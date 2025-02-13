Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.6 комментариев
В Петербурге трое школьников надругались над учеником
В престижной школе Московского района Петербурга трое 13-летних учеников надругались над одноклассником в туалете, они сняли все на видео распространили среди других школьников.
Учащиеся заперли одноклассника в туалете и надругались над ним. Они засняли процесс на видео и позднее распространили его среди других учеников школы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отец пострадавшего мальчика обратился в правоохранительные органы, после чего началась проверка по статье о насильственных действиях сексуального характера. Поскольку возраст участников – 13 лет, ответственность по этой статье для них не наступает.
Известно, что все участники инцидента проживают в обеспеченных семьях и ранее не состояли на учете у правоохранительных органов. В настоящее время ведется расследование инцидента, правоохранители изучают возможные меры воздействия.
В январе 2022 года в Новосибирске 14-летний школьник с психическим заболеванием изнасиловал пятилетнюю племянницу.