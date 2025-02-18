СК завел дело из-за надругательство над 13-летним школьником в Петербурге

СК начал расследование после надругательства над 13-летним школьником в престижной школе Петербурга

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту надругательства над 13-летним школьником в одной из престижных школ Московского района Петербурга, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел 11 февраля, когда несколько учеников совершили противоправные действия в отношении одноклассника, записали происходящее на видео и распространили его среди себя.

В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

В школе, которая считается престижной, проходит проверка, допрашиваются ученики и учителя.

Кроме того, начата процессуальная проверка в отношении должностных лиц учебного заведения на предмет исполнения ими своих обязанностей. Надзорные мероприятия осуществляет прокуратура Петербурга, которая также поставила расследование на контроль. В полицию с заявлением обратились родители пострадавшего шестиклассника.

Ранее в одной из московских школ около 40 подростков-мигрантов избили трех учеников. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося.

В башкирском Благовещенске двое школьников были избиты сверстниками из-за переписки в мессенджере.

До этого в Дербенте госпитализировали девятиклассника с серьезными травмами после избиения большой группой школьников.