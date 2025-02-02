Трюдо заявил о последствиях введения пошлин США на импорт канадского урана

Tекст: Максим Попов

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо предупредил о негативных последствиях импортных пошлин США на товары из Канады, передает РИА «Новости». По его словам, такие меры ограничат доступ США к критически важным товарам, включая никель, калий, уран, сталь и алюминий.

«Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле», – заявил Трюдо, обращаясь к американским гражданам.

Он подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин будет иметь «реальные последствия» для самих американцев.

Трюдо высказал обеспокоенность, что ограничения могут повлиять на долгосрочные экономические отношения между двумя странами. Он отметил, что Канада всегда была надежным партнером США.

Также канадский премьер отметил, что пытался связаться с президентом Трампом с момента его инаугурации 20 января и надеется все же поговорить с ним вскоре.

До этого сообщалось, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась задействовать меры для защиты страны после введения США пошлин на мексиканские товары.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.