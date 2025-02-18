  • Новость часаЛавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США
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    Россия хорошо заработала на очередной ошибке Макрона
    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    Америка имитирует Путина. В США признали правоту президента России
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет
    США могут вывести войска из Балтии после переговоров с Россией
    Участники переговоров в Париже разошлись в вопросе отправки военных на Украину
    В России предложили закрепить право кормления грудью в общественных местах
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    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

    4 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    26 комментариев
    18 февраля 2025, 07:33 • Новости дня

    Мелони раскритиковала встречи по Украине в Париже

    Премьер Италии Мелони раскритиковала встречи по Украине в Париже

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС, пишет Sole 24 Ore.

    По данным газеты, Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по ситуации на Украине, передает «Российская газета».

    Премьер посчитала, что обсуждение должно было проводиться с участием лидеров всех стран ЕС, особенно тех, которые географически ближе к России.

    По информации Sole 24 Ore, Мелони дала понять, что противостоит созданию «антитрамповского формата» для решения украинского вопроса, подчеркнув, что Соединенные Штаты хотят решить конфликт, и Европа должна помочь Вашингтону в его урегулировании.

    Премьер добавила, что только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут привести к успешному разрешению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    17 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате решительных действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кондрашовкой, Голубовкой, Загоруйковкой, Новой Кругляковкой Харьковской области, Новолюбовкой Луганской народной республики (ЛНР), Колодезями и Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 190 военнослужащих, три американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британская 155-мм гаубица FH-70. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем на харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны у Липцов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств, сообщил Конашенков.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям «Иностранного легиона» около Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронемашина и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Ульяновки, Зверева, Котлина, Удачного, Успеновки, Надеждинки, Новоандреевки и Алексеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два немецких Leopard, и пять орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Новоандреевки, Малых Щербаков Запорожской области, Мылового, Тягинки и Приднепровского Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Березовку в ДНР. За день до этого российские силы освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. А до этого взяли под контроль Водяное Второе в ДНР.

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    17 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде

    Зеленский отказался признавать итоги российско-американских переговоров

    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде
    @ Sven Hoppe/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не будет признавать результаты переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, поскольку Киев не участвует в обсуждениях и не был осведомлен о них, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не будет признавать результаты этих переговоров, поскольку считает любые обсуждения, касающиеся Украины, без ее участия недействительными, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, его предстоящий визит в Саудовскую Аравию не связан с российско-американскими переговорами. Он отметил, что планирует обсудить ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы узнать его мнение по поводу этих переговоров.

    Напомним, российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.

    Ранее Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

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    17 февраля 2025, 20:25 • Видео
    У Зеленского осталось три варианта действий

    Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    17 февраля 2025, 08:44 • Новости дня
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское издание The National Interest заявило о завершении конфликта на Украине, отметив, что мировое сообщество может воспринять это как победу России.

    В статье отмечается, что США видят невозможность продолжения боевых действий на Украине и признают фактическую победу России, пишет Ura.ru.

    По словам источников издания, американское руководство, хотя и не заявляет об этом официально, готово признать, что боевые действия достигли своего предела. В статье говорится, что Россия фактически одержала победу над Украиной и НАТО, а большинство стран мира могут рассматривать это как поражение западного альянса.

    The National Interest также указывает, что США могут постепенно уменьшать помощь Украине и отдаляться от НАТО, оставляя финансовые обязательства на плечах Евросоюза. В случае реализации такого сценария европейским странам может не хватить ресурсов для продолжения поддержки Киева, что поставит под вопрос его участие в переговорах с Россией и США.

    В статье подчеркивается, что отсутствие возможности Украины поддерживать боевые действия без помощи НАТО делает ее участие в переговорах нецелесообразным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели.

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    17 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США

    Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для переговоров России и США удобством для обеих сторон

    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как это устраивает обе стороны, а срочные доклады президенту России поступят при необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как она устраивает обе стороны. Президент США упоминал Саудовскую Аравию в качестве возможного места для встречи на высшем уровне, и было принято совместное решение о встрече в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    Песков отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров смогут при необходимости передавать срочные доклады Владимиру Путину, хотя полный отчет будет представлен уже в Москве.

    По его словам, все коммуникационные возможности для передачи информации имеются, что позволяет оперативно информировать президента в случае необходимости.

    Ранее российская делегация во главе с Сергеем Лавровым и Юрием Ушаковым отправлилась в Эр-Рияд для переговоров с США относительно восстановления двусторонних отношений и возможной встречи президентов России и США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация также начала подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение между США и Россией без участия Украины.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров: Территориальные уступки Украине сделаны при СССР

    Лавров рассказал о территориальных уступках Украине при создании СССР на пресс-конференции

    Tекст: Вера Басилая

    При образовании СССР Украине были предоставлены значительные территории, освоенные ранее русскими людьми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем напомнил, что огромные территории, которые столетиями осваивались русскими, были включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики, передает ТАСС.

    Российский министр подчеркнул, что по причинам, которые были озвучены президентом России, эти земли, на которых русские строили города и порты, были переданы Украине.

    Кроме того, Лавров отметил, что американские представители обсуждают подходы к украинскому кризису, хотя неясно, кто будет уполномочен представлять администрацию Вашингтона по этой теме.

    Лавров добавил, что представители США начинают упоминать тему территориальных уступок, и призвал ознакомиться с историей, как это делает президент России Владимир Путин. Министр подчеркнул, что это обсуждение связано с поиском компромиссов в решении украинского кризиса.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал, что США считают возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистичным.

    Министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

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    17 февраля 2025, 21:55 • Новости дня
    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой

    Стали известны детали соглашения США с Украиной о полезных ископаемых

    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предъявил Киеву требование на 500 миллиардов долларов в качестве «компенсации». На эту сумму США хотят взять на Украине контроль не только над важными месторождениями, но также портами, инфраструктурой, нефтью и газом.

    Как пишет The Telegraph, недавно на стол президента Владимира Зеленского лег проект контракта, который вызвал панику в Киеве. Условия документа фактически предполагали экономическую колонизацию Украины Соединенными Штатами на бессрочной основе, накладывая на страну непосильное бремя репараций.

    По данным издания, контракт, датированный 7 февраля 2025 года, носит отметку «Конфиденциально». В нем говорится о создании совместного инвестиционного фонда США и Украины. Соглашение охватывает «экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины», включая «минеральные ресурсы, нефть и газ, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)». Также указано, что «договор регулируется законодательством штата Нью-Йорк, без учета принципов коллизионного права».

    Согласно предлагаемому контракту, 50% всех доходов Украины от добычи ресурсов должны отчисляться США, Вашингтону достанется также 50% финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим сторонам» для будущей монетизации ресурсов. «Этот контракт означает: "Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей"», – заявил газете источник, близкий к переговорам.

    Вашингтон также получает приоритет на покупку экспортируемых минералов и почти полный контроль над украинской сырьевой экономикой. Управление фонда должно осуществляться исключительно США, что фактически передает контроль над природными ресурсами Украины американской стороне.

    Сам Владимир Зеленский предлагал США участие в добыче критически важных полезных ископаемых Украины еще в сентябре 2024 года, во время своего визита в Trump Tower. Он рассчитывал, что присутствие американских компаний создаст политический барьер для возможного повторного нападения России. «Однако Зеленский вряд ли ожидал столь жестких условий, сравнимых с репарациями, наложенными на Германию после Первой мировой войны. Экономические требования Трампа превышают условия Версальского договора, которые в дальнейшем были смягчены Лондонской конференцией 1921 года и планом Дауэса в 1924 году», – говорится в статье.

    Выступая на телеканале Fox News, Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» компенсировать Вашингтону 500 млрд долларов. «Если они не согласятся, их просто отдадут Путину», – предупредил он. По его словам, США уже потратили 300 млрд долларов, а продолжение поддержки Украины было бы «глупостью». Однако, по данным Конгресса, общий объем помощи составил 175 млрд долларов, из которых 70 миллиардов пошли на производство оружия в самих США.

    Опрошенные газетой эксперты ставят под сомнение заявления о гигантских ресурсных запасах Украины, оцениваемых в 26 триллионов долларов. Украинские литиевые месторождения действительно значительны, но с 2022 года цены на литий рухнули на 88%, а крупные запасы обнаружены по всему миру. К примеру, в Неваде месторождение McDermitt Caldera содержит 40 млн тонн лития, что делает США крупнейшим игроком в этой сфере.

    «Редкоземельные металлы вовсе не являются редкими. США отказались от их добычи в 1990-х из-за низкой рентабельности, что позволило Китаю получить монополию. Однако сейчас Вашингтон активно устраняет эту проблему», – пишет The Telegraph. Отмечается, что месторождения украинского сланцевого газа также сомнительны как источник прибыли: часть месторождений контролируется Россией, а другие расположены в сложных геологических условиях. Ранее компания Chevron уже отказалась от добычи газа в Польше и на Украине из-за высоких издержек.

    Ранее представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз выразил недовольство недальновидностью Владимира Зеленского в оценке соглашения о разработке полезных ископаемых.

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    17 февраля 2025, 19:24 • Новости дня
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, подчеркнув недоговороспособность ЕС и Британии.

    Небензя заявил о безвозвратной потере Украиной ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом он сообщил на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, которая утвердила Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, передает ТАСС.

    Небензя также отметил, что страны ЕС и Британия не обладают способностью к заключению соглашений и не могут быть стороной будущих договоренностей по Украине. Он подчеркнул, что соглашения должна реализовывать новая власть в Киеве, избранная на демократических выборах.

    По словам дипломата, будущая Украина должна стать демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим в военные блоки и альянсы. «Сегодня мы понимаем, что гаранты «Минска», да и в целом страны Евросоюза и Британия абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса», – добавил Небензя.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в намерении использовать «территориальные уступки» для этнической резни, отметив, что США играют важную роль в украинском кризисе.

    Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц. Глава МИД также подчеркнул, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

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    17 февраля 2025, 13:47 • Новости дня
    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд

    Политолог Скачко: Зеленский пытается использовать Трампа в своих электоральных целях

    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон разрешил украинцам присутствовать на полях переговоров России и США в Эр-Рияде, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    «Присутствие Зеленского в Эр-Рияде – преимущественно предвыборная история. Он хочет убедить электорат, что формула: «ничто об Украине без Украины» меняется на «ничто об Украине без Зеленского». Хотя на самом деле уместнее будет строчка из песни «Арлекино» «А мною заполняют перерыв», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Впрочем, сама американская делегация может допускать общение с представителями Украины после диалога с Москвой, чтобы донести решения и корректировки в переговорных позициях, касающиеся непосредственно Киева. Не исключено и то, что Вашингтон разрешил украинцам постоять рядом со столом переговоров, чтобы смягчить позицию Европы по этому вопросу», – продолжил аналитик.

    «При этом сам Зеленский будто бы не в полной мере понимает, что его присутствие в Саудовской Аравии, где проходит встреча не президентского уровня, означает согласие с его нелегитимностью. То есть фактически он участвует просто как член украинской делегации, а не глава государства», – заметил собеседник. «Но у него и нет другого выбора, ему придется принять любой предложенный Трампом договор, несмотря на претензии на месторождения в новых регионах России», – резюмировал эксперт.

    Ранее сообщалось, что украинская делегация готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    Сам же Зеленский сейчас находится в ОАЭ. По его словам, цели визита – обсуждение дальнейшей посреднической помощи Эмиратов в обмене пленными с Россией, а также инвестиции и экономическое партнерство.

    Также, по данным NBC, США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон. Зеленский, в свою очередь, озвучил требование к США обсудить судьбу месторождений в новых регионах России, которые Киев считает своими.

    Он также посетовал, что американский проект урегулирования пока не содержит положений о безопасности Киеву. «Если США не дадут нам гарантий безопасности, я думаю, экономическая часть договора работать не будет», – предупредил Зеленский.

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    17 февраля 2025, 12:41 • Новости дня
    Офис Зеленского: Мюнхенская конференция шокировала Европу и Украину

    Советник Зеленского признал шок украинцев и европейцев после конференции в Мюнхене

    Офис Зеленского: Мюнхенская конференция шокировала Европу и Украину
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал, что Мюнхенская конференция по безопасности вызвала шок у украинцев и европейцев, подчеркнув одиночество Европы в решении своих проблем.

    Выступая в эфире украинского телемарафона, Сергей Лещенко признал, что Мюнхенская конференция по безопасности вызвала шок как среди украинцев, так и среди европейцев, передает ТАСС.

    Лещенко отметил, что «Европа остается один на один со своими проблемами, с обеспечением своей безопасности».

    В своем выступлении он подчеркнул, что «выступление (вице-президента США) Джей Ди Вэнса войдет в историю Мюнхенской конференции как пример того, что ничего хорошего в Мюнхене не происходит».

    «Европейцы в шоке, украинцы в немного меньшем шоке, потому что у нас шок каждый день», – добавил Лещенко.

    По его словам, это выступление будет запомнено в истории как пример разочарования и отсутствия значительных изменений в сфере безопасности для Европы.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике комиссаров ЕС за цензуру и назвал демократию в Европе слабой.

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    17 февраля 2025, 09:59 • Новости дня
    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины

    NBC News: Зеленский заявил, что не примет соглашения России и США без участия Украины

    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины, сообщил канал NBC News.

    Владимир Зеленский в интервью для программы Meet the Press выразил свою позицию относительно мирного урегулирования конфликта на Украине, передает NBC News.

    «Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией об Украине, никогда», – заявил Зеленский в интервью ведущей программы Кристен Уэлкер в Мюнхене.

    «Это война на Украине, против нас, и это наши человеческие потери», – подчеркнул он.

    В ходе интервью Зеленский выразил благодарность президенту США и другим американским лидерам за поддержку Украины. Однако он также отметил, что ни один мировой лидер не сможет заключить «сделку с президентом России Владимиром Путиным» без участия украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием главы МИД России Сергея Лаврова и официальных лиц США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

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    17 февраля 2025, 21:45 • Новости дня
    Участники переговоров в Париже разошлись в вопросе отправки военных на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.

    Как заявил корреспондент BFMTV Леопольд Одебер, стороны разделились на два лагеря, передает ТАСС. По его словам, британские представители высказались за отправку военных на Украину, в то же время польская и немецкая делегации выступили против такого шага.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии. До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об отказе США отправить военных на Украину.

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    17 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет

    Орбан заявил о второстепенной роли ЕС на переговорах России и США о будущем мире

    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза останутся в стороне от ключевых переговоров между Россией и США, в результате которых будет определено будущее мирового порядка, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз потерял возможность взять инициативу в прекращении конфликта на Украине и теперь будет узнавать о будущих переговорах из газет. Глава венгерского правительства отметил, что президенты России и США могут обсудить не только вопросы Украины, но и будущее мироустройства, а также цены на энергоносители, технологии, торговлю.

    Орбан также добавил, что для европейцев особенно неприятно будет оставаться в роли зрителей этих событий, несмотря на их значимость для мировой политики.

    Ранее экс-советник президента США Фред Флейтц заявил, что европейские лидеры «впадают в истерику» из-за отсутствия на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах по Украине преждевременно, поскольку только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    17 февраля 2025, 14:35 • Новости дня
    Порошенко рассказал о выдвинутом условии, чтобы избежать санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что ему предлагали не применять санкции в обмен на поддержку законопроекта о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС.

    Порошенко подчеркнул, что атака на него связана с его требованием санкций против экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова и прекращением транзита российской нефти через Украину, передает РИА «Новости».

    Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ранее сообщал, что украинский парламент проголосовал за законопроект о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС, которое ранее было куплено Болгарией у Москвы для проекта АЭС «Белене».

    Порошенко также отметил, что санкции против него привели к блокировке его карт и аресту активов, что затрудняет ему повседневные действия. Однако он подчеркнул, что такие меры вредят самой Украине, подрывая ее имидж и вызывая политические раздоры внутри страны.

    Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «жабогадюкингом» введенные санкции Зеленского против Порошенко. Также сообщалось, что заседание Верховной рады Украины прервалось после потасовки, возникшей из-за санкций против Порошенко.

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    17 февраля 2025, 22:44 • Новости дня
    В Госдуме предложили запретить возврат в Россию компаниям, финансировавшим ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо наложить запрет для возврата на российский рынок для западных компаний, которые выделяли деньги украинской армии, заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

    Такие компании не должны иметь возможность снова зарабатывать на российском рынке, они ушли из России, раскритиковав ее политику, и теперь хотят вернуться без последствий, пояснил парламентарий ТАСС.

    Необходимо также вводить повышенные пошлины на западные товары, производство которых освоено в России, и жесткие требования по локализации для других продуктов. В качестве примера он привел китайскую компанию Haval, которая обязана с каждым годом увеличивать долю производимых в России деталей.

    «Дать вернуться просто так – это неуважение. В первую очередь – к нашим предпринимателям. Они три года вкалывали, чтобы в России все было. Помогали СВО. Развивались, вопреки росту налогов и запредельной ставке ЦБ. И худшее, что можно придумать, – сказать им: «Спасибо, но вы больше не нужны. У нас тут Bershka возвращается. Сворачивайтесь», – сказал депутат.

    На ваш взгляд
    Надо ли разрешить западным брендам возвратиться в Россию?





    Результаты

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западные бренды могут вернуться на российский рынок на конкурентной основе, что будет выгодно для отечественных потребителей.

    Коментарии (11)
    17 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США

    Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров с администрацией США

    Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США
    @ Артем Попов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в российско-американских переговорах, передает ТАСС.

    Правительственный борт с российской делегацией приземлился в аэропорту саудовской столицы. Переговоры между делегациями РФ и США запланированы на вторник.

    Основные темы обсуждений включают восстановление всего комплекса двусторонних отношений и подготовку к встрече лидеров. Также планируется обсудить возможные переговоры по урегулированию на Украине.

    Согласно данным телеканала CNN, делегацию США в Эр-Рияде возглавляют госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

    Владимир Зеленский отметил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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