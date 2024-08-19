Очевидцы рассказали о едком запахе после взрыва на газопроводе в Башкирии

Tекст: Дарья Григоренко

«Я находился в 150 метрах от эпицентра, – рассказывает Ринат, очевидец происшествия. – Сначала почувствовали сильную вонь, потом земля начала вибрировать. Через несколько секунд прогремел взрыв. Меня и моего товарища слегка задело ударной волной, но, к счастью, обошлось без серьезных травм», отметил очевидец. Однако, он подчеркнул, что видел человека, который получил очень сильные ожоги. По его словам, мужчина шел из гаража прямо навстречу огненной волне, передает Газета.Ru.

По словам местных жителей, незадолго до взрыва ощущался резкий запах карбида и наблюдались странные колебания почвы.

Еще один очевидец, Алексей, подтвердил информацию о мощной взрывной волне и едком запахе в воздухе. «Огонь весь пролет накрыл. Земля затряслась от взрывной волны. До нас 100 метров не достало, бояться некогда было. Мы оба целы, до нас волна не дошла. Произошла утечка карбида, хлора, газа или все вперемешку, едкий запах», – поделился он.

Напомним, в понедельник на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии произошло возгорание на трубопроводе, по предварительным данным, пострадали три человека.