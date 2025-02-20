Предприятия Саратова поручено проверить из-за жалоб на едкий запах

Губернатор Бусаргин поручил проверить предприятия Саратова из-за жалоб на едкий запах

Tекст: Вера Басилая

Бусаргин сообщил в Telegram-канале о жалобах жителей нескольких районов Саратова на едкий запах.

По его словам, в ответ на массовые обращения, он направил запрос в компетентные органы с просьбой проверить деятельность промышленных предприятий города и увеличить частоту взятия проб воздуха в разных районах.

Губернатор заявил, что специалисты уже на постоянной основе проводят анализ воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ. Однако по итогам недавних проверок никаких превышений не выявлено.

Бусаргин добавил, что, по мнению специалистов, едкий запах может быть связан с атмосферными явлениями. Тем не менее, меры по усилению контроля за качеством воздуха в Саратове будут продолжены.

Ранее очевидцы после взрыва на газопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке сообщили о сильной ударной волне и едком запахе.

Напомним, одной из целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года указано «экологическое благополучие», предусмотрено поэтапное снижение в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ в городах.