Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Politico: Китай поддержал консенсус США и России по Украине
Politico: Китай выразил поддержку соглашению США и России по Украине на саммите G20
Китай выразил поддержку недавнему консенсусу США и России по прекращению войны на Украине, заявив о готовности сыграть конструктивную роль в мирных переговорах, пишет Politico.
Как отметил министр иностранных дел Китая Ван И на саммите Группы двадцати в Южной Африке, Пекин надеется на достижение устойчивого решения конфликта, учитывающего интересы всех сторон, передает Politico.
По его словам, Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией, и готов сыграть конструктивную роль в мирных переговорах.
Заявление Китая следует за встречей американских и российских официальных лиц в Саудовской Аравии на этой неделе, прошедшей без участия Киева, что вызвало опасения, что Вашингтон и Москва могут заключить мирное соглашение на условиях, выгодных для России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил о поддержке Китаем мировых усилий по мирному урегулированию украинского конфликта.
Ранее постпред КНР при ООН Фу Цун сообщил, что китайское постпредство получило запросы на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине 24 февраля.