Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.3 комментария
Маск назвал поддержку АдГ в Германии вопросом выживания
Маск назвал поддержку АдГ на выборах в Германии ключевой для выживания страны
Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что поддержка партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих парламентских выборах является вопросом выживания страны.
Маск выразил поддержку партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав ее важной для выживания страны, передает ТАСС.
Это заявление Маск сделал в комментарии к посту радиоведущего Чарли Кирка в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот призывал немцев голосовать за АдГ, чтобы закрыть границы и защитить культуру.
Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля, где действующий канцлер Олаф Шольц представляет СДПГ, а его основными соперниками станут кандидаты от ХДС/ХСС и «зеленых». АдГ представлена сопредседателем партии Алис Вайдель. На данный момент рейтинг ХДС/ХСС составляет 29-32%, СДПГ – 15-17%, АдГ – 19-22% и «зеленых» – 11-14%.
Ранее Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение и назвал поддержку Маска партии «Альтернатива для Германии» отвратительной и опасной для демократии в Европе.