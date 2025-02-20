Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Мошенники снова начали звонить россиянам от имени «Почты России»
Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками «Почты России», и сообщали о якобы пришедших заказных письмах, чтобы выманить личные данные.
Мошенники стали использовать новую схему обмана, звоня россиянам от имени «Почты России». Они уведомляют жертв о поступивших на их имя заказных письмах и предлагают получить их лично или в электронном виде. При выборе электронного варианта злоумышленники могут продолжить обман, зная верный адрес электронной почты жертвы, сообщает ТАСС.
Также мошенники могут рассказать о несуществующем «чат-боте «Почты России»», предлагая воспользоваться его услугами. Госкомпания сообщила, что никогда не звонит клиентам и не запрашивает коды из SMS, что часто практикуют мошенники. В «Почте России» напомнили, что любые звонки от их имени являются мошенническими и не должны восприниматься всерьез.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новых схемах мошенничества с давлением на детей, когда преступники принуждают их переводить деньги родственников выманивая средства через обманные истории. МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без судебного решения. ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников.