит за ситуацией, особенно в свете текущей угрозы безопасности.
Район Балтийского моря находится в повышенной готовности, а НАТО усилило свое присутствие в регионе на фоне ряда повреждений кабелей и трубопроводов после начала конфликта на Украине в 2022 году. Большинство повреждений вызваны якорями гражданских судов.
Ранее сообщалось, что подводный кабель «Ростелекома» в Балтийском море был поврежден из-за внешнего воздействия. Позже он был восстановлен.