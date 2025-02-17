Франция заявила о необходимости усиления роли Европы в дипломатии по Украине

Tекст: Вера Басилая

Французский представитель заявил, что ускорение дипломатических процессов по Украине требует от Европы более активных и скоординированных действий. Эти заявления были сделаны накануне неформальных переговоров в Париже, где встретятся лидеры ключевых европейских стран для обсуждения ситуации на Украине, передает Reuters.

Агентство пишет, что президент США вызвал шок у европейских союзников, объявив о начале мирного процесса с Россией без предварительных консультаций. Его представитель по вопросам Украины Кит Келлог усугубил ситуацию, заявив, что Европа не будет участвовать в переговорах, несмотря на запрос США о готовности европейских стран предоставить гарантии безопасности Киеву.

«Мы считаем, что в результате ускорения темпов решения украинского вопроса, а также в результате того, что говорят американские лидеры, европейцам необходимо делать больше, лучше и последовательным образом для нашей коллективной безопасности», – заявил чиновник журналистам.

На мероприятии должны присутствовать лидеры Германии, Италии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, которые будут представлять страны Балтии и Скандинавии, а также руководство Европейского союза и генеральный секретарь НАТО.

Вопрос о безопасности обсуждается в контексте того, что Европа до сих пор демонстрировала нерешительность и разногласия в подходах к урегулированию ситуации на Украине. Встреча в Париже станет возможностью для обсуждения условий окончания войны и условий предоставления гарантий безопасности европейскими и американскими союзниками.

Некоторые страны выразили недовольство ограниченным составом встречи, считая, что в обсуждение должны быть вовлечены все участники ЕС. Тем не менее французский представитель отметил, что встреча позволит облегчить будущее обсуждение в Брюсселе и НАТО.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

Министр – делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, включая предотвращение «капитуляции на Украине».

Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.