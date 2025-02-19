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    Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    30 комментариев
    19 февраля 2025, 04:25 • Новости дня

    Финляндия предложила поручить ОБСЕ контроль за прекращением огня на Украине

    Премьер Финляндии Орпо предложил использовать миссию ОБСЕ для мониторинга линии прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Потенциальная миссия для контроля за линией прекращения огня на Украине может быть реализована под эгидой ОБСЕ, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

    Орпо подчеркнул, что рассматриваются «различные варианты». «Возможный мониторинг линии прекращения огня может быть организован, например, в рамках ОБСЕ», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

    Он отметил, что в случае необходимости задействовать миротворцев «потребуются очень серьезные возможности для применения силы». На данный момент, как отметил финский премьер, в Хельсинки не пришли к единому мнению по поводу возможной отправки финских войск на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон обсуждают возможность отправки экспертов или военных на Украину вне зоны конфликта после заключения мирного соглашения. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности Британии внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости.

    18 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Китай ответил на вопрос о возможной отправке войск на Украину

    МИД Китая отказался комментировать возможность отправки миротворцев на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на брифинге во вторник заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину. Он подчеркнул, что Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, которую высказывал неоднократно.

    Ранее журнал Economist сообщал о предложении американских чиновников в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы, в том числе из неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия. Однако Китай воздерживается от комментариев на подобные темы, указывая на свою нейтральную позицию.

    Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай поддерживает мировые усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    The Times сообщила, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предметных переговоров о размещении миротворческих контингентов на Украине не проводилось.

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    18 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.

    По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.

    Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.

    Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    18 февраля 2025, 20:59 • Новости дня
    США назначили переговорщика с Россией по Украине

    США назначили Келлога своим представителем по контактам с Россией по Украине

    США назначили переговорщика с Россией по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.

    Соединенные Штаты Америки назначили спецпредставителя по Украине Кита Келлога для контактов с Россией, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». По словам Ушакова, Келлог уже провел переговоры с представителями европейских стран. В частности, он общался с Урсулой фон дер Ляйен.

    «Переговорная группа от России будет сформирована по Украине, специальная переговорная группа. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос», – отметил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал переговоры с представителями США полезными.


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    18 февраля 2025, 07:33 • Новости дня
    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Премьер Италии Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС, пишет Sole 24 Ore.

    По данным газеты, Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по ситуации на Украине, передает «Российская газета».

    Премьер посчитала, что обсуждение должно было проводиться с участием лидеров всех стран ЕС, особенно тех, которые географически ближе к России.

    По информации Sole 24 Ore, Мелони дала понять, что противостоит созданию «антитрамповского формата» для решения украинского вопроса, подчеркнув, что Соединенные Штаты хотят решить конфликт, и Европа должна помочь Вашингтону в его урегулировании.

    Премьер добавила, что только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут привести к успешному разрешению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

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    18 февраля 2025, 09:45 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины

    Глава Rheinmetall Паппергер заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине

    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    На складах Европы и Украины отсутствуют запасы оружия, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times заявил, что у европейцев и украинцев на складах оружия ничего нет, передает РИА «Новости».

    Паппергер добавил, что даже в случае прекращения конфликта на Украине его компания выиграет, так как спрос на вооружение в Европе останется на высоком уровне.

    Financial Times также отметила, что акции Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросли почти вчетверо. Тем не менее, на прошлой неделе их стоимость упала после заявления президента США о мирных переговорах. Однако оборонные акции Европы, включая Rheinmetall, вновь начали рост, так как инвесторы полагают, что страны ЕС увеличат военные расходы из-за опасений по поводу отступления США от роли гаранта европейской безопасности.

    Ранее Армин Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал на необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Сообщалось, что ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев.

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    18 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Зеленский впервые сравнил Украину с Афганистаном
    Зеленский впервые сравнил Украину с Афганистаном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Зеленский в интервью немецкому каналу ARD заявил о возможности повторения судьбы Афганистана для Украины, если страна не получит поддержку Североатлантического альянса, передает «Газета.Ru». Он подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не может быть снят с повестки дня, так как это может привести к сценарию, аналогичному афганскому.

    «Нельзя просто убрать вопрос о членстве в НАТО с повестки дня. Так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0.», – заявил Зеленский.

    Вывод войск США из Афганистана был проведен при президенте Джо Байдене в 2021 году. Это привело к захвату страны «Талибаном» (движение находится под санкциями ООН). Тогда, по словам Зеленского, к «трагедии» привело «неуважение к человеческой жизни». «Итак, есть опыт того, что происходит, когда кто-то прекращает что-то, не задумываясь, и очень быстро отступает», – заявил Зеленский.

    При этом ранее Зеленский призывал не сравнивать Украину с Афганистаном.

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    18 февраля 2025, 16:12 • Новости дня
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщила репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

    По информации Хайнрич, план включает в себя три основных этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине и последующее подписание окончательного соглашения, передает РИА «Новости».

    Журналистка в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметила, что обе стороны рассматривают проведение выборов как одно из ключевых условий для достижения успешного мирного процесса.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее сообщила, что делегации России и США обсудили весь комплекс проблемных вопросов.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде стороны изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

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    18 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, однако легитимность лидера украинского режима ставится под вопрос, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин упоминал о своей готовности вести переговоры при необходимости, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским».

    Несмотря на готовность к переговорам, Кремль обеспокоен законностью и возможностью фиксировать договоренности с Украиной.

    Песков отметил, что правомочность Зеленского как руководителя Украины может быть оспорена. «Юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению», – добавил он.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

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    18 февраля 2025, 18:07 • Новости дня
    Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров там России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о переносе визита в Саудовскую Аравию.

    Зеленский заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию 19 февраля, сразу после окончания переговоров России и США, этот визит перенесен на 10 марта, передает ТАСС.

    Напомним, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились четыре с половиной часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.

    Ранее Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

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    18 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о плане из трех пунктов по Украине, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что не видел каких-либо сообщений о таком плане. Для прояснения ситуации он обратился к секретарю Марко Рубио и помощнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу. На его запрос американские представители ответили, что информация о плане является фейковой.

    Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что Россия и США якобы выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

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    18 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Пушков заявил о провале саммита по Украине из-за бездействия Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков раскритиковал лидеров Европы за упущенные возможности на саммите в Париже, созванном для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В своем Telegram-канале он указал, что европейские лидеры упустили возможность содействовать мирному урегулированию конфликта, сделав ставку на продолжение войны.

    Сенатор отметил, что саммит закончился полным провалом из-за усиливающейся беспомощности европейских стран на фоне изменения политики США и переговорного процесса между лидерами России и США. Европа, по его мнению, оказались на обочине мировой политики, упустив шанс инициировать мир.

    В заключение Пушков добавил, что европейские лидеры таким образом сами себя лишили возможности влиять на мировые события.

    Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

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    18 февраля 2025, 21:37 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали причину его отказа ехать в Саудовскую Аравию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не создавать иллюзию работы переговорного процесса, заявил советник офиса президента Украины Сергей Лещенко.

    Лещенко заявил, что Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию 19 февраля, передает ТАСС. По его словам, это решение принято для того, чтобы не складывалось впечатление, будто новый переговорный процесс начал давать плоды.

    «Он отменяет визит в Саудовскую Аравию для того, чтобы не создавалось впечатление, что начал работать новый хаб переговоров», – сказал Лещенко в эфире украинского ТВ.

    Кроме того, Лещенко отметил, что Украина предпочитает видеть Турцию в качестве посредника и настаивает на участии Европейского союза в переговорах. Важным для Киева условием является получение гарантий безопасности, однако, по словам советника украинского лидера, Соединенные Штаты хотят забрать 50% украинских ископаемых без предоставления каких-либо гарантий.

    Ранее Зеленский заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию 19 февраля, сразу после окончания переговоров России и США, этот визит перенесен на 10 марта. До этого он отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

    Коментарии (6)
    18 февраля 2025, 21:50 • Новости дня
    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня

    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня украинских военных

    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер ВСУ Евгений Бекренев объяснил, что войска ЕС на Украине нужны для предупреждения эксцессов среди украинских военных, недовольных прекращением огня.

    Офицер ВСУ Евгений Бекренев, известный как «Арти Грин», в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил, что европейские войска необходимы в тылу Украины для предотвращения эксцессов со стороны украинских военных, которые могут быть недовольны прекращением огня, передает mk.ru.

    Офицер ВСУ подчеркнул, что контингент европейских войск нужен не для обеспечения безопасности, а для эффективного соблюдения режима прекращения огня. Бекренев отметил, что значительная часть украинских воинов может не одобрить предложенный формат прекращения огня, что делает ситуацию более сложной и непредсказуемой.

    «Арти Грин» также выразил мнение о том, что у президента Украины Владимира Зеленского недостаточно ресурсов для того, чтобы полностью контролировать ситуацию и запретить всем стрелять. Бекренев добавил, что на складах украинских подразделений находятся боевые дроны, которые нигде не учтены, и это создает дополнительные сложности. Он подчеркнул, что решение этих проблем требует участия контингента европейских стран.

    The Times сообщила, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

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    18 февраля 2025, 10:37 • Новости дня
    ВСУ перебросили польских наемников под Константиновку

    Польские наемники прибыли на линию фронта в Донецкую народную республику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На константиновском направлении в Донецкой народной республике украинская сторона перебросила крупную группу польских наемников, которые обладают хорошей подготовкой и экипировкой.

    Как передает ТАСС, группа польских наемников была переброшена украинской стороной к линии фронта на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. «Это довольно большая группа», – сообщили в силовых структурах, добавив, что наемники хорошо подготовлены и экипированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики уничтожили наемников из Польши в районе Дзержинска в ходе боевых действий. Пленный польский наемник рассказал о существовании легиона иностранцев, который действует на Украине. Он также сообщил, что вербовка иностранных наемников на Украине осуществляется через специальные сайты.

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    18 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине

    Политолог Ткаченко: В Европе все больше влияния у стран, которых в Париж не позвали

    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Европе происходит подъем консервативных сил. Причем это страны, которые являются противниками помощи Украине. Именно поэтому встреча, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, провалилась, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине закончился без итоговых заявлений.

    «Встречу однозначно можно считать провалом. При этом любопытно, что цель саммита была не очень понятна. Внешне это выглядело как консультации о позиции Европы по диалогу России и США. Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами. Но безрезультатно», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Подспудная цель, которая не объявлялась официально, – это сформулировать единую позицию Европы по отношению к Трампу и тому, что было в Мюнхене, к ценностному разрыву Вашингтона и Брюсселя. И здесь для ЕС тоже все довольно грустно. Мелони вышла со встречи со словами: «Давайте слушать Трампа». Шольц придерживается более мягкой, но схожей позиции», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, единственное, в чем сошлись европейские политики, – это желание участвовать в диалоге России и США по Украине. Все они уверены в необходимости их присутствия за столом переговоров», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается вопроса об отправке солдат на Украину, то это говорит о высокой степени безответственности глав и правительств тех стран, которые поднимают эту тему. Кроме того, все уже поняли, что в Европе нет эффективных вооружений, которые они могут отправить Киеву. Единственное объяснение такой риторики – это попытка придать себе веса в глазах Белого дома и попытаться все же попасть за стол переговоров», – детализировал спикер.

    «Если пройтись по конкретным странам, то, например, в Испании и Италии военные бюджеты ниже минимального стандарта НАТО. Во Франции и Германии сейчас кризис власти, что тоже играет роль в контексте отказа от помощи Украине. У Шольца на носу выборы. Эксперты прогнозируют, что переговоры по поводу коалиции будут тяжелыми. Германия – на паузе как минимум на несколько месяцев. Ну а о слабости правительства Макрона нет смысла и говорить», – указал он.

    «Данию пригасили на эту встречу как условного оппонента Вашингтона в отстаивании принадлежности Гренландии. Плюс Копенгаген представлял северные государства ЕС. Нидерланды же – это не собственно военная мощь, а транспортный хаб для доставки американцами вооружения в Европу через порт Роттердама», – объяснил собеседник.

    «Кстати, важным для Москвы итогом этой встречи стало понимание, что в регионе все большее влияние приобретают страны ЕС, которых в Париж не позвали. Это часть более широкого процесса подъема консервативных сил в Европе. И не удивлюсь, если Италия первая из всех участников выйдет из программ помощи Украине», – подчеркнул спикер.

    Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине в Париже закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе. Экстренная встреча продлилась порядка трех часов, сообщает РИА «Новости».

    В переговорах приняли участие представители Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

    Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений. Однако, как пишет Financial Times, на встрече европейские политики рассорились по вопросу отправки войск на Украину. Так, Германия, Польша и Испания дали понять, что не хотят направлять миротворческие силы в охваченную конфликтом страну. Премьер Дании Метте Фредериксен также заявила о преждевременности планов по отправке миротворцев, пишет Guardian.

    Франция же предложила разместить силы за будущей линией остановки конфликта, а не на ней. Кроме того, участники подчеркнули, что пока нет понимания, с какой именно миссией будут размещены военные, кто будет входить в их состав, под каким флагом и с каким мандатом.

    Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала саммит, отметив, что инициативы должны быть направлены на помощь в урегулировании конфликта на Украине, а не превращаться в «антитрамповскую» коалицию, пишет La Stampa.

    В свою очередь Киев призвал Европу назначить спецпредставителя для мирных переговоров. «Решение должно быть принято быстро. Я надеюсь, это произойдет сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять», – приводит Bloomberg слова замглавы офиса Зеленского Игоря Жовквы.

    Участники встречи сделали ставку на безнадежную войну, упустили шанс инициировать мир. И тем самым сами отбросили себя на обочину мировой политики, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европу посадили за «детский стол» в переговорах Москвы и Вашингтона. Причина этого – отсутствие должных инвестиций в оборону, считает топ-менеджер.

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