В Петербурге трое школьников надругались над учеником

Tекст: Алексей Дегтярев

Учащиеся заперли одноклассника в туалете и надругались над ним. Они засняли процесс на видео и позднее распространили его среди других учеников школы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отец пострадавшего мальчика обратился в правоохранительные органы, после чего началась проверка по статье о насильственных действиях сексуального характера. Поскольку возраст участников – 13 лет, ответственность по этой статье для них не наступает.

Известно, что все участники инцидента проживают в обеспеченных семьях и ранее не состояли на учете у правоохранительных органов. В настоящее время ведется расследование инцидента, правоохранители изучают возможные меры воздействия.

В январе 2022 года в Новосибирске 14-летний школьник с психическим заболеванием изнасиловал пятилетнюю племянницу.