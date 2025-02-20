Мошенники снова начали звонить россиянам от имени «Почты России»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники стали использовать новую схему обмана, звоня россиянам от имени «Почты России». Они уведомляют жертв о поступивших на их имя заказных письмах и предлагают получить их лично или в электронном виде. При выборе электронного варианта злоумышленники могут продолжить обман, зная верный адрес электронной почты жертвы, сообщает ТАСС.

Также мошенники могут рассказать о несуществующем «чат-боте «Почты России»», предлагая воспользоваться его услугами. Госкомпания сообщила, что никогда не звонит клиентам и не запрашивает коды из SMS, что часто практикуют мошенники. В «Почте России» напомнили, что любые звонки от их имени являются мошенническими и не должны восприниматься всерьез.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новых схемах мошенничества с давлением на детей, когда преступники принуждают их переводить деньги родственников выманивая средства через обманные истории. МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без судебного решения. ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников.