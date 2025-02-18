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У папы Римского выявили двустороннюю пневмонию
Ватикан сообщил о двусторонней пневмонии у папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск болен двусторонней пневмонией, «общая клиническая картина остается сложной», сообщила служба печати Святого престола.
В сообщении сказано, что компьютерная томография грудной клетки, проведенная во второй половине дня, «показала начало двусторонней пневмонии». Болезнь требует «дальнейшего медикаментозного лечения», передает ТАСС.
Хотя общее состояние 88-летнего Франциска оценивается как стабильное, в заявлении отмечается, что общая клиническая картина все еще «остается сложной». Понтифик проводит дни в «отдыхе, молитвах и чтении». Он обратился с просьбой молиться за него, сообщил Ватикан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе папа Римский был госпитализирован в римскую клинику имени Агостино Джемелли для обследований и лечения хронического бронхита.
В январе 2025 года он упал в своей резиденции и получил ушиб правого предплечья без переломов.
В 2023 году у Франциска выявили респираторную инфекцию, после чего он был госпитализирован.