С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.8 комментариев
США провели испытательный пуск ракеты Minuteman III
США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
Командование глобальных ударов ВВС США провело испытательный запуск невооруженной МБР Minuteman III с базы Ванденберг для оценки эксплуатационных характеристик.
Из заявления на сайте базы следует, что командование глобальных ударов ВВС США осуществило испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, передает ТАСС. Запуск был произведен с базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. По словам представителей базы, ракета была запущена в 01.00 по тихоокеанскому времени 19 февраля (12.00 мск).
В заявлении подчеркивается, что ракета была невооруженной и пуск осуществлялся в рамках эксплуатационных испытаний. «Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена для оценки эксплуатационных характеристик системы», – говорится в документе.
В ноябре американские военные провели успешный учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. До этого пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III прошел неудачно, МБР пришлось подорвать в полете.