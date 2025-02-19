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Казахстан сообщил о наличии стенограмм переговоров с разбившимся самолетом AZAL у всех сторон
Стенограммы переговоров с пилотами разбившегося самолета AZAL получили все стороны расследования
Стенограммы переговоров с пилотами самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося близ Актау, находятся у всех сторон, участвующих в расследовании инцидента.
Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что все стороны, участвующие в расследовании крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау, имеют стенограммы переговоров с пилотами, передает ТАСС.
Ластаев подчеркнул, что стенограммы находятся у специалистов из Казахстана, Азербайджана, России, Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также экспертов из Бразилии, где проводилась расшифровка.
Он прокомментировал отсутствие переговоров пилотов в кабине в предварительном отчете, подчеркнув, что данные уже переданы всем заинтересованным сторонам. Чиновник заверил, что никакой необъективности в этом вопросе нет. По словам вице-министра, наличие стенограмм у всех участников расследования исключает возможность манипуляций или искажений информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж самолета AZAL сам выбрал Актау для аварийной посадки. Также сообщалось, что посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе самолета AZAL. В Казахстане заявили о завершении отчета по крушению AZAL к декабрю 2025 года.