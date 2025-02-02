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    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    2 февраля 2025, 05:31 • Новости дня

    Трюдо заявил о последствиях введения пошлин США на импорт канадского урана

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался о негативных последствиях введения США пошлин на канадские товары, обратив внимание, на ограничение доступа к ключевым для национальной безопасности США товарам.

    Канадский премьер-министр Джастин Трюдо предупредил о негативных последствиях импортных пошлин США на товары из Канады, передает РИА «Новости». По его словам, такие меры ограничат доступ США к критически важным товарам, включая никель, калий, уран, сталь и алюминий.

    «Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле», – заявил Трюдо, обращаясь к американским гражданам.

    Он подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин будет иметь «реальные последствия» для самих американцев.

    Трюдо высказал обеспокоенность, что ограничения могут повлиять на долгосрочные экономические отношения между двумя странами. Он отметил, что Канада всегда была надежным партнером США.

    Также канадский премьер отметил, что пытался связаться с президентом Трампом с момента его инаугурации 20 января и надеется все же поговорить с ним вскоре.

    До этого сообщалось, что  президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась задействовать меры для защиты страны после введения США пошлин на мексиканские товары.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

    31 января 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    1 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС
    Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил об осторожности в восприятии заявлений президента США Дональда Трампа, упомянувшего Испанию как участника БРИКС в ответ на вопрос о расходах НАТО.

    Сийярто дал интервью газете El Debate, в ходе которого его спросили, как он относится к словам Трампа, который упомянул Испанию как участницу БРИКС, передает ТАСС.

    «Трамп – президент США, поэтому я бы посоветовал воспринимать всерьез все его слова», – подчеркнул Сийярто.

    Он также акцентировал внимание на ухудшении венгеро-американских отношений при администрации Джо Байдена, отметив, что они достигли «самой низкой точки за свою историю», выразив надежду, что с возвращением Трампа эти отношения могут перейти в «золотой век».

    Министр добавил, что европейские лидеры испытывают разочарование из-за своих прежних заявлений о Трампе, и выразил уверенность, что Трамп помнит все сказанное о нем в прошлом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп упомянул Испанию среди стран БРИКС в ответ на вопрос о расходах на оборону. Данное высказывание вызвало недоумение у журналистов. Испания на самом деле не является членом БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика.

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    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    31 января 2025, 05:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами

    Трамп пригрозил ввести стопроцентные пошлины из-за валютных планов стран БРИКС

    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пообещал обложить страны БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут новую валюту, заменяющую доллар.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на импорт товаров из стран БРИКС, если они попытаются создать новую валюту или заменить доллар США в мировой торговле, передает ТАСС.

    «Мы собираемся потребовать от этих, как кажется, враждебных стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США,» – написал Трамп в Truth Social.

    Трамп добавил, что если страны БРИКС попробуют отказаться от доллара, они должны «распрощаться с возможностью продавать товары американской экономике». Он подчеркнул, что «нет никаких шансов» на замену доллара в международной торговле.

    Ранее президент США уже заявлял о планах по введению пошлин в 100% против стран БРИКС. После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Индия не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США. Заместитель главы Национального экономического совета Индонезии Мари Элка Пангесту назвала дедолларизацию неизбежным процессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики, с возможностью дальнейшего их увеличения в будущем. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года достигла исторического максимума, превысив 2 850 долларов за тройскую унцию на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи. Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали отрицательную динамику после выхода данных о росте запасов в США.

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    30 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал вертолет виновником авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Трамп, выступая в Белом доме, обвинил экипаж вертолета в провокации авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне. По его словам, экипаж самолета авиакомпании American Airlines действовал верно и следовал установленному курсу при посадке, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что вертолет, по какой-то причине, находился на той же высоте, что и самолет в момент столкновения. «Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», – заявил президент.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, выразив соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    1 февраля 2025, 05:36 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе

    Кит Келлог заявил, что решение о санкциях против России остается на усмотрении Трампа

    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что решение о санкциях против России будет принимать президент США Дональд Трамп, отметив, что введенные ранее меры не достаточно эффективны.

    Как подчеркнул Келлог, окончательное решение о возможном введении дополнительных антироссийских санкций находится в руках американского лидера, передает ТАСС. «Я бы сказал, что это решение остается за президентом США, ему решать как лидеру страны», – заявил Келлог.

    Он также отметил, что введенные администрацией предшественника Трампа ограничительные меры против России можно оценить на шесть баллов из десяти, в то время как контроль за соблюдением этих санкций заслуживает только три балла. По словам Келлога, администрация Трампа будет продолжать оценивать эффективность этих мер в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    Келлог подчеркнул, что текущая стратегия связана с достижением прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине, что требует тщательного рассмотрения всех возможных вариантов, включая санкции.

    Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.


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    30 января 2025, 13:22 • Новости дня
    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном

    Эксперт Горбачев: К авиакатастрофе в Вашингтоне привела несогласованность гражданских диспетчеров и военных

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана перегружен. В таких обстоятельствах диспетчеры могли проявить невнимательность, что и привело к столкновению пассажирского самолета и военного вертолета, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Он также допускает, что трагедия произошла из-за недопонимания между специалистами гражданской авиации и военными.

    «Причиной столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, скорее всего, стал человеческий фактор», – считает Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации. Он напомнил, что аэропорт имени Рональда Рейгана «колоссально перегружен». В таких условиях диспетчеры могли проявить невнимательность.

    Впрочем, эксперт допускает, что произошло недопонимание между специалистами гражданской авиации и военными. Горбачев объясняет: военные должны были пролететь первыми, а пассажирский самолет необходимо было направить на второй круг. «Но, судя по всему, этого сделано не было. Кроме того, Пентагон мог не предупредить гражданских о планах полета», – допускает он.

    «На мой взгляд, второй вероятной причиной трагедии стала несогласованность действий американских структур. Расследование покажет, что привело к катастрофе, но инцидент свидетельствует о проблеме управления воздушным движением в США», – подчеркнул спикер. Он уточнил, что в данном случае «соседство» военного и гражданского сектора могло привести к нарушению правил безопасности полета.

    Собеседник на этом фоне обратил внимание на участившиеся случаи опасного сближения американских самолетов. Так, в январе этого года в аэропорту Финикса два судна едва не столкнулись при заходе на посадку. До этого, в декабре 2024-го, два самолета практически столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лос-Анджелеса. Вырисовывается весьма опасная тенденция. «Американцам явно следует разобраться с системой управления воздушным движением», – заключил Горбачев.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено. Как отмечает агентство Reuters, авиакатастрофа может стать самой смертельной с 2001 года.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

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    30 января 2025, 08:37 • Новости дня
    Guardian: Украина потрясена приостановкой всех программ внешней помощи США

    Tекст: Александра Юдина

    Украина потрясена после решения президента США Дональда Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов, пишет Guardian.

    По данным британской газеты, решение Трампа о приостановке всех программ внешней помощи вызвало потрясение на Украине, передает РИА «Новости».

    Остановка финансирования в одночасье заморозила многие проекты, которые ранее реализовывались с поддержкой Соединенных Штатов.

    В публикации рассказывается о неудачных попытках киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых критически важных программ.

    «Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», – пишет источник газеты.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    При этом администрация Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания. Кроме того, Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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    31 января 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет

    Рябков заявил об отсутствии подвижек в организации контакта Путина и Трампа

    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

    Продвижения в организации контакта между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом нет, сообщает ТАСС.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что вопрос о контакте лидеров двух стран задается ежедневно, однако подвижек пока не наблюдается.

    Рябков подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все публичные сигналы, поступающие из Вашингтона по различным вопросам. Эти сигналы касаются как острых, так и более долгосрочных и срочных тем.

    По его словам, возобновление прямого диалога на политическом уровне между Россией и США было бы крайне востребовано. Это подчеркнуло бы важность поддержания открытых каналов коммуникации в нынешних международных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, ранее на этой неделе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что информации о дате телефонной беседы между Путиным и Трампом пока нет.

    Между тем Дональд Трамп отказался обсуждать свои возможные контакты с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, однако отметил, что дела по обоим направлениям идут хорошо.

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    31 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского во лжи о переговорах с Россией
    Захарова обвинила Зеленского во лжи о переговорах с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в прямой лжи о причинах отказа от переговоров с Россией, заявив, что лидер украинского режима искажает факты ради оправдания своих решений.

    Дипломат прокомментировала высказывания Зеленского касательно запрета на переговоры с Россией, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, он «впрямую врет» о причинах отказа от переговорного процесса, пытаясь оправдать свое решение, принятое весной 2022 года. Тогда, по мнению дипломата, Зеленский предпочел продолжить военные действия, а не идти на мирное урегулирование.

    Захарова отметила, что президент Украины на пресс-конференции 25 января заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией был вызван необходимостью предотвращения сепаратизма на Украине. Однако, как подчеркнула дипломат, в реальности это было лишь частью дезинформации. Она добавила, что в сознании Зеленского Москва якобы оказывала давление через «теневые переговорные коридоры», угрожающие независимости Украины.

    По словам Захаровой, решение вывести Киев из переговоров исходило от западных стран, которые, по ее утверждению, имели свои планы по продолжению конфликта.

    Она также упомянула, что некоторые западные лидеры, включая бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, говорили о необходимости убивать как можно больше русских, чтобы будущим поколениям не пришлось это делать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Рябков ранее подчеркивал, что контакты на высоком уровне между Россией и США находятся в замороженном состоянии, и отметил, что Москва продолжает прилагать усилия для налаживания диалога.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит в заблуждение украинцев и мировое сообщество, заявляя, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда российские войска стояли под Киевом, хотя на самом деле он был подписан позже, после отвода войск.

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    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

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    31 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп опроверг просьбы Си Цзиньпина по Тайваню

    Трамп заявил, что Си Цзиньпин не просил его отказаться от поддержки Тайваня

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не пытался склонить его к отказу от американской поддержки Тайваня, подчеркнув, что такие вопросы не поднимались в их обсуждениях.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не просил его отказаться от поддержки Тайваня. В ответ на вопрос журналистов в Белом доме Трамп подчеркнул: «Мы никогда не обсуждали это».

    Исторически Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Власти Китая считают Тайвань своей провинцией, и Пекин постоянно заявляет о своих территориальных претензиях.

    США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году, установив их с КНР, при этом продолжая поддерживать неофициальные контакты с Тайванем. США являются основным поставщиком вооружений на остров, что, по оценке МИД КНР, превысило 70 млрд долларов за несколько лет. Недавно помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о намерении Вашингтона увеличить темпы поставок оружия Тайваню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Майкл Пенс в ходе визита на Тайвань призвал администрацию Трампа продолжать предоставлять острову помощь и средства для самообороны, подчеркивая крепкие связи между странами. Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel. На Тайване семерых отставных офицеров обвинили в создании «отрядов убийц» и шпионских сетей для возможного содействия Народно-освободительной армии Китая, включая планы вербовки военнослужащих и сбор информации о стратегических объектах.

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    31 января 2025, 11:03 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп потребовал уволить руководство ФБР

    The Washington Post: Трамп дал приказ уволить нескольких высокопоставленных руководителей ФБР

    The Washington Post: Трамп потребовал уволить руководство ФБР
    @ Valerie Plesch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько высокопоставленных руководителей ФБР получили уведомления о необходимости покинуть свои посты в течение нескольких дней или быть уволенными, сообщила газета The Washington Post.

    Газета пишет, что несколько старших руководителей ФБР получили уведомления о необходимости покинуть свои посты в течение нескольких дней, или они будут уволены. Это произошло на фоне назначения Кэша Пателя на пост директора ФБР после его обещания не преследовать политических врагов. Пател заявил, что все сотрудники ФБР будут защищены от политической мести, пишет The Washington Post.

    Среди тех, кто должен уйти, указаны несколько исполнительных помощников директоров, ответственных за расследования по уголовным и национальным вопросам безопасности, а также руководители полевых офисов бюро. Некоторые из них были назначены при Кристофере Рэе, который ушел в отставку после угроз увольнения от президента Трампа. Отмечается, что некоторые руководители не достигли пенсионного возраста, что может привести к потере ими полагающихся пособий.

    Пател также заявил в ходе слушаний о своем намерении восстановить общественное доверие к ФБР, обещая деполитизированную систему правопорядка. Тем не менее его отказ подтвердить, что он не будет увольнять агентов, участвующих в расследованиях, вызвал критику со стороны демократов.

    Изменения в руководстве ФБР происходят на фоне перестановок в Министерстве юстиции, где назначенные Трампом временные руководители активно уволняют или переводят карьерных юристов, недостаточно лояльных к президенту. Сенатор Кори Букер также поднял вопрос о возможных новых политических назначениях в ФБР, включая Тома Фергюсона. Пател ответил, что не знает о таких планах.

    Ранее президент США Дональд Трамп назначил Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, и Пател выразил готовность провести разбирательства против критиков Трампа.

    Пател также заявил о планах расследовать действия президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выяснить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.

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    31 января 2025, 01:38 • Новости дня
    Трамп допустил рост пошлин на импорт из Канады и Мексики

    Трамп намерен ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики, с возможностью дальнейшего их увеличения в будущем.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что эти пошлины могут быть увеличены в будущем. «Это будет первого [числа], в субботу,» – сказал Трамп, подтверждая свое намерение.

    Трамп также отметил, что решение о введении пошлин на поставки нефти из Канады и Мексики пока не принято. По его словам, решение будет зависеть от цен на нефть и отношения к США со стороны этих стран. «Если на нефть установлена надлежащая цена, если они относятся к нам надлежащим образом… но они не поступают таким образом,» – добавил он.

    Президент США выразил уверенность, что стране не требуется закупать у Канады ни древесину, ни нефть, утверждая, что США фактически субсидируют Канаду на 175 млрд долларов в год и Мексику на 250-300 млрд долларов ежегодно.

    Ранее, 21 января, Трамп объявил о планах ввести дополнительные пошлины в размере 10% на импорт из Китая. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых в США товаров и услуг, с совокупным объемом экспорта в США в 2023 году почти 1,5 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная резервная система США находится в режиме ожидания последствий от экономических мер, объявленных администрацией президента Дональда Трампа, сообщил председатель Джером Пауэлл. Министры иностранных дел и обороны Дании отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул важность Северного морского пути для развития России и отметил необходимость создания танкеров ледового класса.

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    1 февраля 2025, 05:51 • Новости дня
    Трамп уволил десятки прокуроров по делу о штурме Конгресса

    Администрация Трампа уволила прокуроров и потребовала списки сотрудников ФБР

    Tекст: Максим Попов

    Администрация президента США Дональда Трампа уволила прокуроров, занимавшихся расследованием штурма Конгресса 6 января, и запросила списки сотрудников ФБР, задействованных в этом деле, сообщило Associated Press.

    Администрация президента США Дональда Трампа уволила значительное число прокуроров, которые участвовали в расследовании штурма здания Конгресса 6 января 2021 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на внутреннее распоряжение, попавшее в распоряжение AP.

    По информации агентства, также были запрошены списки сотрудников ФБР, вовлеченных в это дело. Ранее телеканал CBS сообщал о требованиях администрации предоставить списки агентов ФБР. Эти перестановки затронули руководство ведомства в Вашингтоне, включая высокопоставленных сотрудников, отвечавших за национальную безопасность и борьбу с киберугрозами.

    AP получило доступ к служебной записке исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора Министерства юстиции Эмиля Бове, в которой содержится требование представить список всех действующих и бывших сотрудников ФБР, участвовавших в расследовании.

    В записке также указано, что приказ об увольнении прокуроров был отдан после массовой акции помилования, проведенной Трампом. Около двух десятков сотрудников прокуратуры в Вашингтоне потеряли свои должности, как сообщает агентство.

    Кроме того, согласно другой служебной записке Бове, более полудюжины руководителей из ФБР получили приказ уйти в отставку или быть уволенными. Это касается сотрудников, отвечавших за ключевые направления в ведомстве.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, первые осужденные участники штурма Капитолия в январе 2021 года братья Эндрю и Мэттью Валентин вышли на свободу после указа Трампа о помиловании.

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